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पटना में 12-13 अप्रैल को 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026', PM मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद

पटना में 12-13 अप्रैल को माय भारत बजट क्वेस्ट का आयोजन होगा. महिला और युवाओं की भागीदारी होगी. पीएम मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे. पढ़ें..

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पटना में माय भारत बजट क्वेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 3:17 PM IST

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पटना: राजधानी पटना में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' का दो दिवसीय भव्य आयोजन 12 और 13 अप्रैल को ऊर्जा ऑडिटोरियम में होने जा रहा है. इस राष्ट्रीय पहल को लेकर पीआईबी बिहार के राज्य कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक कपिल देव राम ने इसे युवाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला 'मील का पत्थर' कार्यक्रम बताया.

17 स्थानों पर होगा आयोजन: कपिल देव राम ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026 को युवाओं तक सरल और सहभागितापूर्ण तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम देशभर के 17 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जहां 15 हजार से अधिक युवा शामिल होंगे.

मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक कपिल देव राम (ETV Bharat)

838 युवा प्रतिभागी लेंगे भाग: उन्होंने बताया कि बिहार से कुल 838 युवा प्रतिभागी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जो राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित होकर पटना पहुंचेंगे. इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडावीया ने फरवरी में की थी, जिसमें बजट आधारित क्विज और निबंध चरण के जरिए प्रतिभागियों का चयन किया गया.

कार्यक्रम के पहले दिन यानी 12 अप्रैल को महिला सशक्तिकरण केंद्र में रहेगा. इस दिन 'नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज' विषय पर महिला युवा संसद का आयोजन होगा, जिसकी सबसे खास बात यह होगी कि मंच संचालन से लेकर अध्यक्षता और सभी प्रतिभागी केवल महिलाएं होंगी.

महिलाओं को मिलेगा मंच: कपिल देव राम ने बताया कि यह सत्र महिलाओं की नीतिगत भागीदारी, नेतृत्व और विकसित भारत के विजन में उनकी भूमिका पर केंद्रित रहेगा. कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक प्रस्ताव पारित कर किया जाएगा, जिसे युवा दृष्टिकोण के रूप में आगे भेजा जाएगा. कपिल देव राम ने कहा कि यह पहल न केवल महिला नेतृत्व को मंच देगी, बल्कि नीति निर्माण में युवतियों की सार्थक भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी.

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17 स्थानों पर होगा आयोजन (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आयोजन में सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण चेतना को भी प्रमुखता दी गई है. भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा साइकिल रैली के माध्यम से हरित भारत, फिट इंडिया और विकसित भारत के संदेश को आगे बढ़ाएंगे. यह रैली युवाओं को स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के साझा लक्ष्य से जोड़ेगी.

राज्यपाल-मुख्यमंत्री आएंगे: आयोजकों के मुताबिक यह गतिविधि कार्यक्रम को केवल बौद्धिक विमर्श तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उसे जनभागीदारी से जोड़कर जमीन पर प्रभावी बनाएगी. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन 12 अप्रैल को बिहार के राज्यपाल द्वारा किए जाने की तैयारी है, जबकि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है.

पीएम मोदी भी जुड़ेंगे: दूसरे दिन 13 अप्रैल को केंद्रीय बजट 2026 के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण, खेल और कौशल विकास पर विस्तृत चर्चा होगी. इसमें युवा सहभागी शासन, नीति सुझाव और विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर अपने विचार साझा करेंगे. कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण इसका समापन सत्र होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देशभर के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित समानांतर कार्यक्रमों के युवा भी एक साथ जुड़े रहेंगे.

क्या है आयु सीमा?: कपिल देव राम ने बताया कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए 15 से 29 वर्ष की आयु सीमा तय की गई थी. प्रतिभागियों का चयन 2 फरवरी 2026 से शुरू हुए राष्ट्रीय क्विज अभियान के आधार पर किया गया, जिसमें बजट से जुड़े 20-20 प्रश्न निर्धारित समय में पूछे गए. जिन युवाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें अगले चरण के लिए चुना गया.

"पटना में होने वाला यह आयोजन बिहार के युवाओं को न केवल केंद्रीय बजट की गहरी समझ देगा, बल्कि उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर भी देगा. युवा नेतृत्व, लोकतांत्रिक संवाद और विकसित भारत के विजन की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित होगा."- कपिल देव राम, राज्य निदेशक, मेरा युवा भारत

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