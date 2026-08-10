ETV Bharat / state

सूटकेस में 18 टुकड़े: तमिलनाडु एक्सप्रेस की इस खौफनाक मिस्ट्री से कब उठेगा पर्दा?

चेन्नई में आगरा कैंट जीआरपी का डेरा, कटर से किए गए थे छोटे-छोटे टुकड़े!

तमिलनाडु एक्सप्रेस मर्डर मिस्ट्री
तमिलनाडु एक्सप्रेस मर्डर मिस्ट्री (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 9:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस में ट्रॉली बैग में मानव अंग के 18 टुकड़ों का राज बरकरार है. मानव अंग के पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ है कि कटर से मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए.

अंग किसी महिला के हैं या पुरुष के हैं?: आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बरामद ट्रॉली बैग में मिले मानव अंग की बात करें तो यह एक तिहाई हिस्सा हैं. जिनमें जननांग नहीं है. जिससे यह साफ नहीं हुआ है कि यह मानव अंग किसी महिला के हैं या पुरुष के हैं. इतना साफ हुआ है कि मानव अंग मरने वाले की उम्र 17 से 25 साल के बीच हैं. ट्रॉली बैग में मिले दांत से सही उम्र फॉरेंसिक लैब की जांच में होगी. आगरा कैंट जीआरपी की एक टीम चेन्नई में डेरा डाले हैं. चेन्नई स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में ट्रॉली बैग संग दिखे संदिग्ध युवक और युवती की तलाश की जा रही है.

चेन्नई स्टेशन पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में संदिग्ध युवक और युवती दिखे हैं. जो ट्रॉली बैग को लेकर आए. ट्रॉली बैग पॉलीथीन से पैक होने की वजह से उसे खींच कर नहीं उठाकर स्टेशन पर चलते दिख रहे हैं. दोनों एक पैंसरेजर ट्रेन से उतरे और इसके बाद प्लेटफार्म पर खडी तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में ट्रॉली बैग लेकर चढे. इसके कुछ देर बाद ही जनरल बोगी से उतर गए. बैग को जनरल बोगी में ही छोड गए. दोनों के बारे में छानबीन की जा रही है.- राजेश दीक्षित, सीओ जीआरपी



कब का है मामला: पांच अगस्त को तमिलनाडु एक्सप्रेस के यात्री ने 139 पर जीआरपी और रेलवे को सूचना दी थी कि ग्वालियर से निकली ट्रेन की जनरल बोगी में एक ट्रॉली बैग है. जिसमें से ब्लड निकल रहा है. जिसकी सूचना पर आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची. जैसे ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पांच अगस्त सुबह करीब 5:30 बजे प्लेटफार्म नंबर तीन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस पहुंची तो जीआरपी और आरपीएफ ने जनरल बोगी की तलाश ली. जिस पर संदिग्ध ट्रॉली बैग बरामद करके खोला गया तो जीआरपी और आरपीएफ टीम के होश उड़ गए. ट्रॉली बैग में 18 मानव अंग मिले. मानव अंग मिलने की पुष्टि के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 72 घंटे के बाद अब नियमानुसार रविवार को मानव अंगों का पोस्टमाार्टम किया गया.

आगरा से चेन्नई किया जाएगा मामला ट्रांसफर: जीआरपी के सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में ट्रॉली बैग मिले मानव अंगों का 72 घंटे पूरे होने के बाद रविवार को नियमानुसार पोस्टमार्टम किया गया है. तीन सदस्यीय चिकित्सकों के पैनल ने मानव अंगों का पोस्टमार्टम किया. ट्रॉली बैग में मानव अंग के 18 टुकड़े मिले थे. ये छोटे छोटे टुकड़े हत्याकांड की क्रूरता बयां कर रहे हैं. बैग में जो 18 टुकडे मिले हैं. वो एक पैर और छाती का कुछ हिस्सा है. जिसे किसी कटर से छोटे छोटे टुकड़ों में काट गया. हत्यारों की तलाश में जीआरपी की टीम चेन्नई गई है. चेन्नई स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध युवक और युवती दिखे हैं. जो ट्रॉली बेग लेकर स्टेशन पर आते दिख रहे हैं. दोनों की तलाश की जा रही है. जिससे साफ है कि मामला चेन्नई का है. इसलिए, इस मुकदमे को चेन्नई स्थानांतरित किया जाएगा.


पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकीय पैनल का कहना है कि मानव अंग के जिन 18 छोटे- छोटे टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया है. वो शरीर का एक तिहाई हिस्सा हैं. हत्या के बाद आशंका है कि कटर से काट कर शरीर के तीन हिस्से किए गए हों. इनमें मानव जननांग का कोई हिस्सा नहीं है. इससे यह कहना मुश्किल है कि मानव अंग किसी महिला या पुरुष के हैं. जो मानव अंग मिले हैं. यह कह सकते हैं कि मानव अंग पुरुष के होने की संभावना 60 प्रतिशत और महिला के होने की संभावना 40 प्रतिशत है. इतना साफ मरने वाले की उम्र करीब 17 से 25 साल के बीच है. उम्र की सही जांच के लिए डीएनए सैंपल लिया है. इसके साथ ही जो दांत मिला हैं. उससे भी उम्र का सही पता लग जाएगा.

यह भी पढ़ें: आगरा पहुंची तमिलनाडु एक्सप्रेस में रखे ट्रॉली बैग से मानव अंग मिले, पुलिस कह रही ऐसी बात

TAGGED:

AGRA NEWS
AGRA CANTT STATION
CHENNAI
TAMIL NADU EXPRESS
HUMAN BODY PARTS FOUND SUITCASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.