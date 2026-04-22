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युवाओं को भा रही 'Gen Z' भक्ति, भजन क्लबिंग-जैमिंग का बढ़ रहा ट्रेंड

आजकल भजन क्लबिंग या जैमिंग काफी ट्रेंड में है. ऐसा ही यूथ सिंगर्स का ग्रुप है नाद रश. पढ़िए मनोज वर्मा की रिपोर्ट...

भजन क्लबिंग-जैमिंग का बढ़ रहा ट्रेंड
भजन क्लबिंग-जैमिंग का बढ़ रहा ट्रेंड (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 2:35 PM IST

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जोधपुर : आज के दौर में जहां युवा पीढ़ी पॉप, रैप और फिल्मी संगीत की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है. वहीं, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो भजन गायन को न केवल अपनी पसंद बना रहा है, बल्कि इसे अपने करियर के रूप में भी अपना रहा है. यह ऐसे युवा हैं, जो अपनी पुरातन संस्कृति को जीवन से जोड़ने के लिए भजन क्लबिंग कर रहे हैं. भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और संगीत परंपरा के प्रति इन युवाओं का लगाव देखा जा सकता है.

भजनों और फिल्मी गीतों की मिक्सिंग : भजन जैमिंग का नया स्टार्टअप नाद-रश इन दिनों सुर्खियों में है. इसके सदस्य लोगों के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं. इसके सदस्यों ने बताया कि भजन वही ट्रेडिशनल परंपरा के हैं. उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका प्रस्तुतिकण बदल सकते हैं. उनको नया टच देकर नई बीट पर तैयार किया जाता है. फर्क इतना है कि इन भजनों को मॉडर्न धुन और इंस्ट्रूमेंट के साथ गा-बजाकर मॉडर्न टच दिया जाता है. हाई बीट बनाकर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं. इन दिनों भजनों में जो चर्चित हो रहे हैं, उनमें 'भज ले रे मनवा...', 'राधा गौरी राधा गौरी...', 'श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी', 'राम आएंगे, मेरे कृष्ण गोपाल...' जैसे भजनों को फिल्मी गीतों की मिक्सिंग के साथ गाया जा रहा है.

यूथ सिंगर्स का ग्रुप नाद रश (ETV Bharat Jodhpur)

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अचानक बदलाव से भजन की ओर : नाद-रश की फिमेल सिंगर देवयानी पहले हिंदी पॉप गाती थीं. वो बताती हैं कि उनके पिता काफी ​स्पिरिचुअल हैं. दो तीन साल पहले ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लगा कि इस तरफ जाना चाहिए. भगवान की बात करनी चाहिए. इसके बाद इस और रुख कर लिया. पुराने भजनों को नया टच कर प्रस्तुत करने से हमारी Gen Z भी उसे पसंद कर रही है. सिंगर यश मुंबई में म्यूजिशन बने, कई गाने बनाए, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि भजन भी गाए जाने चाहिए.

भजन जैमिंग कर रहे युवा
भजन जैमिंग कर रहे युवा (ETV Bharat GFX)

सिंगग के शौक को भजन से जोड़ दिया : उन्होंने भी इस ट्रैक पर चलना शुरू किया. यश का मानना है कि जिस तरह से एक फिल्मी सिंगर के लाइव कॉन्सर्ट में लोगों की एनर्जी होती है, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी भजन जैमिंग में होती है. इस एनर्जी का लेवल अलग तरह का होता है. अंकित ने भी अपनी सिंगग के शौक को भजन से जोड़ दिया. ऐसे कई लोगों के साथ मिलकर नाद-र​श यह कर रहे हैं. सिंगर के साथ तबला बजाने वाले अशोक का मानना है कि भजन में नए प्रयोग बहुत कुछ नया सिखाते हैं.

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यूथ सिंगर्स की भजन क्लबिंग
यूथ सिंगर्स की भजन क्लबिंग (ETV Bharat Jodhpur)

परंपरा और आधुनिकता का संगम : भजन संगीत सदियों से भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है. पहले इसे मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और सत्संग तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब युवा कलाकार इसे नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं. आधुनिक वाद्य यंत्रों, डिजिटल रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भजन गायन को नई पहचान मिल रही है. कई युवा गायक पारंपरिक भजनों को नए संगीत संयोजन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी भी उनसे जुड़ रही है. इससे भजन केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर आयु वर्ग का पसंदीदा बनता जा रहा है. यूट्यूब, सहित अन्य प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी हो रही है. कलाकार अपने चैनल बनाकर लाखों श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं.

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नाद-रश के सदस्य
नाद-रश के सदस्य (ETV Bharat Jodhpur)

नई एनर्जी देते हैं भजन : यूथ सिंगर्स का मानना है कि भजन गायन केवल पेशा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और समाज में सम्मान दिलाने वाला माध्यम भी है. जो युवा इस क्षेत्र को अपनाते हैं, वे संगीत के साथ-साथ आध्यात्मिक चेतना से भी जुड़ते हैं. समाज में ऐसे कलाकारों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है. सिंगर अंकित का मानना है कि आजकल के युवाओं के लिए हम यह नई एनर्जी के साथ पेश कर रहे हैं, जिससे Gen Z जुड़ सकें. इसके लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए साधना, समर्पण और निरंतर अभ्यास आवश्यक है. नाद-रश के प्रे​रक निर्मल गहलोत ने बताया कि युवाओं में भजन नई एनर्जी देते हैं. बहुत से यूथ सिंगर्स इससे जुड़े हैं. जल्द भजन जैमिंग के लाइव कॉन्सर्ट भी आयोजित करेंगे. इससे ऐसे युवा गायक और म्यूजिशियन भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा सकेंगे. इस ​फील्ड में भी करियर बना सकेंगे.

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NAAD RUSH STARTUP OF BHAJAN JAMMING
BHAJAN JAMMING NEW TREND RAJASTHAN
भजन जैमिंग का ट्रेंड
नाद रश भजन क्लबिंग
BHAJAN CLUBBING IN JODHPUR

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