ETV Bharat / state

धमतरी सड़क हादसा और बर्निंग कार का रहस्य, पुलिस के हाथ अब तक खाली

धमतरी : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में एक कार हादसे को लेकर कई तरह के रहस्य पैदा हो रहे हैं. जिले के सेमरा मोड़ के पास गुरुवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. हादसे के बाद इस कार में आग लग गई. हादसे और आग के बीच कई घंटे का अंतर होने से पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं पैदा हो रही है.

भखारा इलाके में गुरुवार को कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई थी. दुर्घटना के दौरान कार में सवार लोग वाहन के नीचे दब गए थे, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला. हादसे में कार के शीशे समेत कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे. घटना की सूचना पर भखारा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां ना कोई घायल मिला और ना ही कार में सवार लोग मौजूद थे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और कार सवारों के थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने का इंतजार करते हुए वापस लौट गई.

धमतरी में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

हादसे के घंटों बाद जली कार

भखारा थाना प्रभारी समीर तिवारी के अनुसार, 2 अप्रैल को करीब दोपहर 3 बजे कार पलटने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिला. इसके बाद देर रात सूचना मिली कि दुर्घटनाग्रस्त कार में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह जल गया. पुलिस का कहना है कि कार मालिक या संबंधित व्यक्ति के सामने आने के बाद ही हादसे और आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

धमतरी के भखारा में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं

हादसे के बाद कार सवार लोग अचानक कहां चले गए?

यदि लोग घायल हुए थे तो अस्पताल या पुलिस तक जानकारी क्यों नहीं पहुंची?

दुर्घटनाग्रस्त कार को सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं ले जाया गया?

कार कई घंटों तक सड़क किनारे खड़ी रही, उसकी निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी?

देर रात अचानक आग कैसे लगी?

आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंची?

कार मालिक कौन है और अब तक सामने क्यों नहीं आया?

धमतरी सड़कक हादसा (ETV BHARAT)

एक ही वाहन के साथ कुछ घंटों के भीतर हुई दो घटनाओं ने पूरे मामले को रहस्य में डाल दिया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और कार मालिक के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठने की उम्मीद है.