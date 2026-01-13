ETV Bharat / state

जींद में सुलझी छात्रा के संदिग्ध मौत की गुत्थी, बीकॉम में फेल होने से सदमे में थी, सुसाइड नोट से खुला राज

जींद में सुलझी छात्रा के संदिग्ध मौत की गुत्थी ( ETV Bharat )

जींद: जींद जिले के गांव बडनपुर के पास नहर में संदिग्ध हालात में मिली छात्रा की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि छात्रा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने आत्महत्या की थी. दरअसल, छात्रा बीकॉम में फेल होने के कारण तनाव और डिप्रेशन में थी. इसलिए उसने यह कदम उठाया. पुलिस को मृतका के मोबाइल फोन से सुसाइड नोट और बहन को भेजे गए संदेश मिले हैं, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ. जाने पूरा मामला:दरअसल, जिले के गांव कालता निवासी सलोनी (22) नौ जनवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अपनी बीकॉम की डीएमसी लेने गई थी. 11 जनवरी की शाम को उसका शव गांव बडनपुर के पास सिरसा ब्रांच नहर में मिला था. शव मिलने के बाद परिजनों ने सलोनी की योजनाबद्ध तरीके से हत्या का आरोप लगाया था. इसी को लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और नरवाना के सरकारी अस्पताल में धरना शुरू कर दिया. दबाव के चलते पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया था. बीकॉम में फेल होने से सदमे में थी (ETV Bharat)