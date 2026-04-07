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सावधान! बच्चों में तेजी से पैर पसार रहा है 'मायोपिया', 2050 तक आधी दुनिया पहनेगी चश्मा, जानें क्या है बचाव और समाधान

​कोरोना के बाद बढ़ते स्क्रीन टाइम से बच्चों में मायोपिया (निकट दृष्टिदोष) के मामले 10% बढ़े हैं.

आंखों पर मंडरा रहा है खतरा
आंखों पर मंडरा रहा है खतरा (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 9:43 AM IST

4 Min Read
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जयपुर : बीते कुछ सालों में आंखो से जुड़ी बीमारियों के मामलो में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद बच्चों और युवाओं में आंखों से जुड़ी बीमारियों, विशेष रूप से मायोपिया के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह स्थिति काफी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है. कोरोना के बाद खासकर बच्चों में मायोपिया एक बड़ी समस्या बनकर समाने आई है. आंखो की बीमारी मायोपिया में व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं.

आमतौर पर यह बीमारी बचपन में शुरू होती है और उम्र के साथ बढ़ती जाती है. वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश शर्मा का कहना है कि कोरोना काल के दौरान बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया था. ऑनलाइन पढ़ाई, मोबाइल गेम्स और टीवी देखने की आदत ने आंखों पर अतिरिक्त दबाव डाला. यही कारण है कि महामारी के बाद मायोपिया के मामलों में करीब 10 प्रतिशत तक वृद्धि देखी गई है. डॉक्टर इसे अलार्मिंग स्टेज मान रहे हैं.

लेसिक ऑपरेशन से मिल रही नई उम्मीद (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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आंकड़े डराने वाले : डॉ. शर्मा का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति गंभीर है. चिकित्सकों द्वारा दिए गए आंकड़ों की मानें तो वर्ष 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी मायोपिया से ग्रस्त हो सकती है. खासकर बच्चे और किशोर इस समस्या के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं.

मायोपिया क्या है
क्या है मायोपिया? समझिए इसके लक्षण (फोटो ईटीवी भारत GFX)

चिकित्सकों का कहना है कि आंखों के इलाज में लेजर तकनीक पर आधारित लेसिक ऑपरेशन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है. यह एक आधुनिक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें लेजर के जरिए कॉर्निया की शेप को बदला जाता है ताकि रोशनी सही तरीके से रेटिना पर फोकस हो सके और दृष्टि स्पष्ट हो जाए.

मायोपिया के कारण के बारे में जानिए...
मायोपिया के कारण के बारे में जानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

कौन करवा सकता है लेसिक : डॉ. शर्मा का कहना है कि हर व्यक्ति लेसिक ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता. इस सर्जरी के लिए मरीज की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पिछले कम से कम एक साल से उसका चश्मे का नंबर स्थिर होना जरूरी है. इसके अलावा आंखों में किसी प्रकार का गंभीर संक्रमण या बीमारी नहीं होनी चाहिए.

मायोपिया के लक्ष्ण के बारे में जानें....
मायोपिया के लक्ष्ण के बारे में जानें.... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

जांच के बाद ही विशेषज्ञ मरीज को इस ऑपरेशन के लिए फिट घोषित करते हैं. डॉक्टर के मुताबिक लेसिक ऑपरेशन के कई फायदे हैं. इससे चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत खत्म हो जाती है, दृष्टि तेज और स्पष्ट हो जाती है और रिकवरी भी काफी तेज होती है. मरीज कुछ ही दिनों में सामान्य जीवन में लौट सकता है.

लेसिक ऑपरेशन के बारे में जानिए...
क्या है लेसिक तकनीक? (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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एसएमएस में बढ़ रहे मरीज : जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें तो मायोपिया बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. औसतन हर रोज 100 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें अधिकतर संख्या बच्चों की है, जिनकी उम्र 10 से 22 वर्ष तक की है. इसकी सबसे बड़ी वजह डिजिटलीकरण और स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल,आईबॉल की लंबाई बढ़ना, कॉर्निया का बेहद सुडौल हो जाना, पढ़ते या स्क्रीन पर कुछ देखते समय दूरी का ध्यान न रखने के कारण भी व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ जाता है.

मायोपिया से फायदे
मायोपिया से फायदे (फोटो ईटीवी भारत GFX)

अनुवांशिक भी कारण : चिकित्सकों का कहना है कि अगर माता या पिता में मायोपिया है तो बच्चों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है. माता-पिता दोनों मायोपिक हैं तो जोखिम और अधिक हो जाता है. इसका कारण यह है कि आंखों की बनावट से जुड़े जीन के आगे बढ़ सकते हैं.

समाधान के बारे में जानिए...
समाधान के बारे में जानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

मायोपिया का इलाज : मायोपिया का इलाज नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों तरह से किया जाता है. नॉन सर्जिकल इलाज में चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, सर्जिकल इलाज में लेजर की मदद से आंखों की सतहों को नया आकार दिया जाता है. दूसरी तरफ बच्चों में मायोपिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि समय समय पर आंखों की जांच करवानी चाहिए और मोबाइल और टीवी से दूरी बनाना जरूरी है.

लेसिक ऑपरेशन से मिल रही नई उम्मीद
लेसिक ऑपरेशन से मिल रही नई उम्मीद (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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