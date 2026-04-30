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म्यांमार के शरणार्थी ने जयपुर में बनाई चोरी करने वाली गैंग, पुलिस ने साथी के साथ पकड़ा

सरगना म्यांमार का शरणार्थी: डीसीपी (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि वैशाली नगर थाना पुलिस ने अबूबकर सिद्दीकी, खालिद खान, रईस खान और चांद मियां को गिरफ्तार किया है. अबूबकर म्यांमार का शरणार्थी है. उसका परिवार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहता है, जबकि वह स्वयं जयपुर की पंचवटी कॉलोनी में किराए पर रहता है. खालिद उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है और नारायणपुरी कॉलोनी में किराए पर रहता है. रईस और चांद मियां खातीपुरा रोड के रहने वाले हैं.

जयपुर: राजधानी जयपुर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक गैंग का वैशाली नगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस गैंग से जुड़े चोर दिन में रैकी कर सूने मकानों को चिह्नित करते थे और रात को टोपी (कैप) पहनकर वारदातों को अंजाम देते थे. खास बात यह है कि इस गैंग का सरगना अबूबकर उर्फ इमरान उर्फ फौदा म्यांमार के शरणार्थी परिवार का सदस्य है.

रैकी के बाद लगाते थे निशान: वैशाली नगर थानाधिकारी आरती सिंह तंवर ने बताया कि दो दिन में चोरी की पांच-छह शिकायतें आने पर टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में एक शख्स टोपी पहनकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता दिखा. पुलिस ने उसकी पहचान अबूबकर के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसके साथी खालिद का नाम सामने आया. खालिद रेहड़ी लगाकर दिन में सूने मकानों की रैकी करता था और उन पर खास निशान बना देता था. इसकी जानकारी वह अबूबकर को देता था, जो मौका देखकर चोरी करता था.

हर बदमाश का बंटा था टास्क: पड़ताल में सामने आया कि अबूबकर निर्माणाधीन मकानों या घरों से बिजली के तार चुराता था. चोरी का माल वह खालिद के हवाले कर देता था. खालिद वह माल चांद मियां को बेचता था. जब चांद मियां को माल नहीं बेच पाता तो रईस को बेच देता था. चांद मियां और रईस कबाड़ी का काम करते हैं. पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

छह परिवादियों ने दी शिकायत: पुलिस के अनुसार, प्रकाश शर्मा ने 23 अप्रैल की रात टोपी पहने शख्स द्वारा घर में चोरी की शिकायत दी. सचिन गर्ग ने भी टोपी पहने युवक द्वारा चोरी करने का जिक्र किया. इसी तरह, मनीष शर्मा ने निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी होने की, गोपाल राम ने निर्माणाधीन साइट से सरिया बांधने वाले तारों की चोरी की, ज्ञानचंद विजय ने ऑफिस के एसी के तार चोरी होने और कैलाशदान ने ऑफिस की छत से एसी के कॉपर तार चोरी होने की शिकायत दी थी.