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अयोध्या में है त्रेता युग का नागेश्वरनाथ मंदिर; पौराणिक शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

माना जाता है कि यह टीला प्रभु श्रीराम के जन्म से पहले भी था. महाकाव्यों में इसका उल्लेख मिलता है. सावन के महीने में राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा यहां विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है. अयोध्या में स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने किया था. यह अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में से एक है.

लगभग 100 फीट ऊंचे टीले पर स्थापित कुबेश्वर नाथ महादेव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलाभिषेक किया था. पहले यह टीला जर्जर स्थिति में था, जिसका जीर्णोद्धार ट्रस्ट ने कराया है. कहा जाता है कि इस स्थान पर कुबेर जी का आगमन हुआ था. ट्रस्ट ने जीर्णोद्धार के बाद मार्गवार एक विशाल जटायु की प्रतिमा भी स्थापित की है.

श्रीराम की नगरी में शिव का यह वास त्रेतायुग के उस सत्य को दोहराता है, जहां राम और शिव एक-दूसरे की आराधना करते थे. अयोध्या के इन पौराणिक गर्भगृहों में, जहां कण-कण में राम और क्षण-क्षण में शिव समाए हैं. राम जन्मभूमि परिसर के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित एक टीला है, जिसे 'कुबेर टीला' कहा जाता है. मान्यता है कि कुबेर ने यहां आकर भगवान शिव की आराधना की थी.

अयोध्या: सरयू की कलकल करती लहरें और राम धुन के बीच गूंजते 'हर-हर महादेव' के जयकारे. इस साल सावन राम नगरी के लिए बेहद अद्भुत नजारा लेकर आया है. भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद यह पहला ऐसा सावन है, जहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु राम लला के दर्शन के साथ-साथ अयोध्या के रक्षक महादेव के दरबार में भी शीश नवा रहे हैं.

ऐसी मान्यता है की राजा कुश का कड़ा सरयू स्नान कराते समय नाग कन्या कुमुदनी ने ले लिया, जिससे नागों और राजा कुश में कई वर्षों तक युद्ध चला. नाग वंश जब समाप्त होने की ओर था, तब भगवान भोलेनाथ की पूजा नागों ने की थी. भोलेनाथ प्रकट हुए और दोनों पक्षों में सुलह कराया. साथ ही नाग कन्या कुमुदुनी से कुश का विवाह भी कराया.

कुश कुमुदनी दंपति ने भगवान शिव से अयोध्या वास करने का आग्रह किया. इस पर भगवान शिव सरयू नदी के तट पर नागेश्वरनाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए. नागों ने भगवान शिव को अपने फनों पर उठा रखा था, इसलिए भगवान भोले नाथ नाग के आसन पर विराजमान है.

कहा जाता है कि कलयुग में अयोध्या लुप्त हो गई थी. महाराजा विक्रमादित्य ने इसे पुनः स्थापित किया था. ऐतिहासिक मंदिर जिसकी महिमा त्रेता युग से स्थापित है. जहां महाराजा दशरथ अपनी रानियां के संग पूजन करते थे. इसके बाद भगवान श्रीराम ने भी इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी.

राम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित क्षीरेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है. इसकी स्थापना महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ से पहले की थी. इसके बाद महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ भी किया था. जहां भोलेनाथ को दूध से नहलाया था. इसके कारण बगल में कुंड बन गया, जिसे क्षीरसागर के नाम से जाना जाता है. इसके बाद महाराज दशरथ को चार पुत्र हुए थे. यही कारण है कि सावन माह में इस स्थान पर दर्शन करने वाली भक्तों की लंबी कतार लगती है.

अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन वर्मा ने बताया कि सावन महीने में सरयू घाटों से लेकर मठ और मंदिरों तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां जल पुलिस, सीसीटीवी और श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ पंडालों की डिजिटल व्यवस्था तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, ताकि शिव भक्तों को कोई दिक्कत न होने पाए.

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