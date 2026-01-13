ETV Bharat / state

जींद में सुलझी छात्रा के संदिग्ध मौत की गुत्थी, बीकॉम में फेल होने से सदमे में थी, सुसाइड नोट से खुला राज

जींद में नहर से मिली छात्रा की मौत का खुलासा हो गया है. उसने बीकॉम में फेल होने के कारण आत्महत्या कर लिया था.

Mystery Solved in Jind Student Death Case
जींद में सुलझी छात्रा के संदिग्ध मौत की गुत्थी (ETV Bharat)
जींद: जींद जिले के गांव बडनपुर के पास नहर में संदिग्ध हालात में मिली छात्रा की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि छात्रा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने आत्महत्या की थी. दरअसल, छात्रा बीकॉम में फेल होने के कारण तनाव और डिप्रेशन में थी. इसलिए उसने यह कदम उठाया. पुलिस को मृतका के मोबाइल फोन से सुसाइड नोट और बहन को भेजे गए संदेश मिले हैं, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ.

जाने पूरा मामला:दरअसल, जिले के गांव कालता निवासी सलोनी (22) नौ जनवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अपनी बीकॉम की डीएमसी लेने गई थी. 11 जनवरी की शाम को उसका शव गांव बडनपुर के पास सिरसा ब्रांच नहर में मिला था. शव मिलने के बाद परिजनों ने सलोनी की योजनाबद्ध तरीके से हत्या का आरोप लगाया था. इसी को लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और नरवाना के सरकारी अस्पताल में धरना शुरू कर दिया. दबाव के चलते पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया था.

बीकॉम में फेल होने से सदमे में थी (ETV Bharat)

मोबाइल लोकेशन और बैग से मिला सुराग: इधर, पुलिस ने जांच के दौरान सलोनी के मोबाइल फोन को ट्रैक किया, जिसकी आखिरी लोकेशन नहर के पास पाई गई. इसके बाद नहर पटरी से उसका बैग भी बरामद कर लिया गया. जब पुलिस ने मोबाइल फोन को खंगाला तो उसमें एक सुसाइड नोट और बहन को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज मिले. इन संदेशों में सलोनी ने बीकॉम में फेल होने और मानसिक तनाव की बात लिखी थी.

बीकॉम में फेल होने से टूट गई थी सलोनी: पुलिस जांच में सामने आया कि सलोनी बीकॉम में फेल हो गई थी, जिसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को नहीं दी थी. वह इस बात को लेकर लंबे समय से डिप्रेशन में थी. कुरुक्षेत्र से लौटते समय वह नरवाना रेलवे स्टेशन पर उतरी और वहां से नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली.

डिप्रेशन में उठाया आत्मघाती कदम: इस बारे में डीएसपी कमलदीप ने बताया कि, "सलोनी बीकॉम में फेल होने के कारण डिप्रेशन में थी. जिसके चलते उसने आत्महत्या की. सलोनी के मोबाइल फोन के व्हाट्सअप पर सुसाइड नोट मिला है. उसने अपनी बहन को व्हाट्सअप के मैसेज भी भेजा था." डीएसपी ने युवा वर्ग को एक संदेश भी दिया कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है जीवन अनमोल है.

संपादक की पसंद

