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अद्भुत! धनतेरस पर बीमारियों से मुक्ति देने वाला चमत्कारी मंदिर

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वाराणसी: धर्म और आस्था की नगरी काशी, एक ऐसा संसार जहां की परंपराएं पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं. इन दिनों जहां पूरी काशी मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी रूप के दर्शन कर निहाल हो रही है, वहीं काशी के ही एक कोने में एक ऐसा चमत्कारिक और दुर्लभ दरबार भी खुला है, जिसके पट साल के 364 दिन बंद रहते हैं. साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन और वो भी मात्र 5 घंटे के लिए खुलने वाला देश का इकलौता भगवान धन्वंतरि का मंदिर है.

बीमारियों से मुक्ति देने वाला चमत्कारी मंदिर (Video Credit: ETV Bharat) अमृत कलश के साथ साक्षात दर्शन: बनारस में चौक के सूड़िया इलाके में मौजूद इस मंदिर की कहानी जितनी अनूठी है, उतनी ही दिव्य इसकी मान्यता भी है. कहते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि के इस दरबार में कोई मिठाई या फल का प्रसाद नहीं चढ़ता, बल्कि यहां हिमालय से लाई गई दुर्लभ जड़ी-बूटियों की पूजा होती है. संतों और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, इस 5 घंटे के भीतर जो भी भक्त यहां मन्नत लेकर आता है, उसे सालभर के लिए असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है. मंदिर के कपाट धनतेरस के दिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक के लिए खुलते हैं.