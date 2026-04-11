जयपुर में 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' का फिनाले 13 अप्रैल को, प्रधानमंत्री करेंगे युवाओं को संबोधित
'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' कार्यक्रम का आयोजन 12 एवं 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा.
Published : April 11, 2026 at 3:49 PM IST
जयपुर: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' कार्यक्रम का फिनाले 13 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होगा. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करेंगे. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहकर विजेता प्रतिभागियों से संवाद करेंगे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 12 एवं 13 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में किया जाएगा. दो दिवसीय 'विकसित भारत यूथ डायलॉग' के तहत 12 अप्रैल को 'महिला युवा संसद' का आयोजन होगा, जिसमें महिला प्रतिभागी महिला आरक्षण विधेयक पर संसदीय शैली में चर्चा करेंगी. वहीं शाम को एमएनआईटी में संडे ऑन साइकिल पहल आयोजित की जाएगी, जो फिट भारत का संदेश देगी. 13 अप्रैल को मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र से होगी, जिसके बाद 'माय भारत सत्र' और विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं आयोजित होंगी.
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लाखों प्रतिभागियों ने भाग लिया: गुप्ता ने बताया कि 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) प्लेटफॉर्म पर 1 फरवरी से 22 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन क्विज आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान के 75591 युवाओं ने भाग लिया. इसके बाद निबंध चरण में 3453 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 984 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय संवाद के लिए किया गया. इनमें 423 महिला और 561 पुरुष प्रतिभागी शामिल हैं. देशभर में इस कार्यक्रम में 12 लाख से अधिक युवाओं ने भागीदारी की और 46500 से अधिक निबंध प्राप्त हुए. जयपुर में आयोजित यह संवाद 'भारत को वैश्विक उद्यमिता केंद्र बनाना' और 'मानव पूंजी विकास' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा. गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया यह कार्यक्रम युवाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ने का एक बड़ा मंच बनकर उभरा है.