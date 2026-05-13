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प्रतीक यादव की मौत से उठा पर्दा : पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज़, कैसे रुकी सांसें ?

प्रतीक यादव की मौत फेफड़े में खून का थक्का बनने से हुई. ( ईटीवी भारत )

प्रतीक यादव की बीमारी का पहले इलाज कर रही डॉ. रुचिता शर्मा ने बताया कि उनको सांस में परेशानी होती थी. उन्हें फेफड़े की बीमारी थी.

प्रतीक यादव की मौत फेफड़े में खून का थक्का बनने से हुई. (ईटीवी भारत)

सरल भाषा में समझें तो शरीर की किसी नस में खून का थक्का बन जाता है. यह थक्का खून के साथ बहकर फेफड़े तक पहुंच जाता है और वहां की मुख्य नस को बंद कर देता है. इससे फेफड़ों में खून और ऑक्सीजन जाना रुक जाता है. अचानक ऑक्सीजन न मिलने से दिल पर दबाव बढ़ता है और कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है. डॉक्टर इसे बहुत गंभीर और जानलेवा स्थिति मानते हैं.

प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चोटें लगने का जिक्र. (ईटीवी भारत)

प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको पिछले 5 से 6 दिन में कई चोटें लगी हैं. तीन चोट पिछले 5 दिन में लगी हैं. जबकि तीन चोट पिछले एक ही दिन में लगी हैं.

लखनऊ: प्रतीक यादव की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौत का मुख्य कारण 'मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म' यानी फेफड़े की मुख्य नस में बड़ा खून का थक्का जमना है. इस वजह से उनका दिल और सांस दोनों एक साथ काम करना बंद कर गए, जिसे डॉक्टर 'कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स' कहते हैं.

रिपोर्ट में और क्या है

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने दिल और फेफड़े में मिले खून के थक्के को जांच के लिए सुरक्षित रख लिया है. हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच से पता चलेगा कि थक्का कितना पुराना था और कैसे बना.

साथ ही शरीर के अंदरूनी अंगों का सैंपल 'विसरा' भी केमिकल जांच के लिए सुरक्षित किया गया है. इसे विसरा नंबर 752/2026 के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया है. विसरा जांच से यह पता चलता है कि शरीर में कोई जहर या नशीला पदार्थ तो नहीं था.

डॉ. रुचिता शर्मा (ANI)

चोटों के बारे में जानकारी

रिपोर्ट में साफ लिखा है कि शरीर पर जो भी चोटें मिली हैं, वे 'एंटीमॉर्टम' हैं. यानी ये सभी चोटें मौत से पहले लगी थीं. मौत के बाद कोई चोट नहीं लगी है.

फिलहाल पुलिस विसरा और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. इन दोनों रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के पीछे की पूरी वजह साफ हो पाएगी.

प्रतीक यादव की मौत फेफड़े में खून का थक्का बनने से हुई. (ईटीवी भारत)

बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा के पति प्रतीक यादव का आज तड़के उनके घर में निधन हो गया. वो मात्र 38 साल के थे. प्रतीक यादव के विक्रमादित्य आवास स्थित घर से सुबह 6 बजे उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद्रा ने बताया कि उनको यहां जब लाया गया, तो उनकी मौत हो चुकी थी. प्रतीक यादव के शव को पंचनामा के बाद KGMU में उनका पोस्टमॉर्टम हुआ. प्रतीक का शव घर भेज दिया गया है. प्रतीक की पत्नी अपर्णा भी लखनऊ पहुंच गई हैं. वहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव समेत तमाम नेता पहुंचे हुए हैं.