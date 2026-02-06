ETV Bharat / state

सीधी में पहाड़ी पर मिला रहस्यमयी जीवाश्म, 12 मीटर लंबी हड्डियों से मची सनसनी

सीधी के सिहावल जनपद पंचायत के ग्राम कोरौली कला में पहाड़ी पर मिला संदिग्ध जीवाश्म (फॉसिल). 5 दिन बाद भी नहीं पहुंची पुरातत्व टीम.

Suspected fossils found in Sidhi
सीधी में पहाड़ी पर मिला रहस्यमयी जीवाश्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 1:41 PM IST

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में संदिग्ध जीवाश्म (फॉसिल) मिलने की खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. इलाके के ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग और एसडीएम सिहावल को दी. ग्रामीणों के अनुसार सिहावल जनपद पंचायत के कोरौली कला गांव की पहाड़ी पर विशाल आकार की हड्डियां दिखाई दीं, जिनकी लंबाई करीब 11 से 12 मीटर तक बताई जा रही है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी-कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा.

सिहावल एसडीएम ने कहा, पुरातत्व विभाग और वन विभाग को दी गई है सूचना

वहीं पूरे मामले को लेकर सिहावल एसडीएम एवं पुरातत्व विभाग की प्रभारी अधिकारी प्रिया पाठक ने बताया कि उन्हें इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी. यह विषय पुरातत्व विभाग से संबंधित है, इसलिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया है. फिलहाल कोई विशेषज्ञ टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी है. साथ ही वन विभाग को भी सूचना दी गई है ताकि स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Suspected fossils found in Sidhi
सीधी में पहाड़ी पर मिला रहस्यमयी जीवाश्म (ETV Bharat)

वहीं स्थानीय निवासी नारायण केवट ने बताया कि पहाड़ी पर जब उन्हें बड़ी हड्डियां दिखाई दीं तो उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी सरपंच को दी. लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसी दौरान गांव के कुछ बच्चों ने हड्डियों को इधर-उधर फेंक दिया. जिससे संभावित जीवाश्म को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है. इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने स्वयं बिखरी हड्डियों को एकत्र कर एक स्थान पर सुरक्षित रखा.

ग्रामीणों का आरोप, सूचना देने के बावजूद कोई विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा

वहीं राम सुमिरन पटेल ने इस मामले मे नाराजगी जताते हुए कहा कि इस घटना को करीब पांच दिन बीत चुके हैं. लेकिन अभी तक किसी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. हड्डियां पहाड़ी क्षेत्र में चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, जिससे इनके नष्ट होने की आशंका बढ़ती जा रही है.

