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मेरा सपना अधूरा रहा लेकिन बस्तर के इन बच्चों का सपना मैं पूरा करूंगी: पूजा नेताम

न पढ़ पाने का मलाल पूजा के दिल में इस कदर बैठा कि उन्होने बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना दी. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

PM Modi praised Pooja
पूजा नेताम बनीं मिसाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 8:23 PM IST

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रायपुर: विकसित भारत की बात चाहे जितनी हो लेकिन हकीकत तो यही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी बहुत अधूरी हैं. बस्तर को बदलने का काम पूरे देश स्तर पर राजनीति और चर्चा में है. लेकिन एक हकीकत यह भी है कि बस्तर में जो छूट गया है और जो होना चाहिए था, उसके बीच का दर्द बहुत ज्यादा है. ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ के वैसे लोग जो देश को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया.

पूजा नेताम बनीं मिसाल

बस्तर अंचल के जगदलपुर की रहने वाली पूजा नेताम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए अपने अनुभव को साझा किए. पूजा ने कहा कि उन्हें पढ़ने को नहीं मिला क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था की बच्चियों की पढ़ाई होती है और फीस नहीं लगती है. उनकी पढ़ने की इच्छा उस वक्त अधूरी रह गई. पूजा ने कहा कि उनके पढ़ने का सपना जरूर पूरा नहीं हुआ लेकिन अब वो दूसरों को पढ़ाने का मौका लाइब्रेरी के जरिए दे रही हैं. पूजा बताती हैं कि गांव में ही उन्होने एक लाइब्रेरी बनाई है जिसमें बच्चों की किताबें हैं. पूजा कहती हैं कि मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन अब दूसरों को पढ़ते देखती हूं तो सुकून मिलता है.

पूजा नेताम बनीं मिसाल (ETV Bharat)

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का आयोजन

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बस्तर से आई पूजा ने बताया कि मेरे घर और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊं. मेरे घर में इसी बात की चर्चा थी की बेटी है दूसरे के घर जाएगी इसको पढ़ने की जरूरत क्या है. पूजा नेताम ने बताया कि हमें यह पता ही नहीं था कि हम जैसे लोगों को पढ़ने के लिए फीस नहीं लगती है। हमारे परिवार के लोगों को भी यह पता नहीं था कि अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारी फीस नहीं लगेगी. गरीबी इतना ज्यादा थी कि घर वाले पढ़ाने की बाबत सोच भी नहीं सकते थे. लेकिन अब इस चीज का पता चला है तो बहुत तकलीफ होती है. मैंने यह अपने जीवन में सोचा है कि जो मुझे जो मौका नहीं मिला मैं यहां के बच्चों को वो मौका दूंगी. मैं चाहती हूं कि यहां के बच्चे खूब पढ़े और आगे पढें, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें.

बच्चों के सपने पूरे कर रहीं पूजा

पूजा ने कहा कि मैंने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाई है. पहले मुझे लगता था कि शायद मैंने गलत निर्णय ले लिया है. लेकिन जब यहां बच्चों का आने का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत अच्छा लगा. पहले चार-पांच बच्चों से शुरुआत हुई और आज 40 से 45 बच्चे इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज मैं बस्तर से आई हूं तो मेरे पति लाइब्रेरी को देख रहे हैं. अब मेरा लोग सहयोग भी कर रहे हैं और शासन से भी हमें काफी मदद मिल रही है. सरकार की तरफ से भी हमें किताबें मिलीं हैं. बस मेरी यही चाहत है कि मैं अपने जीवन में जो नहीं कर पाई वो ये बच्चे करें.

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