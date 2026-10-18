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बिहार में युवक की हत्या के बाद बवाल, आरोपी का घर फूंका, कई मकानों में हुई आगजनी

मुजफ्फरपुर में हत्या के बाद बवाल ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में हत्या के बाद रविवार की सुबह जमकर बवाल और आगजनी हुई. मामला करजा थाना क्षेत्र का है जहां पर युवक की हत्या के बाद खूब बवाल हुआ और आधा दर्जन घरों में आग लगा दी गई. पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घरों को निशाना बनाया.

हत्या के बाद बवाल