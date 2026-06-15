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बिहार में सीमा हैदर केस जैसा मामला! म्यांमार की महिला ने सीतामढ़ी के युवक से की शादी, फर्जी आधार ने खोला राज

मोतिहारी: भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल के हरैया कस्टम चौक से सुरक्षा एजेंसियों ने एक म्यांमार की युवती को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह फर्जी भारतीय पहचान के साथ भारत में रह रही थी और नेपाल के रास्ते थाईलैंड भागने की कोशिश कर रही थी. जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

सीमा जांच में बड़ा खुलासा: मामला रक्सौल के हरैया कस्टम चौक का है. एसएसबी और स्थानीय पुलिस को इनपुट मिला था कि एक विदेशी महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल बॉर्डर पार करने वाली है. इसके बाद चौक पर सघन जांच अभियान चलाया गया. जांच के दौरान एक संदिग्ध महिला को रोका गया.

सीमा जांच में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

सामने आई विदेशी महिला की सच्चाई: पूछताछ में महिला की पहचान बुमा देवी के रूप में हुई है. वह मन बहादुर बसनेट की पुत्री है और माखांती, मित्कीना, यांगून, म्यांमार की रहने वाली है. महिला ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-09, रघुनाथ रसूलपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम मंसूरी, पिता सिराजुल मंसूरी से चल रहा था.

शादी के बाद फर्जी आधार बनवाया: जानकारी के अनुसार दोनों ने कथित रूप से विवाह कर लिया था. शादी के बाद बुमा देवी ने भारत में रहने के लिए फर्जी तरीका अपनाया. उसने अपना आधार कार्ड बनवा लिया और नाम बदलकर अंजुम खातून रख लिया. इसी फर्जी भारतीय पहचान के आधार पर वह अवैध रूप से भारत में रह रही थी.

फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज की जांच: सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार महिला नेपाल के रास्ते थाईलैंड जाने की फिराक में थी. हरैया कस्टम चौक पर जांच के दौरान दस्तावेज संदिग्ध लगे. गहन पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ. इसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं.

"महिला म्यांमार की नागरिक है. फर्जी आधार कार्ड पर अंजुम खातून बनकर रह रही थी. नेपाल के रास्ते थाईलैंड जाने की योजना थी. दस्तावेजों की जांच की जा रही है. फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी."- मनीष आनंद, सुरक्षा अधिकारी, एसएसबी