89 साल से बंद है वैज्ञानिक जेसी बोस का आयरन चेस्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, संग्रहालय की बदहाली पर सरकार से मांगा जवाब
झारखंड उच्च न्यायालय ने जेसी बोस के 'शांति भवन' की जर्जर हालत पर स्वतः संज्ञान लिया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 18, 2026 at 6:47 PM IST
रांचीः महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की विरासत और उनके शोध से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण में सरकारी उदासीनता को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. गिरिडीह स्थित उनके आवास सह संग्रहालय 'शांति भवन' की बदहाली और वहां रखा आयरन चेस्ट यानी लोहे का संदूक पिछले 89 वर्षों से नहीं खोले जाने के मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. बुधवार, 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के तथ्यों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया.
शोध से जुड़े दस्तावेज होने की संभावना
मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि सर जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को गिरिडीह स्थित अपने आवास शांति भवन में अंतिम सांस ली थी. यह स्थान वर्तमान में सर जे. सी. बोस संग्रहालय के रूप में जाना जाता है. उनके निधन के बाद से ही वहां रखा लोहे का संदूक यानी आयरन चेस्ट बंद पड़ा है. करीब 89 साल बीत जाने के बावजूद इसे खोला नहीं गया है. अदालत ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण है और इसमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.
वैज्ञानिक विरासत को उपेक्षित छोड़ना सही नहीं
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि इस संदूक में सर जे. सी. बोस के शोध और वैज्ञानिक कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं. यदि इन दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर संरक्षित किया जाए, तो वे न केवल देश बल्कि पूरी मानवता और वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. अदालत ने संकेत दिया कि इतने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक की विरासत को इस तरह उपेक्षित छोड़ना उचित नहीं है. आयरन चेस्ट को खोलने और उसमें मौजूद संभावित ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक सामग्री को संरक्षित करने की दिशा में पहल होनी चाहिए.
कौन थे सर जगदीश चंद्र बोस
सर जगदीश चंद्र बोस (सर जेसी बसु) भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक थे. वे रेडियो साइंस और प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं. विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान ने वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान स्थापित की. उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किया था, जिसके माध्यम से पौधों की अत्यंत सूक्ष्म वृद्धि को मापा जा सकता है. इसके अलावा मिलीमीटर वेव और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स उपकरण, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, फोटोसिंथेटिक बबलर और सोशनोग्राफ जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.
संग्रहालय की बदहाली पर भी हाई कोर्ट चिंतित
हाई कोर्ट ने केवल आयरन चेस्ट तक ही अपना ध्यान सीमित नहीं रखा, बल्कि सर जे. सी. बोस संग्रहालय की जर्जर स्थिति पर भी चिंता जताई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि संग्रहालय की हालत खराब है. झारखंड में कई अन्य ऐतिहासिक धरोहरों की तरह यह महत्वपूर्ण स्थल भी उपेक्षा का शिकार है. कोर्ट ने पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग को राज्य के ऐतिहासिक और विरासत स्थलों की पहचान कर उनके संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है.
पर्यटन सचिव और गिरिडीह डीसी होंगे प्रतिवादी
इस मामले में हाई कोर्ट ने दो अधिकारियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. इनमें पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त शामिल हैं. दोनों अधिकारियों को मामले में अपना-अपना शपथ पत्र दाखिल करना होगा.
अदालत ने कार्यालय को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है. मीडिया रिपोर्ट को भी न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया गया है.
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