दाखिले के लिए म्यांमार के शरणार्थी नहीं दे सका पासपोर्ट, हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को किया तलब
कोर्ट ने डीयू की एडमिशन पॉलिसी पर सवाल उठाया, जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने डीयू से पूछा कि कोई शरणार्थी पासपोर्ट कहां से लाएगा.
Published : July 10, 2026 at 2:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने म्यांमार के एक शरणार्थी का दाखिला करने के लिए पासपोर्ट की जरुरत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई शरणार्थी पासपोर्ट कहां से लाएगा. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.
किसने दायर की याचिका
याचिका म्यांमार की शरणार्थी हेनरी ह्ट्टू आंग ली ने दायर की है. हेनरी को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की ओर से म्यांमार के शरणार्थी के रुप में मान्यता मिल चुकी है. सुनवाई के दौरान हेनरी की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की नीति भेदभावपूर्ण है और शरणार्थियों को विदेशी छात्रों के रुप में मान्यता नहीं दी गई है.
याचिका में पासपोर्ट की शर्त हटाने की मांग
उन्होंने कहा कि शरणार्थी जिस देश में सताए जाने के बाद भागे हैं उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल सकता है. याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की विदेशी छात्रों की श्रेणी में शरणार्थियों से पासपोर्ट मांगने की शर्त को हटाया जाए या याचिकाकर्ता से पासपोर्ट की मांग न की जाए. याचिका में कहा गया है कि हेनरी और उसका परिवार म्यांमार में राजनीतिक उथल-पुथल, हिंसा और प्रताड़ना की वजह से वहां से भागकर भारत आ गया. वो भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की सुरक्षा में रह रहे हैं.
हेनरी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भारत में ही की और अब उसने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए विदेशी छात्रों के दाखिले की रजिस्ट्री के जरिये नामांकन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आवेदन किया है.
लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उससे कहा कि उसका आवेदन पूर्ण नहीं है क्योंकि उसने पासपोर्ट जमा नहीं किया है. हेनरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि उसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के शरणार्थी संबंधी दस्तावेज को पासपोर्ट के रुप में स्वीकार किया जाए. लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली. उसके बाद हेनरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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