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काशी का वह पौराणिक कुंड, जहां श्राद्ध कर्म करने से प्रेत योनि से मुक्त होते हैं पितर

पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.

श्राद्ध कर्म करने से प्रेत योनि से मुक्त होते हैं पितर
श्राद्ध कर्म करने से प्रेत योनि से मुक्त होते हैं पितर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:06 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 7:25 AM IST

7 Min Read
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वाराणसी: 'पुन्नाम्नो नरकात् त्रायते इति पुत्रः' अर्थात 'जो नरक से तार दे, वही पुत्र है'. सनातन धर्म में पितृ पक्ष का समय पूर्वजों के प्रति आभार जताने और उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे पवित्र माना गया है. जब भी पिंडदान या तर्पण की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम बिहार के 'गयाजी' का आता है लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे पौराणिक घाट और नदियां हैं, जहां किए गए श्राद्ध का फल गयाजी के समान ही मोक्षदायी माना गया है.

काशी में मोक्ष की प्राप्ति कैसे? (Video Credit: ETV Bharat)

गयाजी और काशी में अंतर: पौराणिक मान्यता के मुताबिक गयाजी में पितरों को स्थान मिलता है, जबकि काशी में पितरों को मोक्ष यानी शांति की प्राप्ति होती है. उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, मथुरा और अयोध्या को 'मोक्षदा' स्थान कहते हैं.

गयाजी और काशी में अंतर
गयाजी और काशी में अंतर (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी में मोक्ष की प्राप्ति कैसे?: बनारस को मोक्ष का शहर कहा जाता है. यह वह शहर है जहां मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस शहर में घाट से लेकर के कुंड तक ऐसे रहस्य में स्थान है जहां पर आत्माओं का उद्धार होता है. इस स्थान में सर्वोपरि रहस्य में स्थान 'पिशाच मोचन' कुंड को माना जाता है. कहते हैं पृथ्वी पर गंगा के अवतरण से पहले का यह कुंड है, जिसे पुराणों में 'विमल तीर्थ' के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि, जो आत्माएं अकाल मृत्यु के कारण इधर-उधर भटकती हैं उनको यहां पर मोक्ष प्रदान किया जाता है.

प्रेत योनि से मुक्त होते हैं पितर
प्रेत योनि से मुक्त होते हैं पितर (Photo Credit: ETV Bharat)



काशी में प्रेत आत्माओं को मिलती है मुक्ति: कहा जाता है कि अकाल मृत्यु होने वाले इंसानों की आत्माएं सालों भटकती हैं लेकिन बाबा विश्वनाथ के नगरी में इन भटकती आत्माओं को भी मोक्ष दिया जाता है. गरुड़ पुराण में बाकायदा काशी खंड के पिशाचमोचन कुंड का उल्लेख मिलता है. कहते हैं यहां पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं. इसलिए इस स्थान पर त्रिपिंडी श्राद्ध का विशेष महत्व माना जाता है. यूं तो काशी में माहाश्मशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट समेत अन्य घाटों पर भी पिंडदान का महत्व है, लेकिन जैसे ही अकाल मृत्यु की बात आती है तो श्रद्धालु पिशाचमोचन कुंड की ओर रुख करते हैं.

मोक्ष स्थान
मोक्ष स्थान (Photo Credit: ETV Bharat)

यहां पर श्राद्ध करने से पहले इस स्थान के महत्व को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. मोक्ष नगरी काशी में देश दुनिया से लोग आकर के श्रद्धा और तर्पण करते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय यह और भी ज्यादा विशेष हो जाती है. खासकर के पिशाच मोचन कुंड, जहां पर पिंडदान करने से भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिलती है.- रवि रंजन पांडेय, प्रधान पुरोहित, पिशाच मोचन कुंड

पिशाच मोचन कुंड की कहानी: यह एक ऐसा रहस्यमई जलकुंड है जो प्रेत योनि में भटकने वाले आत्माओं को मुक्ति देता है. ऐतिहासिक कुंड के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है. ऐसी मान्यता है कि यहां पर आत्माओं की शांति के लिए तर्पण कराकर सिक्के और कील के सहारे उन आत्माओं को मुक्त किया जाता है और लोग पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं.

काशी में प्रेत आत्माओं को मिलती है मुक्ति
काशी में प्रेत आत्माओं को मिलती है मुक्ति (Photo Credit: ETV Bharat)

यदि इस कुंड के बारे में बात की जाए तो उसके नाम के पीछे की भी अपनी अलग कथा है. कहा जाता है कि,कुंड का नाम पिशाच नाम के व्यक्ति से पड़ा था, जिसने कई पाप किए थे लेकिन उसे यहां पर मोक्ष मिला.- रवि रंजन पांडेय, प्रधान पुरोहित, पिशाच मोचन कुंड

क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध?: गयाजी में पितरों का तर्पण किया जाता है लेकिन उसके पहले काशी में पिंडदान का विशेष महत्व बताया जाता है. अन्य स्थानों पर पितृ पूजे जाते हैं लेकिन यहां प्रेतों की पूजा होती है. यही वजह है कि यहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध का विशेष महत्व और यह सिर्फ काशी में ही होता है. इसमें तीन पीढियां के पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है. इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करके तीन प्रवृत्ति के प्रेतों की की पूजा की जाती है.

क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध?
क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? (Photo Credit: ETV Bharat)

ऐसी मान्यता है कि जिन पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट रहती है, घर की वृद्धि में बाधा डालती है या अकाल मृत्यु के कारण या घर में किसी प्रकार का पितृ दोष है. उन सभी से मुक्ति मिल जाती है.- रवि रंजन पांडेय, प्रधान पुरोहित, पिशाच मोचन कुंड

पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करें?: इस बार 27 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है. श्राद्ध की प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों की होती है. जिसमें तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन या पंचबली भोग से पूरा किया जाता है. यदि हम सामान्य रूप से पितृपक्ष को समझे तो इसमें जो हमारे पितर यानी पूर्वज हैं उनके सुख, समृद्धि, आशीर्वाद के लिए हम इस पूजा को करते हैं. इसे मुख्यत: नदी के तट पर या किसी तीर्थ स्थान पर किया जाता है.

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पिंडदान करने से भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति (Photo Credit: ETV Bharat)

ये पूजा हमेशा कुतुप काल यानी कि दोपहर के समय किया जाता है. सुबह और शाम में श्राद्ध को निषेध माना जाता है. इसमें सबसे पहले तर्पण यानी कि जल दिया जाता है. जल देने की भी अपनी पूजन विधि होती है. फिर उसके बाद पिंडदान किया जाता है. पिंडदान में खोवा, जौ का आटा, तेल, घी, शहद मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और इनको पितरों का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है. पिंडदान के पश्चात पंचबली भोग निकाला जाता है. उसके बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है.- पंडित पवन त्रिपाठी, काशी के विद्वान

पितृ पक्ष में किन बातों का रखें ध्यान: पितृपक्ष में सात्विक भोजन करना चाहिए. इनमें खीर, पुरी और मुख्य रूप से पितरों के पसंद के भोजन को बनाना चाहिए. लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग करना चाहिए. पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. मन में शांत और सम्मान का भाव रखकर बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटने चाहिए.

सिक्के और कील के सहारे भटकती आत्माओं को मुक्त किया जाता है
सिक्के और कील के सहारे भटकती आत्माओं को मुक्त किया जाता है (Photo Credit: ETV Bharat)

यदि पितृपक्ष में आप श्राद्ध करते हैं तो ऐसे में सोने, चांदी, तांबा, कांसा या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें.लोहे और स्टील के बर्तनों का प्रयोग करने से बचे. पितृ पक्ष के दौरान यदि आपके घर दरवाजे पर कोई भी पशु-पक्षी या जरूरतमंद आए तो उसे भोजन दें. कहते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी पूर्वज किसी भी रूप में दरवाजे पर आते हैं.- पंडित पवन त्रिपाठी, काशी के विद्वान

सनातन परंपरा में पिंडदान केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है. चाहे बिहार का फल्गु तट (गयाजी) हो या यूपी की पावन नदियां, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है. कहते हैं व्यस्त दिनचर्या से दो पल निकालकर पूर्वजों को याद जरूर करना चाहिए क्योंकि उनकी ही वजह से आज हमारा अस्तित्व है.

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Last Updated : September 26, 2026 at 7:25 AM IST

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