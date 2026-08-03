कुरुक्षेत्र का कालेश्वर महादेव मंदिर: जहां नंदी महाराज नहीं विराजमान, रावण ने की थी तपस्या
सावन मास के पहले सोमवारी पर कुरुक्षेत्र स्थित श्री कालेश्वर महादेव मंदिर में दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा.
Published : August 3, 2026 at 4:30 PM IST
कुरुक्षेत्रः धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित श्री कालेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी मान्यता के कारण देशभर में प्रसिद्ध है. विश्व का एक मात्र ऐसा शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव के समक्ष नंदी महाराज विराजमान नहीं हैं.
भोलेनाथ को बहुत प्रिय है सावन मासः सावन मास का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है. सावन मास की पहले सोमवार पर कालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली जहां पर श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की ओर भगवान शिव जी महाराज पर जल चढ़कर बेल पत्थर फूल आदि भगवान शिव के अर्पित किए. भगवान भोलेनाथ के भगत सीताराम ने कहा कि "वह विशेष तौर पर सावन के पहले सोमवार को यहां पर महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि उनकी काफी मानता है."
बिना नंदी महाराज के होती है भगवान शिव की पूजाः कालेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी राकेश ने बताया कि "पौराणिक कथा के अनुसार, त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. रावण ने भगवान शिव से काल (मृत्यु) पर विजय का वरदान मांगा और यह भी प्रार्थना की कि उस समय कोई तीसरा साक्षी न रहे. बताया जाता है कि भगवान शिव ने नंदी महाराज को कैलाश भेज दिया और स्वयं रावण को दर्शन देकर वरदान प्रदान किया. तभी से इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा बिना नंदी महाराज के होने की परंपरा चली आ रही है."
प्राचीन धार्मिक विरासत है यह मंदिरः श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सावन, महाशिवरात्रि और अन्य पावन अवसरों पर यहां सच्चे मन से पूजा-अर्चना करने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. यह मंदिर कुरुक्षेत्र की प्राचीन धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.