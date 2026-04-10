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पटना में 12-13 अप्रैल को 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026', PM मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद

पटना में माय भारत बजट क्वेस्ट ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' का दो दिवसीय भव्य आयोजन 12 और 13 अप्रैल को ऊर्जा ऑडिटोरियम में होने जा रहा है. इस राष्ट्रीय पहल को लेकर पीआईबी बिहार के राज्य कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक कपिल देव राम ने इसे युवाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला 'मील का पत्थर' कार्यक्रम बताया. 17 स्थानों पर होगा आयोजन: कपिल देव राम ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026 को युवाओं तक सरल और सहभागितापूर्ण तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम देशभर के 17 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जहां 15 हजार से अधिक युवा शामिल होंगे. मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक कपिल देव राम (ETV Bharat) 838 युवा प्रतिभागी लेंगे भाग: उन्होंने बताया कि बिहार से कुल 838 युवा प्रतिभागी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जो राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित होकर पटना पहुंचेंगे. इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडावीया ने फरवरी में की थी, जिसमें बजट आधारित क्विज और निबंध चरण के जरिए प्रतिभागियों का चयन किया गया. कार्यक्रम के पहले दिन यानी 12 अप्रैल को महिला सशक्तिकरण केंद्र में रहेगा. इस दिन 'नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज' विषय पर महिला युवा संसद का आयोजन होगा, जिसकी सबसे खास बात यह होगी कि मंच संचालन से लेकर अध्यक्षता और सभी प्रतिभागी केवल महिलाएं होंगी. महिलाओं को मिलेगा मंच: कपिल देव राम ने बताया कि यह सत्र महिलाओं की नीतिगत भागीदारी, नेतृत्व और विकसित भारत के विजन में उनकी भूमिका पर केंद्रित रहेगा. कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक प्रस्ताव पारित कर किया जाएगा, जिसे युवा दृष्टिकोण के रूप में आगे भेजा जाएगा. कपिल देव राम ने कहा कि यह पहल न केवल महिला नेतृत्व को मंच देगी, बल्कि नीति निर्माण में युवतियों की सार्थक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी.