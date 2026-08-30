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बिहार का हाई-टेक 'राम राज्य' गांव, छेड़खानी की घटना के बाद मुखिया ने बदल दी पूरी तस्वीर

मुजफ्फरपुर के यजुआर पंचायत में 17 सीसीटीवी कैमरे लगने से 'राम राज्य' जैसी सुरक्षा. अपराधों में भारी कमी, राष्ट्रपति से मिला सम्मान. रिपोर्ट- विवेक कुमार

MUZAFFARPUR YAJUWAR PANCHAYAT
मुजफ्फरपुर का स्मार्ट गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 8:25 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से तकनीक, शासन-प्रशासन की मुस्तैदी और आम लोगों की भागीदारी से जुड़ी एक बेहतरीन तस्वीर सामने आई है. यहां कटरा प्रखंड स्थित यजुआर मध्य पंचायत को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट गांव का रूप दिया गया है.

17 सीसीटीवी कैमरे: यहां पंचायत के प्रमुख चौक-चौराहों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कुल 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जिनकी लाइव फुटेज की निगरानी सीधे पंचायत भवन में बने कंट्रोल रूम से की जाती है. कई कैमरे सोलर सिस्टम से संचालित होते हैं, जिससे बिजली चले जाने पर भी निगरानी व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता.

मुखिया की खास पहल: इस हाई-टेक निगरानी के चलते यहां असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगी है. पंचायत के मुखिया सोम नाथ ठाकुर बताते हैं कि "इस पूरी व्यवस्था के पीछे कुछ साल पहले गांव में हुई छेड़खानी की एक घटना की कहानी है, जो रात के अंधेरे में हुई थी और पुख्ता साक्ष्य न होने के कारण पुलिस आरोपी की पहचान नहीं कर सकी थी."

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सुरक्षा का नया इंतजाम: मुखिया सोमनाथ ठाकुर बताते हैं कि इसी घटना के बाद उन्होंने तय किया कि गांव की सुरक्षा के लिए ऐसा इंतजाम किया जाएगा, जिससे किसी भी घटना के बाद उसके पीछे छिपे व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिल सके. इसके बाद ही पंचायत में सीसीटीवी लगाने की शुरुआत हुई. अब ग्रामीणों का दावा है कि कैमरे लगने के बाद चोरी, छेड़खानी और छोटी-मोटी आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है.

दुकानदारों को सुरक्षा: स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि कैमरे में रिकॉर्ड होने का डर असामाजिक तत्वों को गांव से दूर रखने में मदद कर रहा है. गांव के दुकानदारों के लिए भी यह कैमरे किसी सुरक्षा गार्ड से कम नहीं हैं. किराना दुकानदार सोनू ठाकुर के मुताबिक पहले दुकान छोड़कर कहीं जाना हो तो चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब आसपास सीसीटीवी लगा होने के कारण उन्हें सुरक्षा को लेकर ज्यादा भरोसा रहता है.
"पहले दुकान छोड़कर कहीं जाना हो तो चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब आसपास सीसीटीवी लगा होने के कारण सुरक्षा को लेकर ज्यादा भरोसा रहता है."- सोनू ठाकुर, स्थानीय दुकानदार

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सोनू ठाकुर, स्थानीय दुकानदार (ETV Bharat)

मनचलों पर शिकंजा: गांव में जिस कैमरे को शुरुआत में सिर्फ अपराध रोकने के लिए लगाया गया था, वह अब ग्रामीणों के लिए भरोसे का जरिया बन चुका है. ग्रामीण टिंकू गुप्ता बताते हैं कि "सीसीटीवी लगने के बाद चोरी और महिलाओं से छेड़खानी जैसी घटनाओं में कमी आई है. गांव में आने वाले मनचले भी अब कैमरों की वजह से गलत हरकत करने से बचते हैं."

मोबाइल ढूंढने में मदद: सीसीटीवी का फायदा सिर्फ अपराध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि कैमरे कई बार घटना के बाद भी मददगार साबित हुए हैं. मुखिया सोमनाथ ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का मोबाइल दुकान से गायब हो गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई. फुटेज से मोबाइल के संबंध में सुराग मिला और बाद में उसी से मोबाइल बरामद करने में मदद मिली.

पुलिस जांच में सहूलियत: मुखिया का कहना है कि अगर गांव में कोई बड़ी आपराधिक घटना हो जाती है तो पुलिस के लिए भी सीसीटीवी फुटेज काफी महत्वपूर्ण साबित होती है. फुटेज के जरिए संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने और घटना का पूरा घटनाक्रम समझने में मदद मिलती है. हालांकि यजुआर मध्य पंचायत की खासियत सिर्फ सीसीटीवी कैमरे तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यहां गांव के विकास के लिए कई दूसरी सुविधाओं पर भी काम किया गया है.

"अगर गांव में कोई बड़ी आपराधिक घटना हो जाती है तो पुलिस के लिए भी सीसीटीवी फुटेज काफी महत्वपूर्ण साबित होती है. फुटेज के जरिए संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने और घटना का पूरा घटनाक्रम समझने में मदद मिलती है." -सोमनाथ ठाकुर, मुखिया

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सोमनाथ ठाकुर, मुखिया (ETV Bharat)

स्मार्ट गांव का विकास: पंचायत को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने के लिए 15वें वित्त आयोग से मिली राशि का इस्तेमाल किया गया है. पंचायत भवन, नल-जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो पंचायत में 24 घंटे न्यूनतम शुल्क पर एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य जरूरत के समय ग्रामीणों को जल्द से अस्पताल पहुंचाना है.

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान: दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में पंचायत की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला. इस सराहनीय कार्य के लिए मुखिया सोम नाथ ठाकुर को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया. इस पुरस्कार की राशि का भी पूरा इस्तेमाल पंचायत की नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने में किया गया है.

तकनीक का समन्वय: मुखिया कहते हैं कि यहां तकनीक को गांव की जरूरत से जोड़ा गया है. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, निगरानी के लिए कंट्रोल रूम और एंबुलेंस की व्यवस्था है ताकि लोगों को बाहर निर्भर न रहना पड़े. हालांकि कुछ हिस्से अभी कैमरों से बाहर हैं, जहां वे आने वाले समय में कैमरे लगाने की बात कहते हैं. ग्रामीणों की मानें तो कुछ साल पहले और आज के यजुआर मध्य में काफी अंतर है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

थाना प्रभारी का बयान: यजुआर थाना प्रभारी रौशन कुमार ने बताया कि गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद छोटी-मोटी आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है. कैमरों की निगरानी से असामाजिक तत्वों में भी पुलिस का भय बना रहता है. उन्होंने कहा कि गांव में यदि कोई बड़ी आपराधिक घटना होती है तो उसके अनुसंधान में सीसीटीवी फुटेज काफी मददगार साबित होता है.

"गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद छोटी-मोटी आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई है. कैमरों की निगरानी से असामाजिक तत्वों में भी पुलिस का भय बना रहता है. यदि कोई बड़ी आपराधिक घटना होती है तो उसके अनुसंधान में सीसीटीवी फुटेज काफी मददगार साबित होता है."- रौशन कुमार, यजुआर थाना प्रभारी

संदिग्धों की पहचान: थाना प्रभारी रौशन कुमार के अनुसार "फुटेज के माध्यम से घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों और संदिग्धों की पहचान करने में पुलिस को सहूलियत मिलती है. साथ ही, घटना की वास्तविक स्थिति और अपराधियों की गतिविधियों का पता लगाने में भी फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम करता है." इससे पुलिस की कार्यप्रणाली को एक वैज्ञानिक दिशा मिलती है.

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गांव में लगे 17 सीसीटीवी कैमरे (ETV Bharat)

अधिवक्ता की सकारात्मक प्रतिक्रिया: वहीं मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा का कहना हैं कि यह बहुत ही सकारात्मक और ठोस पहल है. ऐसी व्यवस्था सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे बिहार के गांवों और खासकर सुदूर एवं सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में लागू होनी चाहिए. इससे जनजागरूकता, शांति और सुरक्षा—हर दृष्टिकोण से फायदा होगा.'

"यह बहुत ही सकारात्मक और ठोस पहल है. ऐसी व्यवस्था सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे बिहार के गांवों और खासकर सुदूर एवं सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में लागू होनी चाहिए. इससे जनजागरूकता, शांति और सुरक्षा—हर दृष्टिकोण से फायदा होगा."- एस.के. झा, मानवाधिकार अधिवक्ता

चोरी की घटनाओं पर अंकुश: अधिवक्ता एस.के. झा ने स्पष्ट किया कि "गांवों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा. इससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी बेहतर होगी. आए दिन बच्चों के चोरी होने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मवेशियों की चोरी जैसी घटनाएं सामने आती हैं. बकरी, मुर्गा-मुर्गी और भैंस तक की चोरी पर कैमरे लगने से निश्चित रूप से विराम लगेगा."

बिहार स्तर पर क्रियान्वयन: अधिवक्ता एस.के. झा ने आगे कहा कि शहरों में पुलिस अपराध की घटनाओं के बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों तक पहुंचती है. अब अगर यही व्यवस्था गांवों में भी शुरू हो रही है, तो पुलिस को अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में काफी मदद मिलेगी. इसलिए यह बेहद सराहनीय पहल है और मेरी मांग है कि इसे पूरे बिहार के ग्रामीण इलाकों में लागू किया जाए.

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