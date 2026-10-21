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ग्रामीण क्षेत्रों घर-द्वार से उठाया जाएगा कूड़ा, पंचायतों को मिले ई-रिक्शा

63 पंचायतों को मिले ई-रिक्शा ( ETV Bharat )

हमीरपुर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई पहल शुरू की गई है. विकास खंड नादौन की 63 ग्राम पंचायतों में अब नियमित कूड़ा-कचरा संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए पंचायती राज विभाग ने 16 ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए हैं. योजना के तहत पंचायतों को 16 क्लस्टरों में बांटकर घर-द्वार से कचरा उठाने की व्यवस्था बनाई जाएगी.

सरकार की इस पहल से गांवों में कचरे के उचित प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर फैलने वाली गंदगी पर अंकुश लगाने की उम्मीद है. योजना के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर में तीन से पांच ग्राम पंचायतें शामिल होंगी और हर क्लस्टर के लिए एक ई-रिक्शा तैनात रहेगा. इन वाहनों के संचालन के लिए दिनवार शेड्यूल और रूट निर्धारित किए जाएंगे. ई-रिक्शा गांव-गांव पहुंचकर घरों और अन्य निर्धारित स्थानों से कचरा एकत्रित करेंगे और उसे तय डंपिंग साइट तक पहुंचाएंगे. इससे ग्रामीणों को कूड़ा फेंकने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

63 ग्राम पंचायतों को मिलेगा 16 ई रिक्शा (ETV Bharat) सूखा कचरा उठाने की होगी व्यवस्था हमीरपुर की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर ने बताया कि 'ई-रिक्शा के माध्यम से पंचायतों में कूड़ा-कचरा एकत्रित किया जाएगा. इसके तहत प्रत्येक घर से सूखा कचरा उठाने की व्यवस्था की जाएगी. प्रदेश सरकार ने पंचायत स्तर पर ई-रिक्शा के जरिए कचरा संग्रहण की कवायद शुरू की है. इसी कड़ी में हमीरपुर जिले के नादौन विकास खंड को 16 ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए गए हैं. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच के अनुरूप पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है. ई-रिक्शा के माध्यम से नियमित कचरा संग्रहण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.'