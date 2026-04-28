मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की MD छात्रा की मौत की गुत्थी उलझी; अब विसरा से होगी जांच, सदमें में मां
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में MD की छात्रा की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 9:08 AM IST
आगरा: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की MD प्रथम वर्ष की छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह की मौत की गुत्थी उलझ गई है. छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का पता नहीं चल सका. इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया है. इसकी जांच अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में होगी. इससे पहले डॉ. वर्तिका द्वारा नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई गई थी.
इकलौती बेटी का चेहरा देखकर मां अनीता फूट-फूटकर रोईं. बोलीं कि मेरी बेटी बहुत होशियार थी. वह ऐसा नहीं कर सकती है. बेटी की मौत से मेरा सपना अधूरा रह गया. बेटी के लिए आवाज उठाउंगी. इधर, देर रात तक पुलिस इस मामले में परिजन की शिकायत का इंतजार करती रही. पुलिस की मौजूदगी में मां ने बेटी का सोमवार देर शाम ताजगंज के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करा दिया.
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में MD की छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. इसलिए, विसरा सुरक्षित रखा गया है. पीएम रिपोर्ट में डॉ. वर्तिका सिंह की मौत का समय भी 48 घंटे पहले होने का अनुमान है.
पोस्टमार्टम सोमवार शाम करीब 4 बजे हुआ. जबकि, रविवार शाम 5:30 बजे हॉस्टल के कमरे में डॉ. वर्तिका सिंह का शव मिला था. वर्तिका रविवार सुबह से फोन नहीं उठा रही थीं. इससे आशंका है कि शनिवार रात में ही डॉ. वर्तिका सिंह की मौत हो चुकी थी. डॉ. वर्तिका के कमरे को सील कर दिया है.
परिजन की शिकायत की करेंगे जांच: DCP सैयद अली अब्बास ने बताया कि अभी तक डॉ. वर्तिका सिंह के परिजन ने कोई शिकायत नहीं दी है. परिजन की शिकायत मिलने पर उसे जांच में शामिल किया जाएगा.
इसके साथ ही पूर्व में छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह ने जिस सीनियर रेजिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले में कमेटी की जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए थे. डॉ. वर्तिका सिंह के मोबाइल की जांच कराई जा रही है. कॉल डिटेल भी निकाली जाएगी. इसलिए, इस मोबाइल की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जाएगी.
बयान दर्ज कराने को दिए नोटिस: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉ. दिनेश राठौर ने बताया कि मामले की आंतरिक जांच तीन सदस्यीय समिति कर रही है. इसमें डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. चंचल चंद्रा और डॉ. सुमिता मिश्रा शामिल हैं.
चरणबद्ध तरीके से स्टॉफ और छात्र-छात्राओं के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद कमेटी की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी. इसके बाद ही आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
हॉस्टल में मिली थी लाश: रविवार यानी 26 अप्रैल की रात मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की MD प्रथम वर्ष की छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह (28) हॉस्टल के कमरे में मृत मिली थीं. आशंका जताई गई थी कि डॉ. वर्तिका सिंह ने असवाद के चलते नींद की गोलियों की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की है. पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.
पुलिस की छानबीन में जिस बेड पर छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह मिली थीं. उस बेड पर फील्ड यूनिट की टीम को डेटॉल की खाली शीशी और मोबाइल मिला है. इसके साथ ही कमरे में बीयर की केन के साथ सिगरेट की डिब्बी मिली है. यह बीयर की कैन किसकी है? पता नहीं चल सका है.
पिता रहते हैं अलग: बेटी की मौत की खबर सुनकर लखनऊ निवासी अनीता सिंह अपनी बहन और परिजनों के साथ आगरा आईं. अनीता सिंह ने पुलिस को बताया कि हम मूलरूप से आजमगढ़ के पोस्ट सदर सिंधारी के निवासी हैं. पति रामदरश सिंह रिटायर्ड IRS हैं. जो अब निजी स्कूल संचालक हैं. पति अलग रहते हैं. हमारे दो बच्चे हैं. एक बेटा है और बेटी डॉ. वर्तिका सिंह है.
बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. वह अमेरिका में रहता है. बेटी वर्तिका सिंह ने 2022 में ओडिशा के बरहामपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था. फरवरी 2026 में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय में MD प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था. बेटी आगरा के कॉलेज में पढ़ाई नहीं करना चाहती थीं. मगर, आगरा में प्रवेश मिलने के बाद पढ़ाई में लग गई थी.
पुलिस की पूछताछ में अनीता ने बताया कि बेटी वर्तिका बेहद होशियार थी. पढ़ाई की वजह से अवसाद का शिकार हो गई थी. इस पर दिल्ली के डॉक्टर से उपचार कराया था. बेटी ने 26 मार्च को नींद की दवा की ओवरडोज ले ली थी. 27 मार्च से 21 अप्रैल तक वर्तिका अपने घर में ही रही. बेटी का उपचार चिकित्सक से कराया गया था. जब उसकी स्थिति में सुधार हुआ तो कॉलेज भेजा गया था.
मां अनीता ने बताया कि शनिवार रात बेटी से बात की थी. रविवार सुबह बेटी को फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई. दिन भर बेटी ने कॉल रिसीव नहीं की तो मुझे लगा कि बेटी पढ़ाई में व्यस्त होगी. शाम तक बेटी ने कोई कॉल नहीं तो चिंता हुई. इस पर बैचमेट डॉ. सिद्धार्थ शर्मा को फोन किया.
सिद्धार्थ शर्मा के साथ ही सहपाठी डॉ. शिखा ठाकुर और डॉ. सना रब्बानी जब वर्तिका के कमरे पर गए तो दरवाजा अंदर से बंद था. धक्का देकर दरवाजा खोला गया, तब वर्तिका पलंग पर पड़ी मिलीं थी. उन्हें अस्पताल ले गए. इस बारे में पुलिस तीनों बैचमेट से पूछताछ कर चुकी है.
डॉक्टर्स के पैनल ने किया पोस्टमार्टम: छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह के शव का पोस्टमार्टम दो डॉक्टर्स के पैनल ने किया. पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई.
होनहार बेटी की मौत से टूट गए मां के सपने: मां अनीता ने बताया कि बेटी होनहार थी. इकलौती थी और सबकी प्यारी थी. बेटी अच्छी मनोचिकित्सक बनना चाहती थी. इसलिए, MBBS के बाद MD की पढ़ाई करने आगरा आई थी.
नहीं पता था कि आगरा में पढ़ाई के कुछ दिन बाद ही ऐसा दिन देखने को मिलेगा. बेटी एक ही बात कहती थी कि मनोचिकित्सक बनकर मरीजों की सेवा करनी है. ऐसे में बेटी कभी जान नहीं दे सकती है.
शनिवार रात बातचीत में भी बेटी ने बताया था कि अपने लिए एक बड़ा फ्रिज भी ऑनलाइन खरीदा है. इसकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है. बेटी मरीजों को अधिक समय देती थी. मां अनीता की मांग है कि पुलिस संस्थान और पूरे मामले की सही जांच करे.
मामला दवा के ओवरडोज का नहीं हो सकता है. क्योंकि, बेटी का जिस चिकित्सक से उपचार चल रहा था, उसने कहा था कि बेटी को जो दवा लिखी है, उसकी अगर वो 15 गोलियां भी खा लेगी तो भी कुछ नहीं होगा. सिर्फ ज्यादा नींद आ सकती है.
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