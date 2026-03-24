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श्रृंगार दुकानदार की बेटी बनीं बिहार साइंस में पांचवी टॉपर, ऑनलाइन क्लासेज से मिला सहयोग

बिहार इंटर के रिजल्ट में कई ऐसे छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है. आगे पढ़ें पलक की कहानी.

MUZAFFARPUR PALAK KUMARI
मां पापा के साथ पलक कुमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 24, 2026 at 7:05 AM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरपुर : बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित होते ही पूरे राज्य में मेधावी छात्रों की सफलता की चर्चा तेज हो गई है. इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर की बेटी पलक कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साइंस स्ट्रीम में राज्य स्तर पर पांचवां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. पलक की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके को गर्व से भर दिया है.

95 प्रतिशत अंक प्राप्त किया : राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजीजपुर की छात्रा पलक कुमारी ने 475 अंक यानी 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया है. सीमित संसाधनों के बावजूद पलक ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह सफलता पाई है, जो आज अन्य छात्रों के लिए एक मिसाल बन गई हैं.

पलक और उनके परिवारवालों के साथ खास बातचीत (ETV Bharat)

8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई : पलक एक साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता मनोज कुमार घर पर ही एक छोटी सी श्रृंगार की दुकान चलाते हैं, जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता है. आर्थिक तंगी के बावजूद पलक की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी गई. पलक बताती हैं कि उन्होंने रोजाना 8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा.

''अच्छे नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य स्तर पर टॉप-5 में जगह बनाना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. आज के समय में गांवों में भी पढ़ाई के लिए संसाधनों की कमी नहीं है. मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस आसानी से उपलब्ध हैं, जिसका मैंने पूरा फायदा उठाया.''- पलक कुमारी, साइंस में पांचवीं टॉपर

सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं : ईटीवी भारत से खास बातचीत में पलक ने बताया कि उनका सपना सिविल सर्विसेज में जाना है. हर स्तर पर पढ़ाई अलग होती है. इसके लिए तैयारी भी चल रही है. सफलता का श्रेय उन्होंने परिवार और शिक्षकों को दिया.

MUZAFFARPUR PALAK KUMARI
परिवार वालों के साथ पलक (ETV Bharat)

'सफलता है मेहनत का परिणाम' : रिजल्ट जारी होते ही पलक के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया. रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षक सभी उनकी इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं. घर में मिठाई बांटी गई और परिवार के लोगों ने खुशी का इजहार किया. पलक के शिक्षकों ने कहा कि वह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं और उनकी यह सफलता पूरी तरह से उनकी मेहनत का परिणाम है.

'पूरे जिले के लिए गर्व की बात' : पलक के पिता मनोज कुमार ने कहा कि बेटी की इस उपलब्धि से उन्हें बेहद खुशी है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद पलक ने जो कर दिखाया है, वह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है. वहीं उनकी मां पूनम देवी ने भावुक होकर कहा कि आज उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा कर दिया है और परिवार की मेहनत रंग लाई है.

MUZAFFARPUR PALAK KUMARI
पलक कुमारी (ETV Bharat)

'परिवार को पहले से ही विश्वास था' : पलक चार भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. उनकी बड़ी बहन स्वाति कुमारी ने बताया कि पलक का पढ़ाई के प्रति जुनून शुरू से ही अलग था. वह रोजाना लंबे समय तक पढ़ाई करती थीं और मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लास लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करती थीं. परिवार को पहले से ही विश्वास था कि पलक कुछ बड़ा जरूर करेंगी.

पलक की इस सफलता से पूरे मुजफ्फरपुर जिले में खुशी और गर्व का माहौल है. यह उपलब्धि यह साबित करती है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. अब जिले के अन्य छात्र-छात्राएं भी पलक से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

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