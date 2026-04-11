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जयपुर में 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' का फिनाले 13 अप्रैल को, प्रधानमंत्री करेंगे युवाओं को संबोधित

माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' कार्यक्रम का फिनाले 13 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होगा. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करेंगे. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहकर विजेता प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 12 एवं 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में किया जाएगा. दो दिवसीय 'विकसित भारत यूथ डायलॉग' के तहत 12 अप्रैल को 'महिला युवा संसद' का आयोजन होगा, जिसमें महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगी. वहीं शाम को एमएनआईटी में संडे ऑन साइकिल पहल आयोजित की जाएगी, जो फिट भारत का संदेश देगी. 13 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र से होगी, जिसके बाद 'माय भारत सत्र' और विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं आयोजित होंगी.