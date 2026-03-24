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श्रृंगार दुकानदार की बेटी बनीं बिहार साइंस में पांचवी टॉपर, ऑनलाइन क्लासेज से मिला सहयोग

मुजफ्फरपुर : बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित होते ही पूरे राज्य में मेधावी छात्रों की सफलता की चर्चा तेज हो गई है. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर की बेटी पलक कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साइंस स्ट्रीम में राज्य स्तर पर पांचवां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. पलक की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके को गर्व से भर दिया है.

95 प्रतिशत अंक प्राप्त किया : राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजीजपुर की छात्रा पलक कुमारी ने 475 अंक यानी 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया है. सीमित संसाधनों के बावजूद पलक ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह सफलता पाई है, जो आज अन्य छात्रों के लिए एक मिसाल बन गई हैं.

पलक और उनके परिवारवालों के साथ खास बातचीत (ETV Bharat)

8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई : पलक एक साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता मनोज कुमार घर पर ही एक छोटी सी श्रृंगार की दुकान चलाते हैं, जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता है. आर्थिक तंगी के बावजूद पलक की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी गई. पलक बताती हैं कि उन्होंने रोजाना 8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा.

''अच्छे नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य स्तर पर टॉप-5 में जगह बनाना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. आज के समय में गांवों में भी पढ़ाई के लिए संसाधनों की कमी नहीं है. मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस आसानी से उपलब्ध हैं, जिसका मैंने पूरा फायदा उठाया.''- पलक कुमारी, साइंस में पांचवीं टॉपर

सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं : ईटीवी भारत से खास बातचीत में पलक ने बताया कि उनका सपना सिविल सर्विसेज में जाना है. हर स्तर पर पढ़ाई अलग होती है. इसके लिए तैयारी भी चल रही है. सफलता का श्रेय उन्होंने परिवार और शिक्षकों को दिया.

परिवार वालों के साथ पलक (ETV Bharat)

'सफलता है मेहनत का परिणाम' : रिजल्ट जारी होते ही पलक के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया. रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षक सभी उनकी इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं. घर में मिठाई बांटी गई और परिवार के लोगों ने खुशी का इजहार किया. पलक के शिक्षकों ने कहा कि वह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं और उनकी यह सफलता पूरी तरह से उनकी मेहनत का परिणाम है.