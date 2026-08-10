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यहां 500 साल से शिवलिंग की रक्षा कर रहे नाग-नागिन, कैलाश पर्वत से जुड़ा है जंगलिया बाबा का रहस्य

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ की घनी आबादी वाले प्रोफेसर कॉलोनी के बीचों बीच एक ऐसा प्राचीन शिवालय है, जिसकी मान्यता और रहस्यमयी कहानियां श्रद्धालुओं को दूर-दूर से अपनी ओर खींच लाती है. यह मंदिर 'जंगलिया बाबा मंदिर' के नाम से विख्यात है. यहां भक्तों को नाग-नागिन का जोड़ा भी नजर आता है.

सावन के उमड़ता है आस्था का जनसैलाब: स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में यह अटूट विश्वास है कि पिछले 500 वर्षों से जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के इस चौखट पर आया है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा. सावन के इस पवित्र महीने में यहां आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है.

उत्तराभिमुखी है मंदिर (ETV Bharat)

प्राचीन काल में कहा जाता था 'बेली बाड़ा': इस मंदिर का इतिहास बेहद रोचक और प्राचीन है. मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेश पांडे ने ईटीवी भारत से बताया कि आज जहां प्रोफेसर कॉलोनी की घनी बस्ती बसी है, सदियों पहले वहां एक घनघोर जंगल हुआ करता था. इस जंगल में 'बेली' के फूलों के अनगिनत पेड़ थे, जिस कारण इस इलाके को प्राचीन काल में 'बेली बाड़ा' कहा जाता था.

"उस समय नालंदा कोई अलग जिला नहीं, बल्कि पटना जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था. चारों तरफ घना जंगल था और कोई आबादी या मकान नहीं था. इसी जंगल में खुदाई के दौरान एक अद्भुत काले पत्थर का शिवलिंग प्रकट हुआ. बाबा घने जंगल के बीच विराजमान मिले थे, इसलिए स्थानीय लोगों ने उन्हें 'जंगलिया बाबा' कहना शुरू कर दिया." -शैलेश पांडे, मंदिर के पुजारी

मंदिर में रहता है नाग-नागिन का जोड़ा (ETV Bharat)

500 वर्ष पुराना है शिवलिंग: आर्कियोलॉजी (पुरातत्व) विभाग ने भी सर्वे के बाद प्रमाणित किया है कि यहां विराजमान शिवलिंग लगभग 500 वर्ष पुराना है. इस मंदिर की दो ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य शिवालयों से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी बनाती है. आमतौर पर मंदिरों के दरवाजे पूर्व दिशा में होते हैं, लेकिन जंगलिया बाबा मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा (उत्तराभिमुख) की ओर है.