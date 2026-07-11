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अमेरिकी आरोपी ने मांगी जेल के अंदर खाना बनाने की इजाजत, जेल प्रशासन को कोर्ट का नोट‍िस

उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के अमेरिकी आरोपी की जेल में अमेरिकी आहारकी मांग वाली याचिका पर जेल प्रशासन को नोटिस जारी.

Myanmar terror training case
अमेरिकी आरोपी की जेल के अंदर अमेरिकी डाइट उपलब्ध कराने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 1:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के एक आरोपी आरोन वैन‌ डाइकी की जेल के अंदर अमेरिकी डाइट उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को करने का आदेश दिया.

आरोपी का कहना है कि भारतीय भोजन काफी मसालेदार, तैलीय और डीप फ्राई किया हुआ होता है. इस भोजन को खाने से उसका हाजमा बिगड़ जाता है. पिछले कुछ दिनों से वो केवल सोया मिल्क लेकर ही रह रहा है. इसकी वजह से उसका वजन 14 किलो घट गया है. डाइकी ने कहा है कि उसे जेल के अंदर चिकन, रेड मीट, पाश्ता , ऑलिव ऑयल, टोंड दूध और बोतलबंद पानी उपलब्ध कराने की मांग की है. बता दें कि 3 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी सात विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ा दिया था.

अवैध तरीके से मिजोरम में घुसने का आरोप

विदेशी नागरिक पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने,जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है. इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए के मुताबिक ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. एनआईए के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे. एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

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