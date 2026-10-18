बिहार में युवक की हत्या के बाद बवाल, आरोपी का घर फूंका, कई मकानों में हुई आगजनी
मुजफ्फरपुर में मेला घूमने के दौरान विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद गांव में बवाल हुआ और घरों को फूंक दिया. रिपोर्ट-विवेक
Published : October 18, 2026 at 11:44 AM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में हत्या के बाद रविवार की सुबह जमकर बवाल और आगजनी हुई. मामला करजा थाना क्षेत्र का है जहां पर युवक की हत्या के बाद खूब बवाल हुआ और आधा दर्जन घरों में आग लगा दी गई. पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घरों को निशाना बनाया.
हत्या के बाद बवाल
गुस्साए लोगों ने आधा दर्जन से अधिक घरों में आग लगा दी. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसपास के कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है.
मेला घूमने के दौरान हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, मोहम्मदपुर खाजे गांव निवासी नवनीत कुमार अपने दोस्तों के साथ देर रात मेला घूमने गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के बाद नवनीत के साथ मारपीट की गई और उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.
शव पहुंचते ही भड़का आक्रोश, घरों में लगाई आग
रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद नवनीत का शव गांव पहुंचते ही लोगों का आक्रोश भड़क उठा. इसके बाद उग्र भीड़ परतापुर गांव पहुंची और आरोपियों के घरों में आग लगा दी. इस दौरान आधा दर्जन से अधिक घरों को निशाना बनाए जाने की सूचना है. आगजनी के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई. हालांकि, फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची
घटना की सूचना मिलते ही सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर, दमकल की टीम और आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.
एसएसपी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि हत्या के मामले में पुलिस त्वरित और अग्रेतर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है.
''हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है. कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है.''- कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर
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