ETV Bharat / state

89 साल से बंद है वैज्ञानिक जेसी बोस का आयरन चेस्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, संग्रहालय की बदहाली पर सरकार से मांगा जवाब

गिरिडीह स्थित सर जे. सी बोस स्मारक की तस्वीर ( Etv Bharat )

रांचीः महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की विरासत और उनके शोध से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण में सरकारी उदासीनता को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. गिरिडीह स्थित उनके आवास सह संग्रहालय 'शांति भवन' की बदहाली और वहां रखा आयरन चेस्ट यानी लोहे का संदूक पिछले 89 वर्षों से नहीं खोले जाने के मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. बुधवार, 18 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के तथ्यों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया.

शोध से जुड़े दस्तावेज होने की संभावना