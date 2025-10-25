ETV Bharat / state

म्यांमार के तीर्थयात्री की श्रावस्ती में मौत; 20 सदस्यीय दल के साथ बौद्ध तपोस्थली आया था, अचानक बिगड़ी तबीयत

श्रावस्ती : म्यांमार से बौद्ध तपोस्थली आए एक बुजुर्ग तीर्थयात्री की मौत हो गई. शुक्रवार को अचानक तबीयत खराब होने पर तीर्थयात्री को अस्पताल ले जाया गया था. इस दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. तीर्थ यात्री म्यांमार से आए 20 सदस्यीय दल में शामिल था.

म्यांमार से यह दल श्रावस्ती की बौद्ध तपोस्थली के भ्रमण के लिए आया था. इसमें माइंट ए (68) भी शामिल थे. वह श्रावस्ती स्थित होटल में रुके थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. साथ मौजद लोग आनन-फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे.

पुलिस कर रही जांच : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में चिकित्सकों ने माइंट को मृत घोषित कर दिया. जानकारी मिलने पर नवीन मॉडर्न थाने के प्रभारी लाल साहब सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने दल से जानकारी ली. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज : थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तीर्थयात्री की मौत किन कारणों से हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा. वहीं माइंट की पत्नी खिंटोय ने बताया कि उनके पति की उम्र 68 साल थी. दल के सभी सदस्य म्यांमार के पाथेय मोहा के रहने वाले हैं. सभी देशाटन और पूजा के लिए आए थे.