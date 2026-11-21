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पाकिस्तानी एजेंट के चक्कर में दुबई की जेल में बंद है मुजफ्फरपुर का युवक

पाकिस्तानी एजेंट ने दिया जमालुद्दीन को धोखा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का निवासी मो. जमालुद्दीन दुबई की जेल में बंद है. जमालुद्दीन मुरौल ओपी क्षेत्र के ढोली बाजार स्थित मुरलियाचक गांव का निवासी है. उसपर करीब 1.5 लाख दिरहम (भारतीय मुद्रा में लगभग 38 लाख रुपये) का कर्ज होने की बात सामने आई है. पत्नी खुशबू बेगम ने आरोप लगाया है कि एक पाकिस्तानी एजेंट ने भारत भेजने का झांसा देकर उनके पति के नाम पर कथित तौर पर फर्जी तरीके से कर्ज करा दिया और खुद फरार हो गया.

रोजगार की तलाश में गये थे दुबई

अब पति की रिहाई और सकुशल भारत वापसी के लिए पत्नी ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. खुशबू बेगम के अनुसार, करीब एक वर्ष पहले उनके पति रोजगार की तलाश में एक दलाल के माध्यम से दुबई गए थे. वहां वे सेंट्रिंग का काम करते थे. कुछ समय तक काम करने के बाद वे दुर्घटना के शिकार हो गए. हादसे में चोट लगने के कारण उनके लिए पहले की तरह भारी काम करना मुश्किल हो गया. इसके बाद उन्होंने हल्का काम देने या भारत वापस भेजने की मांग की. खुशबू बेगम, दुबई जेल में जमालुद्दीन की बीवी (ETV Bharat) पाकिस्तानी एजेंट ने दिया जमालुद्दीन को धोखा आरोप है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी एजेंट से हुई. एजेंट ने उन्हें भारत वापस भेजने का भरोसा दिया. इसी भरोसे में लेकर कथित तौर पर उनके नाम पर 1.5 लाख दिरहम का कर्ज करा दिया गया. बाद में इतनी बड़ी रकम बकाया होने की बात कहकर उन्हें परेशानी में डाल दिया गया. जमालुद्दीन को दुबई में मिली जेल पत्नी का आरोप है कि जमालुद्दीन ने इस पूरे मामले की शिकायत वहां के स्थानीय थाने में की थी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उनके पति को ही जेल में बंद कर दिया गया. इसके बाद से परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि, इस मामले में दुबई में दर्ज शिकायत, कर्ज के दस्तावेज और जेल में बंद होने की आधिकारिक स्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है.