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मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की MD छात्रा की मौत की गुत्थी उलझी; अब विसरा से होगी जांच, सदमें में मां

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की MD छात्रा की मौत की गुत्थी उलझी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की MD प्रथम वर्ष की छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह की मौत की गुत्थी उलझ गई है. छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह का पता नहीं चल सका. इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया है. इसकी जांच अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में होगी. इससे पहले डॉ. वर्तिका द्वारा नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई गई थी.

इकलौती बेटी का चेहरा देखकर मां अनीता फूट-फूटकर रोईं. बोलीं कि मेरी बेटी बहुत होशियार थी. वह ऐसा नहीं कर सकती है. बेटी की मौत से मेरा सपना अधूरा रह गया. बेटी के लिए आवाज उठाउंगी. इधर, देर रात तक पुलिस इस मामले में परिजन की शिकायत का इंतजार करती रही. पुलिस की मौजूदगी में मां ने बेटी का सोमवार देर शाम ताजगंज के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करा दिया.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में MD की छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. इसलिए, विसरा सुरक्षित रखा गया है. पीएम रिपोर्ट में डॉ. वर्तिका सिंह की मौत का समय भी 48 घंटे पहले होने का अनुमान है.

पोस्टमार्टम सोमवार शाम करीब 4 बजे हुआ. जबकि, रविवार शाम 5:30 बजे हॉस्टल के कमरे में डॉ. वर्तिका सिंह का शव मिला था. वर्तिका रविवार सुबह से फोन नहीं उठा रही थीं. इससे आशंका है कि शनिवार रात में ही डॉ. वर्तिका सिंह की मौत हो चुकी थी. डॉ. वर्तिका के कमरे को सील कर दिया है.

परिजन की शिकायत की करेंगे जांच: DCP सैयद अली अब्बास ने बताया कि अभी तक डॉ. वर्तिका सिंह के परिजन ने कोई शिकायत नहीं दी है. परिजन की शिकायत मिलने पर उसे जांच में शामिल किया जाएगा.

इसके साथ ही पूर्व में छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह ने जिस सीनियर रेजिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले में कमेटी की जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए थे. डॉ. वर्तिका सिंह के मोबाइल की जांच कराई जा रही है. कॉल डिटेल भी निकाली जाएगी. इसलिए, इस मोबाइल की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जाएगी.

बयान दर्ज कराने को दिए नोटिस: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉ. दिनेश राठौर ने बताया कि मामले की आंतरिक जांच तीन सदस्यीय समिति कर रही है. इसमें डॉ. बृजेश कुमार, डॉ. चंचल चंद्रा और डॉ. सुमिता मिश्रा शामिल हैं.

चरणबद्ध तरीके से स्टॉफ और छात्र-छात्राओं के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद कमेटी की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी. इसके बाद ही आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

हॉस्टल में मिली थी लाश: रविवार यानी 26 अप्रैल की रात मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की MD प्रथम वर्ष की छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह (28) हॉस्टल के कमरे में मृत मिली थीं. आशंका जताई गई थी कि डॉ. वर्तिका सिंह ने असवाद के चलते नींद की गोलियों की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की है. पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.

पुलिस की छानबीन में जिस बेड पर छात्रा डॉ. वर्तिका सिंह मिली थीं. उस बेड पर फील्ड यूनिट की टीम को डेटॉल की खाली शीशी और मोबाइल मिला है. इसके साथ ही कमरे में बीयर की केन के साथ सिगरेट की डिब्बी मिली है. यह बीयर की कैन किसकी है? पता नहीं चल सका है.

पिता रहते हैं अलग: बेटी की मौत की खबर सुनकर लखनऊ निवासी अनीता सिंह अपनी बहन और परिजनों के साथ आगरा आईं. अनीता सिंह ने पुलिस को बताया कि हम मूलरूप से आजमगढ़ के पोस्ट सदर सिंधारी के निवासी हैं. पति रामदरश सिंह रिटायर्ड IRS हैं. जो अब निजी स्कूल संचालक हैं. पति अलग रहते हैं. हमारे दो बच्चे हैं. एक बेटा है और बेटी डॉ. वर्तिका सिंह है.