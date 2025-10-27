ETV Bharat / state

मर्डर के बाद चेक किया सांस तो नहीं चल रही, जिंदा न बचे इसलिए फिर पत्थरों से कुचला

धमतरी: पुलिस ने करगा और चटौद पुल में हुई हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है. हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमों को काम पर लगाया था. सायबर टीम एवं एफएसएल टीम की सघन जांच से 72 घंटे में मामला सुलझा लिया गया है. इस मामले में गांव के ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी रंजिश थी. इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने शख्स की हत्या कर दी.

पुरानी रंजिश में हुई हत्या का खुलासा: पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 21 - 22 अक्टूबर की दरम्यानी रात ग्राम करगा एवं चटौद पुल के नीचे एक युवक का शव मोटरसाइकिल सहित मृत अवस्था में पाया गया. मृतक का नाम मनीष कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम करगा के रूप में हुई. इस संबंध में थाना बिरेझर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला दर्ज कर शव पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “Death was likely to be homicidal in nature” पाए जाने का मामला सामने आया. जिसके बाद बिरेझर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई.



हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया: जांच के दौरान मृतक के परिजनों और गवाह योगराज साहू, हेमंत साहू के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 21 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त चाहत यादव के साथ मृतक को शराब पिलाने चटौद करगा नाला पुल के पास ले गया. शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा गाली-गलौच करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मृतक के गले में गमछा बांधकर दबाया और सिर पर कई बार प्रहार किए. इसके बाद आरोपी होमेश साहू और चाहत यादव ने मृतक को पुल से नीचे फेंक दिया. मृतक के जीवित रहने की आशंका पर होमेश ने नीचे जाकर पत्थरों से उसके सिर एवं चेहरे पर वार कर हत्या कर दी.