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सात महीने बाद नादौन पंचायत समिति को मिला अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, एक वोट ने पलटा खेल

नादौन पंचायत समिति को मिला अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ( ETV Bharat )

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में पंचायत समिति के गठन को लेकर करीब सात महीने से चला आ रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया. पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के लगभग सात महीने बाद नादौन पंचायत समिति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गए हैं.

गुरुवार को हुए चुनाव में कांग्रेस और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने एक-एक पद पर जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा जमाया. चुनाव परिणाम के बाद दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जीत का जश्न मनाया और एक-दूसरे पर राजनीतिक तंज कसने का सिलसिला भी शुरू हो गया.

पंचायत समिति अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित रीना देवी निर्विरोध निर्वाचित हुईं. अध्यक्ष पद महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था. भाजपा समर्थित सदस्यों में इस आरक्षित वर्ग से कोई महिला सदस्य चुनाव जीतकर नहीं पहुंची थी. इसी कारण अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित रीना देवी का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया. रीना देवी फस्टे वार्ड से पंचायत समिति सदस्य हैं. उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. भाजपा समर्थित विजय अतुल और कांग्रेस समर्थित केवल कृष्ण के बीच हुए चुनाव में कुल 27 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया. इसमें विजय अतुल को 14 वोट मिले, जबकि केवल कृष्ण को 13 मत प्राप्त हुए. इस तरह विजय अतुल ने महज एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर उपाध्यक्ष पद भाजपा की झोली में डाल दिया. विजय अतुल नौहगी वार्ड से पंचायत समिति सदस्य हैं. इस चुनाव में एक वोट का अंतर दोनों दलों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था. नतीजे घोषित होते ही भाजपा और कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. दोनों पक्षों ने पटाखे चलाकर अपनी-अपनी जीत का जश्न मनाया. वहीं, कांग्रेस की ओर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी चंद ने रीना देवी को बधाई देते हुए कहा कि पंचायत समिति के मुख्य पद अध्यक्ष पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है. कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष पद पर मिली निर्विरोध जीत को अपनी राजनीतिक उपलब्धि बताया. वहीं, दूसरी ओर मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने भाजपा समर्थित विजय अतुल को बधाई दी. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होता तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार की ही जीत होती. उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्ग से जीतकर आई उनकी एक महिला उम्मीदवार पर दबाव बनाकर पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया. अग्निहोत्री के इस बयान के बाद पंचायत समिति चुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं.