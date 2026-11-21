पाकिस्तानी एजेंट के चक्कर में दुबई की जेल में बंद है मुजफ्फरपुर का युवक
पाकिस्तानी एजेंट पर भरोसा करके मुजफ्फरपुर के मोहम्मद जमालुद्दीन दुबई की जेल में बंद हैं. उनके परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई है. रिपोर्ट-विवेक
Published : November 21, 2026 at 1:47 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का निवासी मो. जमालुद्दीन दुबई की जेल में बंद है. जमालुद्दीन मुरौल ओपी क्षेत्र के ढोली बाजार स्थित मुरलियाचक गांव का निवासी है. उसपर करीब 1.5 लाख दिरहम (भारतीय मुद्रा में लगभग 38 लाख रुपये) का कर्ज होने की बात सामने आई है. पत्नी खुशबू बेगम ने आरोप लगाया है कि एक पाकिस्तानी एजेंट ने भारत भेजने का झांसा देकर उनके पति के नाम पर कथित तौर पर फर्जी तरीके से कर्ज करा दिया और खुद फरार हो गया.
रोजगार की तलाश में गये थे दुबई
अब पति की रिहाई और सकुशल भारत वापसी के लिए पत्नी ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. खुशबू बेगम के अनुसार, करीब एक वर्ष पहले उनके पति रोजगार की तलाश में एक दलाल के माध्यम से दुबई गए थे. वहां वे सेंट्रिंग का काम करते थे. कुछ समय तक काम करने के बाद वे दुर्घटना के शिकार हो गए. हादसे में चोट लगने के कारण उनके लिए पहले की तरह भारी काम करना मुश्किल हो गया. इसके बाद उन्होंने हल्का काम देने या भारत वापस भेजने की मांग की.
पाकिस्तानी एजेंट ने दिया जमालुद्दीन को धोखा
आरोप है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी एजेंट से हुई. एजेंट ने उन्हें भारत वापस भेजने का भरोसा दिया. इसी भरोसे में लेकर कथित तौर पर उनके नाम पर 1.5 लाख दिरहम का कर्ज करा दिया गया. बाद में इतनी बड़ी रकम बकाया होने की बात कहकर उन्हें परेशानी में डाल दिया गया.
जमालुद्दीन को दुबई में मिली जेल
पत्नी का आरोप है कि जमालुद्दीन ने इस पूरे मामले की शिकायत वहां के स्थानीय थाने में की थी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उनके पति को ही जेल में बंद कर दिया गया. इसके बाद से परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि, इस मामले में दुबई में दर्ज शिकायत, कर्ज के दस्तावेज और जेल में बंद होने की आधिकारिक स्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है.
कर्ज में डूबा जमालुद्दीन का परिवार
खुशबू बेगम ने बताया कि पति को विदेश भेजने के लिए उन्होंने बंधन बैंक से करीब डेढ़ लाख रुपये का कर्ज लिया था. शुरुआत में जमालुद्दीन कुछ महीने तक घर पैसे भेजते रहे, जिससे परिवार का खर्च चलता था, लेकिन बाद में अचानक पैसे आने बंद हो गए. इसी बीच परिवार को फोन पर सूचना मिली कि जमालुद्दीन दुबई की जेल में बंद हैं. खुशबू के मुताबिक, परिवार पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा है. पति के विदेश में जेल में बंद होने से आर्थिक संकट और गहरा गया है. परिवार को उनकी रिहाई और घर लौटने का इंतजार है.
"हमने भारत से दुबई भेजने में डेढ़ लाख का कर्ज लिया था. शुरुआत में पैसे भेजते थे लेकिन फिर पैसे आने बंद हो गए. कुछ दिन बाद सूचना मिली की जमालुद्दीन दुबई की जेल में बंद हैं. मेरे शौहर ने पाकिस्तानी एजेंट पर भरोसा किया और वह लाखों रुपए के कर्ज में फंसा कर फरार हो गया. उसपर कार्रवाई न करके जमालुद्दीन को ही जेल हो गई. हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पति को दुबई से भारत लाने में मदद करें."- खुशबू बेगम, दुबई जेल में जमालुद्दीन की बीवी
मोदी सरकार से मांगी मदद
खुशबू बेगम ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, साथ में दुबई स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से कानूनी एवं राजनयिक सहायता उपलब्ध कराने और पति की सकुशल वतन वापसी सुनिश्चित कराने की मांग की है. ऐसे में देखना ये है कि खुशबू बेगम की मांग को सरकार और प्रशासन के स्तर पर कब तक राहत मिल सकेगी.
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