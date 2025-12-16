ETV Bharat / state

नादौन-हमीरपुर-घुमारवीं-दिल्ली वॉल्वो बस सेवा शुरू, CM सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी, जानिए टाइमिंग

हमीरपुर से दिल्ली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू, यहां देखिए शेड्यूल.

हमीरपुर से दिल्ली वॉल्वो बस शुरू (@HimachalGovt)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 9:13 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 9:24 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा की शुरुआत हो गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज (मंगलवार, 16 दिसंबर को) हमीरपुर में आयोजित चिट्टा विरोधी मेगा वॉकथॉन के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की नादौन-हमीरपुर-घुमारवीं-दिल्ली वॉल्वो बस सेवा का शुभारंभ किया.

ये है वॉल्वो बस की शेड्यूल

हिमाचल पथ परिवहन निगम के अनुसार, वॉल्वो बस रोजाना सुबह 7 बजे नादौन से चलेगी. इसका हमीरपुर से चलने का समय 8 बजे, घुमारवीं से 9 बजे और चंडीगढ़ से 11:40 होगा और शाम 4:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी. वहीं, वापसी में यह बस दिल्ली से सुबह 8:30 बजे चलेगी और शाम 6:30 बजे नादौन पहुंचेगी.

ऑनलाइन भी कर सकते हैं यात्रा शुल्क का भुगतान

इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और जन सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा शुल्क का भुगतान अब UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संभव है. हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का ऐसा पहला राज्य परिवहन उपक्रम बन गया है, जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा आरंभ की है."

297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल HRTC में की जा रहीं शामिल

मुख्यमंत्री ने बताया कि, इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज और पश्चिम मुंबई की बसों सहित पूरे देश में यात्रा की जा सकेगी. रियायती और मुफ्त यात्रा के लिए हिम बस कार्ड, हिम बस प्लस कार्ड और ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं. परिवहन निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं. 25 स्टेट ऑफ द आर्ट वॉल्वो बसों को परिवहन बेड़े में शामिल करने से निगम में वॉल्वो बसों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है. 50 टेंपो ट्रैवलर और 24 सुपर लग्जरी बसें भी खरीदी गई हैं. 250 डीजल बसें, 100 मिनी बसें और चार क्रेन की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है.

6 ग्रीन कॉरिडोर पर 88 पेट्रोल पंप

सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि, प्रदेश में 234 नए बस रूट जारी किए जा रहे हैं और 18 सीटर तक के टेंपो ट्रैवलर वाहनों के संचालन के लिए 350 नए परमिट आवंटन की प्रक्रिया जारी है. हरित परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर पर 88 पेट्रोल पंप और 41 स्थलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं. इसके अलावा प्रदेश के रेस्ट हाउस और सरकारी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर 310 चार्जिंग स्टेट स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. इस दौरान सीएम ने कहा कि, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर 41 अन्य स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं.

Last Updated : December 16, 2025 at 9:24 PM IST

