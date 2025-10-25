ETV Bharat / state

म्यांमार के तीर्थयात्री की श्रावस्ती में मौत; 20 सदस्यीय दल के साथ बौद्ध तपोस्थली आया था, अचानक बिगड़ी तबीयत

दल के लोग लेकर पहुंचे अस्पताल, चिकित्सकों ने मृत घोषित किया, पुलिस कर रही जांच.

म्यांमार के तीर्थयात्री की श्रावस्ती में मौत.
म्यांमार के तीर्थयात्री की श्रावस्ती में मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती : म्यांमार से बौद्ध तपोस्थली आए एक बुजुर्ग तीर्थयात्री की मौत हो गई. शुक्रवार को अचानक तबीयत खराब होने पर तीर्थयात्री को अस्पताल ले जाया गया था. इस दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. तीर्थ यात्री म्यांमार से आए 20 सदस्यीय दल में शामिल था.

म्यांमार से यह दल श्रावस्ती की बौद्ध तपोस्थली के भ्रमण के लिए आया था. इसमें माइंट ए (68) भी शामिल थे. वह श्रावस्ती स्थित होटल में रुके थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. साथ मौजद लोग आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे.

पुलिस कर रही जांच : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में चिकित्सकों ने माइंट को मृत घोषित कर दिया. जानकारी मिलने पर नवीन मॉडर्न थाने के प्रभारी लाल साहब सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने दल से जानकारी ली. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज : थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तीर्थयात्री की मौत किन कारणों से हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा. वहीं माइंट की पत्नी खिंटोय ने बताया कि उनके पति की उम्र 68 साल थी. दल के सभी सदस्य म्यांमार के पाथेय मोहा के रहने वाले हैं. सभी देशाटन और पूजा के लिए आए थे.

श्रीलंका की महिला की हुई थी मौत : इससे पहले 22 अक्टूबर को श्रीलंका से 46 पर्यटकों का दल श्रावस्ती के बौद्ध स्थली के भ्रमण पर आया था. इस दल में 71 वर्षीय कोड़गोड़ा पत्नी सुनील शांति डिसिल्वा भी शामिल थीं. दल एक होटल में रुका था. कोड़गोड़ा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो लोगों को शक हुआ.

होटल के मौजूद कर्मियों की मदद से कमरे को खुलवाया गया तो अंदर महिला का शव पड़ा था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. पुलिस ने दिल्ली स्थित श्रीलंका दूतावास को भी इसकी जानकारी दी थी. शव को दल अपने साथ लेकर चला गया था.

यह भी पढ़ें : श्रावस्ती के होटल में मिला श्रीलंका की महिला का शव, पर्यटक दल के साथ बौद्ध स्थली भ्रमण पर आई थी

TAGGED:

BUDDHIST PILGRIMAGE SITE SHRAVASTI
MYANMAR RESIDENT MYINT AYE DIES
MYANMAR GROUP SRAVASTI TOUR
श्रावस्ती म्यांमार तीर्थयात्री मौत
MYANMAR PILGRIM DEATH SRAVASTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.