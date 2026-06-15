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बिहार में सीमा हैदर केस जैसा मामला! म्यांमार की महिला ने सीतामढ़ी के युवक से की शादी, फर्जी आधार ने खोला राज

रक्सौल से फर्जी आधार पर अंजुम खातून बनकर रह रही म्यांमार की युवती को गिरफ्तार किया गया है. नेपाल से थाईलैंड भागने की तैयारी थी.

Myanmar woman arrested in raxaul
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 1:33 PM IST

4 Min Read
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मोतिहारी: भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल के हरैया कस्टम चौक से सुरक्षा एजेंसियों ने एक म्यांमार की युवती को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह फर्जी भारतीय पहचान के साथ भारत में रह रही थी और नेपाल के रास्ते थाईलैंड भागने की कोशिश कर रही थी. जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

सीमा जांच में बड़ा खुलासा: मामला रक्सौल के हरैया कस्टम चौक का है. एसएसबी और स्थानीय पुलिस को इनपुट मिला था कि एक विदेशी महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल बॉर्डर पार करने वाली है. इसके बाद चौक पर सघन जांच अभियान चलाया गया. जांच के दौरान एक संदिग्ध महिला को रोका गया.

सीमा जांच में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

सामने आई विदेशी महिला की सच्चाई: पूछताछ में महिला की पहचान बुमा देवी के रूप में हुई है. वह मन बहादुर बसनेट की पुत्री है और माखांती, मित्कीना, यांगून, म्यांमार की रहने वाली है. महिला ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-09, रघुनाथ रसूलपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम मंसूरी, पिता सिराजुल मंसूरी से चल रहा था.

शादी के बाद फर्जी आधार बनवाया: जानकारी के अनुसार दोनों ने कथित रूप से विवाह कर लिया था. शादी के बाद बुमा देवी ने भारत में रहने के लिए फर्जी तरीका अपनाया. उसने अपना आधार कार्ड बनवा लिया और नाम बदलकर अंजुम खातून रख लिया. इसी फर्जी भारतीय पहचान के आधार पर वह अवैध रूप से भारत में रह रही थी.

फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज की जांच: सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार महिला नेपाल के रास्ते थाईलैंड जाने की फिराक में थी. हरैया कस्टम चौक पर जांच के दौरान दस्तावेज संदिग्ध लगे. गहन पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ. इसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं.

"महिला म्यांमार की नागरिक है. फर्जी आधार कार्ड पर अंजुम खातून बनकर रह रही थी. नेपाल के रास्ते थाईलैंड जाने की योजना थी. दस्तावेजों की जांच की जा रही है. फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी."- मनीष आनंद, सुरक्षा अधिकारी, एसएसबी

गिरोह का पता लगाने में जुटी SSB: गिरफ्तार महिला को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया है. संबंधित एजेंसियां अब दस्तावेजों की सत्यता, भारत में प्रवेश का रूट और फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह की जांच कर रही हैं.

मदद करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी: पुलिस यह भी पता लगा रही है कि महिला को भारत लाने और फर्जी पहचान दिलाने में किसने मदद की. मोहम्मद सद्दाम मंसूरी की भूमिका की भी जांच हो रही है. खुफिया एजेंसियां इस मामले को मानव तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से भी देख रही है.

रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई से फर्जी पहचान के सहारे विदेशी नागरिकों के भारत में रहने और बॉर्डर पार करने का मामला फिर सामने आया है. फिलहाल जांच जारी है. एजेंसियां नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

सीमा हैदर मामले की यादें ताजा: म्यांमार की युवती की गिरफ्तारी ने सीमा हैदर के मामले की यादें ताजा कर दी हैं. पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर प्यार के लिए नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी. वहीं बर्मा की यह युवती भी भारतीय युवक से शादी करने के बाद फर्जी आधार कार्ड बनवाकर भारत से नेपाल के रास्ते थाईलैंड भागने की फिराक में थी.

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