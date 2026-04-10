गुरुग्राम के स्कूल में मिला खून से लथपथ युवक का शव, मचा हड़कंप, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
गुरुग्राम स्कूल में युवक का खून से सना शव मिला. युवक के सिर पर भारी चीज से वार कर हत्या की आशंका है.
Published : April 10, 2026 at 12:28 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 12:43 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेलीमंडी में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब टीचर और स्टाफ स्कूल पहुंचे. परिसर के अंदर एक 20 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला. फर्श पर चारों ओर खून फैला देखकर स्टाफ दहशत में आ गये और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.
सिर पर वार कर हत्या की आशंका: पुलिस के अनुसार युवक की हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर की गई है. घटनास्थल की स्थिति देखकर यह साफ है कि वारदात बेहद बेरहमी से अंजाम दी गई. पुलिस ने घटनास्थल को तुरंत सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया.
मृतक यूपी निवासी: वहीं, मृतक की पहचान 20 वर्षीय रवि के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला था. सूचना मिलते ही पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और बेटे की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गए. परिजनों ने बताया कि रवि रात से लापता था.
फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड जांच में जुटी: वहीं, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है. पुलिस ने पूरे स्कूल परिसर की घेराबंदी कर दी है और हर कोने की बारीकी से जांच की जा रही है. रवि के कपड़े और आसपास के निशानों को भी जांच में शामिल किया गया है.
सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा हत्या का राज: पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि रवि स्कूल तक कैसे पहुंचा और किसके साथ आया था. शुरुआती जांच में शक जताया जा रहा है कि किसी ने उसे रात में बुलाकर स्कूल परिसर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
इलाके में दहशत का माहौल: घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोग सदमे में हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा. पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप ने कहा कि, "फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है."
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