राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्यूष की मौत पर रहस्य गहराया; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 12:30 PM IST
प्रयागराज: राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्यूष राय की मौत का राज अब और उलझता जा रहा है. परिजनों ने पहले दी गई तहरीर बदल दी है और नई शिकायत कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई है. आरोप है कि प्रत्यूष को छात्रावास के भीतर जहर दिया गया. शिकायत में कुछ लोगों के नाम भी शामिल है.
हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप से किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौत की सूचना परिवार तक सीधे क्यों नहीं पहुंची?
परिजनों का कहना है कि उन्हें प्रत्यूष की मौत की जानकारी कोच या प्रबंधन ने नहीं दी, बल्कि एक दोस्त के माध्यम से पता चली. इसे लेकर परिवार प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है.
विसरा प्रिजर्व किया गया: प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए लखनऊ भेज दिया गया है.
परिजनों ने प्रत्यूष राय को जहर देकर मारने की आशंका जाहिर की है. इस बाबत उनके द्वारा तहरीर भी दी गई है. अभी तक की जांच में जहर देने की कोई बात सामने नहीं आई है. न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और न ही जो साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर ऐसा कुछ दिखाई दिया है.
फिर भी परिजनों की जो आशंका है, उसके सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. हॉस्टल के इनमेट्स से भी पूछताछ हो रही है. साथ ही जो छात्रावास के अधिकारी हैं, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं.
फुटेज से जांच जारी: जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने मामले को और जटिल बना दिया है. फुटेज के मुताबिक 9 फरवरी को शाम 7:28 बजे अभ्यास खत्म होने के बाद प्रत्यूष राय छात्रावास से बाहर गया. करीब 8:34 बजे वह वापस लौटा.
वापसी के समय वह तेज कदमों से चलता दिखाई देता है और उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में हैं. यह 1 घंटे 6 मिनट का अंतराल जांच का अहम बिंदु बन गया है. वह बाहर किससे मिला, कहां गया और अचानक इतनी जल्दबाजी में क्यों लौटा? यह अब तक साफ नहीं हो सका है.
पुलिस ने प्रत्यूष के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने की प्रक्रिया शुरू की है. सूत्रों के अनुसार पिछले 3 दिन की सीडीआर खंगाली जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि आखिरी कॉल किसे की गई थी और किन लोगों से लगातार संपर्क में था? हालांकि, अब तक पुलिस ने किसी ठोस नतीजे की घोषणा नहीं की है.
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी प्रेम कुमार के अनुसार प्रत्यूष पिछले 4 वर्षों से छात्रावास में रह रहा था. इस दौरान अनुशासनहीनता को लेकर उसे 5 बार नोटिस जारी किए गए थे. परिवार का कहना है कि पुराने नोटिस का मौजूदा घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है. इससे मौत के कारणों पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं मिलता.
यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में फंसे मामा-भांजा; GRP सिपाहियों ने बचाई दोनों की जान