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यहां 500 साल से शिवलिंग की रक्षा कर रहे नाग-नागिन, कैलाश पर्वत से जुड़ा है जंगलिया बाबा का रहस्य

नालंदा के बिहार शरीफ का 500 साल पुराना 'जंगलिया बाबा मंदिर', जहां नाग-नागिन का जोड़ा आज भी करते हैं शिवलिंग की परिक्रमा. रिपोर्ट-मो. महमूद आलम

JANGALIYA BABA
नालंदा जंगलिया बाबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 7:12 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ की घनी आबादी वाले प्रोफेसर कॉलोनी के बीचों बीच एक ऐसा प्राचीन शिवालय है, जिसकी मान्यता और रहस्यमयी कहानियां श्रद्धालुओं को दूर-दूर से अपनी ओर खींच लाती है. यह मंदिर 'जंगलिया बाबा मंदिर' के नाम से विख्यात है. यहां भक्तों को नाग-नागिन का जोड़ा भी नजर आता है.

सावन के उमड़ता है आस्था का जनसैलाब: स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में यह अटूट विश्वास है कि पिछले 500 वर्षों से जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के इस चौखट पर आया है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा. सावन के इस पवित्र महीने में यहां आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है.

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उत्तराभिमुखी है मंदिर (ETV Bharat)

प्राचीन काल में कहा जाता था 'बेली बाड़ा': इस मंदिर का इतिहास बेहद रोचक और प्राचीन है. मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेश पांडे ने ईटीवी भारत से बताया कि आज जहां प्रोफेसर कॉलोनी की घनी बस्ती बसी है, सदियों पहले वहां एक घनघोर जंगल हुआ करता था. इस जंगल में 'बेली' के फूलों के अनगिनत पेड़ थे, जिस कारण इस इलाके को प्राचीन काल में 'बेली बाड़ा' कहा जाता था.

"उस समय नालंदा कोई अलग जिला नहीं, बल्कि पटना जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था. चारों तरफ घना जंगल था और कोई आबादी या मकान नहीं था. इसी जंगल में खुदाई के दौरान एक अद्भुत काले पत्थर का शिवलिंग प्रकट हुआ. बाबा घने जंगल के बीच विराजमान मिले थे, इसलिए स्थानीय लोगों ने उन्हें 'जंगलिया बाबा' कहना शुरू कर दिया." -शैलेश पांडे, मंदिर के पुजारी

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मंदिर में रहता है नाग-नागिन का जोड़ा (ETV Bharat)

500 वर्ष पुराना है शिवलिंग: आर्कियोलॉजी (पुरातत्व) विभाग ने भी सर्वे के बाद प्रमाणित किया है कि यहां विराजमान शिवलिंग लगभग 500 वर्ष पुराना है. इस मंदिर की दो ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य शिवालयों से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी बनाती है. आमतौर पर मंदिरों के दरवाजे पूर्व दिशा में होते हैं, लेकिन जंगलिया बाबा मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा (उत्तराभिमुख) की ओर है.

उत्तराभिमुखी होने के पीछे का कारण: इसके उत्तराभिमुख होने के पीछे का आध्यात्मिक कारण बताते हुए पुजारी कहते हैं, कि चूंकि भगवान शिव का निवास 'कैलाश पर्वत' उत्तर दिशा में है, इसलिए शिव का पूजन उत्तर की ओर मुख करके होना सबसे उत्तम माना जाता है. उत्तरमुखी दरवाजा इस मंदिर की महत्ता को कई गुना बढ़ा देता है.

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500 साल पुराना जंगलिया बाबा मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर में रहता है नाग-नागिन का जोड़ा: इस मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी और हैरान करने वाली मान्यता यह है, कि इस शिवलिंग के पास आज भी एक नाग और नागिन का जोड़ा वास करता है. कभी-कभी नाग-नागिन का यह जोड़ा साक्षात दर्शन देता है. जब मंदिर में एकांत और शांति होती है, तो यह जोड़ा शिवलिंग से लिपटा हुआ नजर आता है. कई श्रद्धालुओं ने साक्षात इनके दर्शन किये हैं.

लोगों में असाध्य रोगों के निवारण की मान्यता: जंगलिया बाबा की महिमा सिर्फ नालंदा तक सीमित नहीं है. यहां की चमत्कारिक शक्तियों और मन्नतों के पूरे होने की ख्याति बिहार के कई जिलों में फैल चुकी है. लोगों का मानना है कि बाबा के पूजन और यहां माथा टेकने मात्र से असाध्य (लाइलाज) रोगों का भी निवारण हो जाता है.

सोमवारी को बाबा का भव्य श्रृंगार: सावन के पवित्र महीने में इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है. प्रत्येक सोमवारी को बाबा का विशेष और भव्य श्रृंगार किया जाता है. भांग, धतूरा, चमेली के तेल, दूध, मधु (शहद), घी, पंचामृत और गंगाजल से शिवलिंग का महास्नान कराया जाता है. इसके बाद रंग-बिरंगे सुगंधित फूलों से बाबा को सजाया जाता है. सावन की शाम में होने वाली महाआरती का दृश्य इतना भव्य और आलौकिक होता है.

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