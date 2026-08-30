ETV Bharat / state

बिहार का हाई-टेक 'राम राज्य' गांव, छेड़खानी की घटना के बाद मुखिया ने बदल दी पूरी तस्वीर

मुजफ्फरपुर का स्मार्ट गांव ( ETV Bharat )