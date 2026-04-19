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कौशांबी में विवाहिता की रहस्यमयी मौत से इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की जानकारी मिलते ही पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Mysterious Death in Kaushambi
कौशांबी में विवाहिता की रहस्यमयी मौत से इलाके में सनसनी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 5:47 PM IST

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कौशांबी : कौशांबी जिले में उसे समय हड़कंप मच गया, जब एक विवाहिता की लाश उसके ही घर में संदिग्ध अवस्था में मिली. विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की जानकारी मिलते ही पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगा.

घटना सैनी क्षेत्र के थुलगुला गांव की है, जहाँ थुलगुला गांव के रहने वाले निशान कुमार की शादी 1 वर्ष पूर्व सोनाली नाम की एक युवती से हुई थी और वह अपनी सास के साथ रहती थी.

मिली जानकारी के अनुसार जब सोनाली की सास देवीगंज बाजार से दवा लेकर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर सोनाली मृत अवस्था में पड़ी हुई है.

सोनाली की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए मामले की जानकारी सैनी थाना पुलिस को दिया गया.

जानकारी मिलते ही सैनी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

वहीं मायके वालों को जब सोनाली की मौत की खबर मिली तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने सोनाली की हत्या की जाने का आरोप लगाया है.
क्षेत्राधिकार सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि तुलगुला गांव में विवाहिता सोनाली की मौत की जानकारी मिली थी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. परिजनों द्वारा लगाया गया आरोप के बारे में बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर कर जो भी सत्यता पाई जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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संदिग्ध परिस्थिति में मौत
MYSTERIOUS DEATH IN KAUSHAMBI

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