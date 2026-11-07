अद्भुत! धनतेरस पर बीमारियों से मुक्ति देने वाला चमत्कारी मंदिर
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:13 PM IST
वाराणसी: धर्म और आस्था की नगरी काशी, एक ऐसा संसार जहां की परंपराएं पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं. इन दिनों जहां पूरी काशी मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी रूप के दर्शन कर निहाल हो रही है, वहीं काशी के ही एक कोने में एक ऐसा चमत्कारिक और दुर्लभ दरबार भी खुला है, जिसके पट साल के 364 दिन बंद रहते हैं. साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन और वो भी मात्र 5 घंटे के लिए खुलने वाला देश का इकलौता भगवान धन्वंतरि का मंदिर है.
अमृत कलश के साथ साक्षात दर्शन: बनारस में चौक के सूड़िया इलाके में मौजूद इस मंदिर की कहानी जितनी अनूठी है, उतनी ही दिव्य इसकी मान्यता भी है. कहते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि के इस दरबार में कोई मिठाई या फल का प्रसाद नहीं चढ़ता, बल्कि यहां हिमालय से लाई गई दुर्लभ जड़ी-बूटियों की पूजा होती है. संतों और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, इस 5 घंटे के भीतर जो भी भक्त यहां मन्नत लेकर आता है, उसे सालभर के लिए असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है. मंदिर के कपाट धनतेरस के दिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक के लिए खुलते हैं.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी का अवतार लिया और अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का देवता माना जाता है. यह दुनिया का ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा मौजूद है.- डॉक्टर उत्पल कुमार शास्त्री, मंदिर के वैद्य
300 साल पुरानी अनोखी परंपरा: यह देश का इकलौता धन्वंतरी मंदिर बताया जाता है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे ही दर्शन की अनुमति होती है. धनतेरस पर इस मंदिर में वैद्य परिवार की ओर से धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है. यह परंपरा पिछले 300 सालों से चली आ रही है. जिसका वैद्य परिवार की आठवीं पीढ़ी भी निर्वहन कर रही है. मंदिर की खास बात यह है कि यहां जड़ी बूटियां की पूजा की जाती है और भगवान को फूल और पौधे चढ़ाए जाते हैं.
फल नहीं जड़ी बूटियां का लगता है प्रसाद: इस मंदिर के वैद्य डॉक्टर उत्पल कुमार शास्त्री बताते हैं कि इस मंदिर में हिमालय से लाई गई जड़ी बूटियां उपलब्ध है. धन्वंतरी भगवान को आरोग्य का देवता कहा जाता है और धनतेरस पर दर्शन पूजन करने के साथ यहां भक्तों में प्रसाद का वितरण किया जाता है. वह कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि का दर्शन भर कर लेने से पूरे साल बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है. यदि किसी के परिवार में कोई लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है और वह मन्नत लेकर के यहां आता है, तो बीमारियों से मुक्त हो जाता है.
दर्शन का लाभ: जिस तरीके से धनतेरस पर मां अन्नपूर्णा के दर्शन का विधान है. ठीक उसी तरीके से आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है. हर किसी को जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए, यदि आप उनका दर्शन कर लेते हैं तो पूरे साल आप आरोग्य रहते हैं और आपका स्वास्थ्य है ठीक रहता है.
काशी में यह मंदिर मौजूद है जहां भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए हैं और वैदिक परिवार आज भी उनका संरक्षण किए हुए हैं.- स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, संत
धर्म और परंपराओं की नगरी काशी में आज भी ऐसी अनमोल धरोहरें जीवंत हैं, जो विज्ञान के इस दौर में भी हमारी आस्था और प्राचीन चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती हैं. 300 सालों से सहेजी गई यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारा सनातन धर्म न सिर्फ आत्मा की शुद्धि, बल्कि 'पहला सुख निरोगी काया' के सिद्धांत पर चलते हुए शरीर की आरोग्यता को भी सर्वोपरि मानता है. तभी तो जहां एक ओर मां अन्नपूर्णा हमारे भंडारे भरती हैं, वहीं भगवान धन्वंतरि अपनी दिव्य कृपा से हमें सालभर बीमारियों से मुक्त रखते हैं.
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