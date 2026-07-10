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टॉप-10 वांछित कुख्यात अपराधी गोलू चौधरी गिरफ्तार, 2021 के लूट-गोलीकांड का था आरोपी

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के टॉप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी गोलू चौधरी को बिहार एसटीएफ और साहेबगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. साल 2021 से फरार चल रहे गोलू चौधरी को गुप्त सूचना पर पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर पकड़ा गया. पूछताछ के बाद उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया.

लूट और गोलीबारी की घटना को दिया था अंजाम: गोलू चौधरी साहेबगंज थाना क्षेत्र के धनैया गांव का निवासी है. पुलिस के अनुसार, वह 17 नवंबर 2021 को साहेबगंज थाना क्षेत्र के नवलपुर कांटा मोड़ के पास हुई लूट और गोलीबारी की घटना का मुख्य आरोपी है. इस मामले में मधुबनी निवासी विलास राम के पोते संजय राम को गोली मारी गई थी.

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?: शिकायत के अनुसार, संजय राम अपने दो साथियों के साथ बाइक से लौट रहा था. तीन अपराधियों ने बाइक रोकी और चाबी मांगी. विरोध करने पर अपराधियों ने संजय राम को पेट में गोली मार दी और मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए थे. इस कांड में शामिल दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मामले: एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गोलू चौधरी के खिलाफ साहेबगंज थाना में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अवैध हथियार रखने समेत कई मामले दर्ज हैं. आरोपी लगातार अपनी पहचान छिपाकर पुलिस को चकमा दे रहा था.