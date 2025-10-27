मर्डर के बाद चेक किया सांस तो नहीं चल रही, जिंदा न बचे इसलिए फिर पत्थरों से कुचला
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2025 at 7:23 PM IST
धमतरी: पुलिस ने करगा और चटौद पुल में हुई हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है. हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमों को काम पर लगाया था. सायबर टीम एवं एफएसएल टीम की सघन जांच से 72 घंटे में मामला सुलझा लिया गया है. इस मामले में गांव के ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी रंजिश थी. इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने शख्स की हत्या कर दी.
पुरानी रंजिश में हुई हत्या का खुलासा: पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 21 - 22 अक्टूबर की दरम्यानी रात ग्राम करगा एवं चटौद पुल के नीचे एक युवक का शव मोटरसाइकिल सहित मृत अवस्था में पाया गया. मृतक का नाम मनीष कुमार, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम करगा के रूप में हुई. इस संबंध में थाना बिरेझर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला दर्ज कर शव पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण “Death was likely to be homicidal in nature” पाए जाने का मामला सामने आया. जिसके बाद बिरेझर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई.
हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया: जांच के दौरान मृतक के परिजनों और गवाह योगराज साहू, हेमंत साहू के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी होमेश कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 21 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त चाहत यादव के साथ मृतक को शराब पिलाने चटौद करगा नाला पुल के पास ले गया. शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा गाली-गलौच करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी होमेश साहू ने मृतक के गले में गमछा बांधकर दबाया और सिर पर कई बार प्रहार किए. इसके बाद आरोपी होमेश साहू और चाहत यादव ने मृतक को पुल से नीचे फेंक दिया. मृतक के जीवित रहने की आशंका पर होमेश ने नीचे जाकर पत्थरों से उसके सिर एवं चेहरे पर वार कर हत्या कर दी.
पहले मुख्य आरोपी को पकड़ा गया उसके बाद उसकी निशानदेही पर 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया. पुल से नीचे हत्या कर शव को फेंक दिया. शख्स मरा या नहीं मरा इसको चेक करने के लिए आरोपी नीचे गया और उसने फिर पत्थरों से शव को कुचल दिया: सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी
हत्या के लाश को लगाया ठिकाने: आरोपी ने हत्या के बाद मृतक की मोटरसायकल और चाबी को नीचे फेंक दिया और गवाहों योगराज और हेमंत साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी. बाद में अपने गमछे और खून लगे कपड़ों को छिपा दिया. आरोपियों ने मृतक का मोबाइल झाड़ी में फेंक दिया. अगले दिन आरोपी ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार साहू को घटना की जानकारी दी और खून लगे गमछे और मोबाइल को जलाने को कहा. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल कपड़े, गमछा, अधजला मोबाइल आदि बरामद कर जब्त किया गया.
बीएनएस की धारा जोड़ी: पुलिस ने बताया कि जांच में आरोपी मनीष साहू द्वारा साक्ष्य नष्ट करने की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई. पकड़े गए आरोपियों में होमेश कुमार साहू, पिता डेमन लाल साहू, उम्र 19 वर्ष, चाहत यादव, पिता अमर सिंह यादव, उम्र 19 वर्ष, मनीष कुमार साहू, पिता इन्द्रमन साहू, उम्र 21 वर्ष है सभी आरोपी ग्राम करगा के रहने वाले हैं.
न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया: साक्ष्यों और मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/25, धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.