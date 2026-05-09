रामनगर क़िला: माटी में दफन महाभारत ; बरेली के क़िले का वो सच, जिसे सुनकर हर कोई रह जाता है दंग !
पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन काल के कई सिक्के प्राप्त हुए थे. इनमें अग्निमित्र और विश्वामित्र से संबंधित सिक्के भी शामिल हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 2:12 PM IST
बरेली : उत्तर प्रदेश में एक ऐसा रहस्यमयी किला मौजूद है, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि उसका संबंध सीधे महाभारतकाल से जुड़ा हुआ है. कहते हैं कि कभी यह इलाका पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करता था, जहां राजा द्रुपद का शासन था और द्रौपदी के स्वयंवर से जुड़ीं कथाएं आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं.
बरेली के पास स्थित यह रामनगर किला आज भले ही खंडहर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन यहां की मिट्टी में अब भी इतिहास, रहस्य और लोककथाओं की गूंज सुनाई देती है. कहीं भीम की गदा से जुड़े निशानों की चर्चा होती है तो कहीं गुरु द्रोणाचार्य की जागीर ‘गुरु के गांव’ कहानी सुनाई जाती है. वहीं, एएसआई की खुदाई में मिली 1500 साल पुरानी मूर्तियों ने इस क्षेत्र के रहस्य को और गहरा कर दिया है. 'हिस्ट्री और मिस्ट्री' सीरीज में इस बार पढ़िए रामनगर किले की कहानी. मनीष चौहान के संपादन के साथ संवाददाता भीम मनोहर की रिपोर्ट.
उत्तर प्रदेश का बरेली जिला अपने प्राचीन इतिहास और महाभारतकालीन संदर्भों के चलते लंबे समय से शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बताते हैं कि बरेली का यह क्षेत्र प्राचीन पांचाल राज्य का हिस्सा था, जहां राजा द्रुपद का शासन था. उनकी पुत्री द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, उनका संबंध भी इसी क्षेत्र से जोड़ा जाता है. कहते हैं कि आंवला क्षेत्र एक समय राजधानी के रूप में अपनी पहचान रख चुका है. ऐसे ही यह भी किवदंती है कि गौतम बुद्ध ने अहिच्छत्र में आकर अपने उपदेशों का प्रचार-प्रसार करने के साथ यहां के राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी.
इतिहासकारों का मत
शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित रामनगर किले के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं है, लेकिन यह जरूर मना जाता है कि महाभारत काल के दौरान इस क्षेत्र का व्यापक विकास हुआ होगा. वहीं, अगर वर्तमान की बात करें तो यह किला लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो अब केवल खंडहर और अवशेष के रूप में बचा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां महाभारत काल के वीर भीम से जुड़ी निशानियां मौजूद हैं. भीम की गदा से संबंधित दावे अक्सर लोककथाओं में सुनने को मिलते हैं. इसी तरह प्राचीन टीले, किले के अवशेष और स्तूप इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह इलाका कभी एक समृद्ध सभ्यता का केंद्र रहा होगा. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में यह क्षेत्र हिमालय की तराई से लेकर चंबल घाटी तक फैले पांचाल राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था.
'ऋग्वेद में है उल्लेख'
इतिहास के प्रोफेसर गिरिराज नंदन गुप्ता का कहना है कि अहिच्छत्र को पांडवकालीन मानने को लेकर कई भ्रांतियां हैं. इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता का पता चलता है. इतिहासकार डॉ. सैय्यद अकील जैदी के अनुसार रामनगर किले के बारे में विस्तृत जानकारी प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन 100–150 वर्ष पुरानी पुस्तकों में इसका संक्षिप्त उल्लेख जरूर मिलता है. वे बताते हैं कि रामनगर को पांडवकालीन मान्यताओं से जोड़ा जाता है और पांडवों के गुरु से जुड़े संदर्भ भी सामने आते हैं. ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र पांचाल राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र और राजधानी रहा है. ऐसे ही आंवला क्षेत्र के पत्रकार अरविंद पेंटर का कहना है कि रामनगर क्षेत्र में समय-समय पर प्राचीन अवशेष मिलने की सूचनाएं सामने आती रही हैं. उनका कहना है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बेहत अहम प्रतीत होता है, लेकिन ठोस निष्कर्ष के लिए पुरातात्विक शोध की आवश्यकता है.
'यहीं आयोजित हुआ था द्रौपदी का स्वयंवर'
इतिहासकार डॉ. अकील हुसैन जैदी के अनुसार ‘अखबार-उस-सनादीद’ और ‘हयात-ए-हाफिज रहमत खां’ जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि वर्ष 1940 के आसपास हुई पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन काल के कई सिक्के प्राप्त हुए थे. इनमें अग्निमित्र और विश्वामित्र से संबंधित सिक्के भी शामिल हैं, जिनसे उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है. उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल राज्य की राजधानी रहा, जिसे उस समय ‘अही क्षेत्र’ भी कहा जाता था. मान्यता है कि राजा द्रुपद (उचित) ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर यहीं आयोजित किया था.
'द्रौपदी ने कराई थी शिवलिंग की स्थापना'
बरेली के चारों दिशाओं में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर स्थित हैं. इसलिए इस शहर को नाथनगरी के रूप में भी जाना जाता है. इन्हीं में वनखंडी नाथ मंदिर सबसे प्रमुख माना जाता है, जो पुराने शहर के जोगी नवादा क्षेत्र में है. मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है और पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी ने अपने राजगुरु के मार्गदर्शन में यहां शिवलिंग की स्थापना कराई थी. मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब के सैनिकों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया था. शिवलिंग को उखाड़ने के लिए हाथियों का सहारा लिया गया था, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं सके. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वन क्षेत्र में स्थित होने और खंडित करने के प्रयासों के कारण ही इसका नाम वनखंडीनाथ पड़ा.
गुरु द्रोणाचार्य की जागीर- ‘गुरु का गांव’
डॉ. जैदी के मुताबिक महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य को जो जागीर दी गई थी, उसी के आधार पर ‘गुरु का गांव’ अस्तित्व में आया, जिसे आज ‘गुरुग्राम’ के नाम से जाना जाता है. बरेली क्षेत्र में भी ‘गुरु का गांव’ नाम से एक स्थान प्रचलित है. उन्होंने आगे बताया कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच यह क्षेत्र हिमालय की तराई से लेकर चंबल घाटी तक विस्तृत था, जहां बौद्ध और आर्यन परंपराओं से जुड़े लोग निवास करते थे.
दो प्राचीन स्तूप हैं मौजूद
रामनगर किले का इतिहास रहस्य और संभावनाओं से घिरा हुआ है. इस क्षेत्र में दो प्राचीन स्तूप मौजूद हैं, जिनमें भीमनगर किला विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस भूभाग की ऐतिहासिक परतों को और गहराई प्रदान करता है. इतिहासकार गिरीश नंदन गुप्ता के अनुसार हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग पांचाल क्षेत्र में आया था. अपनी यात्राओं के विवरण में उसने ‘अहिच्छत्र’ (अच्छित्र) और उस समय के वैभवशाली सांस्कृतिक जीवन का विस्तार से उल्लेख किया है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को प्रमाणित करता है.
एएसआई को खुदाई में मिल चुकी हैं मूर्तियां
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को रामनगर के पास स्थित अहिच्छत्र के प्राचीन खंडहरों में खुदाई के दौरान ऐसी मूर्तियां मिली हैं, जिन्होंने विशेषज्ञों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है. पुरातत्व विभाग के आकलन के अनुसार ये मूर्तियां करीब 1500 वर्ष पुरानी हो सकती हैं और इन्हें गुप्त काल से जोड़कर देखा जा रहा है. मूर्तियों के स्वरूप के आधार पर इनमें हिंदू देवी-देवताओं, विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की आकृतियों की संभावना जताई जा रही है. वहीं, गुप्तकालीन अन्य स्थलों पर भी इस तरह की कलाकृतियां मिल चुकी हैं, जिससे यह खोज और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.
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