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रामनगर क़िला: माटी में दफन महाभारत ; बरेली के क़िले का वो सच, जिसे सुनकर हर कोई रह जाता है दंग !

महाभारतकाल से जुड़ा रहस्यमयी रामनगर किला ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : उत्तर प्रदेश में एक ऐसा रहस्यमयी किला मौजूद है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि उसका संबंध सीधे महाभारतकाल से जुड़ा हुआ है. कहते हैं कि कभी यह इलाका पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करता था, जहां राजा द्रुपद का शासन था और द्रौपदी के स्वयंवर से जुड़ीं कथाएं आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं. बरेली के पास स्थित यह रामनगर किला आज भले ही खंडहर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन यहां की मिट्टी में अब भी इतिहास, रहस्य और लोककथाओं की गूंज सुनाई देती है. कहीं भीम की गदा से जुड़े निशानों की चर्चा होती है तो कहीं गुरु द्रोणाचार्य की जागीर ‘गुरु के गांव’ कहानी सुनाई जाती है. वहीं, एएसआई की खुदाई में मिली 1500 साल पुरानी मूर्तियों ने इस क्षेत्र के रहस्य को और गहरा कर दिया है. 'हिस्ट्री और मिस्ट्री' सीरीज में इस बार पढ़िए रामनगर किले की कहानी. मनीष चौहान के संपादन के साथ संवाददाता भीम मनोहर की रिपोर्ट. महाभारत काल से जुड़ा रहस्यमयी रामनगर किला (Video Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश का बरेली जिला अपने प्राचीन इतिहास और महाभारतकालीन संदर्भों के चलते लंबे समय से शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बताते हैं कि बरेली का यह क्षेत्र प्राचीन पांचाल राज्य का हिस्सा था, जहां राजा द्रुपद का शासन था. उनकी पुत्री द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, उनका संबंध भी इसी क्षेत्र से जोड़ा जाता है. कहते हैं कि आंवला क्षेत्र एक समय राजधानी के रूप में अपनी पहचान रख चुका है. ऐसे ही यह भी किवदंती है कि गौतम बुद्ध ने अहिच्छत्र में आकर अपने उपदेशों का प्रचार-प्रसार करने के साथ यहां के राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी. इतिहासकारों का मत शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित रामनगर किले के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं है, लेकिन यह जरूर मना जाता है कि महाभारत काल के दौरान इस क्षेत्र का व्यापक विकास हुआ होगा. वहीं, अगर वर्तमान की बात करें तो यह किला लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो अब केवल खंडहर और अवशेष के रूप में बचा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां महाभारत काल के वीर भीम से जुड़ी निशानियां मौजूद हैं. भीम की गदा से संबंधित दावे अक्सर लोककथाओं में सुनने को मिलते हैं. इसी तरह प्राचीन टीले, किले के अवशेष और स्तूप इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह इलाका कभी एक समृद्ध सभ्यता का केंद्र रहा होगा. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में यह क्षेत्र हिमालय की तराई से लेकर चंबल घाटी तक फैले पांचाल राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था. इतिहास और निर्माण (Photo Credit; ETV Bharat) 'ऋग्वेद में है उल्लेख' इतिहास के प्रोफेसर गिरिराज नंदन गुप्ता का कहना है कि अहिच्छत्र को पांडवकालीन मानने को लेकर कई भ्रांतियां हैं. इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता का पता चलता है. इतिहासकार डॉ. सैय्यद अकील जैदी के अनुसार रामनगर किले के बारे में विस्तृत जानकारी प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन 100–150 वर्ष पुरानी पुस्तकों में इसका संक्षिप्त उल्लेख जरूर मिलता है. वे बताते हैं कि रामनगर को पांडवकालीन मान्यताओं से जोड़ा जाता है और पांडवों के गुरु से जुड़े संदर्भ भी सामने आते हैं. ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र पांचाल राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र और राजधानी रहा है. ऐसे ही आंवला क्षेत्र के पत्रकार अरविंद पेंटर का कहना है कि रामनगर क्षेत्र में समय-समय पर प्राचीन अवशेष मिलने की सूचनाएं सामने आती रही हैं. उनका कहना है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बेहत अहम प्रतीत होता है, लेकिन ठोस निष्कर्ष के लिए पुरातात्विक शोध की आवश्यकता है.