वाड्रफनगर में चमगादड़ों की रहस्यमयी मौत, गर्मी से मौत की आशंका, संक्रमण फैलने का डर वन विभाग ने लिए सैंपल
बलरामपुर के वाड्रफनगर में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हुई है. वनविभाग ने गर्मी के कारण मौत की आशंका जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 30, 2026 at 1:50 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में बड़ी संख्या में चमगादड़ की मौत से हड़कंप मच गया है. पशु विभाग और वन विभाग चमगादड़ों के अचानक हुए मौत के मामले की जांच करने में जुट गई है.फॉरेस्ट और वेटनरी टीम मृत चमगादड़ों का सैंपल लेकर जांच में जुट गई है. साथ ही जिन पेड़ों पर चमगादड़ हैं वहां पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है. चमगादड़ की मौत से इलाके में बदबू और संक्रमण का खतरा बढ गया है.
अधिक गर्मी मौत की हो सकती है वजह
इस बारे में पशु चिकित्सक कमला आयाम ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि अभी यहां का तापमान चालीस डिग्री के लगभग है. इतना तापमान पहुंचने पर चमगादड़ों का थर्मो सिस्टम फेल हो जाता है.एक्सट्रीम हीट के कारण चमगादड़ गिरने लगते हैं.
ज्यादा गर्मी की वजह से चमगादड़ों को हाइपरथर्मिया हो जाता है. इससे उनके ऑर्गन फेल होने लगते हैं और डेथ हो जाती है- कमला आयाम, पशु रोग विशेषज्ञ
फॉरेस्ट और वेटनरी की संयुक्त टीम ने लिया सैंपल
इस संबंध में डीएफओ आलोक वाजपेयी ने कहा कि वाड्रफनगर में पुलिस चौकी के पास साल के पेड़ में चमगादड़ मृत पाए गए हैं.गर्मी इसका कारण हो सकती है. अभी नौतपा भी चल रहा है तो तापमान थोड़ा ज्यादा है. हमारी वेटनरी और फॉरेस्ट की टीम ने सैंपल लिया है. इनके मृत्यु का जो कारण है वह रिपोर्ट में आएगा.
वन विभाग की कोशिश है कि दिन भी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं वहां पर दिन में दो से तीन बार पानी का छिड़काव किया जाए,ताकि इनको ठंडक मिल सके. माइक्रो क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो सके साथ ही आसपास के वाटर बॉडी को भी भरने के निर्देश दिए गए हैं फॉरेस्ट विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है-आलोक वाजपेयी, डीएफओ
प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी चमगादड़ों की मौत
छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी से चमगादड़ों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं. बलरामपुर जिले के अलावा कोरबा और बालोद में भी अचानक हो रही चमगादड़ की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया है. जिस तरह की स्थितियां चमगादड़ों में दिख रही है वह किसी संक्रमण की ओर इशारा करती है.
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