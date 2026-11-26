सात महीने बाद नादौन पंचायत समिति को मिला अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, एक वोट ने पलटा खेल
पंचायत समिति अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित रीना देवी निर्विरोध निर्वाचित, उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के विजय अतुल ने केवल कृष्ण को 14-13 से हराया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:10 PM IST
हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में पंचायत समिति के गठन को लेकर करीब सात महीने से चला आ रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया. पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के लगभग सात महीने बाद नादौन पंचायत समिति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गए हैं.
गुरुवार को हुए चुनाव में कांग्रेस और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने एक-एक पद पर जीत दर्ज की. अध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा जमाया. चुनाव परिणाम के बाद दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जीत का जश्न मनाया और एक-दूसरे पर राजनीतिक तंज कसने का सिलसिला भी शुरू हो गया.
पंचायत समिति अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित रीना देवी निर्विरोध निर्वाचित हुईं. अध्यक्ष पद महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था. भाजपा समर्थित सदस्यों में इस आरक्षित वर्ग से कोई महिला सदस्य चुनाव जीतकर नहीं पहुंची थी. इसी कारण अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित रीना देवी का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया. रीना देवी फस्टे वार्ड से पंचायत समिति सदस्य हैं.
उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. भाजपा समर्थित विजय अतुल और कांग्रेस समर्थित केवल कृष्ण के बीच हुए चुनाव में कुल 27 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया. इसमें विजय अतुल को 14 वोट मिले, जबकि केवल कृष्ण को 13 मत प्राप्त हुए. इस तरह विजय अतुल ने महज एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर उपाध्यक्ष पद भाजपा की झोली में डाल दिया.
विजय अतुल नौहगी वार्ड से पंचायत समिति सदस्य हैं. इस चुनाव में एक वोट का अंतर दोनों दलों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था. नतीजे घोषित होते ही भाजपा और कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. दोनों पक्षों ने पटाखे चलाकर अपनी-अपनी जीत का जश्न मनाया. वहीं, कांग्रेस की ओर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पृथ्वी चंद ने रीना देवी को बधाई देते हुए कहा कि पंचायत समिति के मुख्य पद अध्यक्ष पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है. कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष पद पर मिली निर्विरोध जीत को अपनी राजनीतिक उपलब्धि बताया. वहीं, दूसरी ओर मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने भाजपा समर्थित विजय अतुल को बधाई दी. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होता तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार की ही जीत होती. उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्ग से जीतकर आई उनकी एक महिला उम्मीदवार पर दबाव बनाकर पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया. अग्निहोत्री के इस बयान के बाद पंचायत समिति चुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं.
नादौन पंचायत समिति के चुनाव परिणामों से ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के करीब सात महीने बाद जाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों हो पाया. इतने लंबे इंतजार के बाद पंचायत समिति को नेतृत्व मिलने से अब क्षेत्र के विकास कार्यों और पंचायत समिति के कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में हुए इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक-एक पद मिलने से किसी भी दल को पूरी तरह अपनी जीत का दावा करने का अवसर नहीं मिला. कांग्रेस अध्यक्ष पद की जीत पर इतराती नजर आई तो भाजपा ने उपाध्यक्ष पद पर एक वोट से मिली जीत को अपनी ताकत बताया. अब सात महीने के इंतजार के बाद गठित हुई नादौन पंचायत समिति के सामने क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी.
वहीं, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने नादौन बीडीसी के उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हार प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा संकेत है. लंबे समय तक चुनाव टालने के बावजूद कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल नहीं हो पाई.
विधायक सुधीर शर्मा ने कहा, "नादौन बीडीसी उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लंबे समय तक लटकाया गया और मामले को अदालत तक ले जाया गया, लेकिन कांग्रेस को इसका कोई लाभ नहीं मिला. कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं था और आखिरकार चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा. मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत का विशेष राजनीतिक महत्व है. मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए. प्रदेश में कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.
ये भी पढ़ें: संविधान रक्षा मार्च में नहीं पहुंचे CM सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले-'वोट और सरकारें चोरी हो रही'