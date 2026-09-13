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बिहार का पहला टिश्यू कल्चर लैब, बिना मिट्टी-बीज के तैयार हो रहे कई फलों के पौधे, किसानों को बंपर कमाई का मौका

अनिल बताते हैं कि किसानों को ऐसा खरीदार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, जहां उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अलग से बाजार तलाशने और मार्केटिंग की चिंता न करनी पड़े. उनका कहना है कि अंजीर और इससे तैयार उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं काफी अधिक हैं और बाजार में ग्राहकों की कमी नहीं है.

अनिल कुमार के अनुसार, वर्तमान में अंजीर की उपज का औसत भाव करीब 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है. वहीं, इससे तैयार उत्पाद बाजार में 200 से 400-500 रुपये प्रति किलो तक बिक सकते हैं. ऐसे में अंजीर की खेती के साथ इसके प्रसंस्करण और वैल्यू एडेड उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं.

"मुजफ्फरपुर की मिट्टी और जलवायु लीची के लिए बेहद अनुकूल है, लेकिन सिर्फ लीची पर निर्भर रहने से किसानों की आय हमेशा पर्याप्त नहीं हो पाती. किसानों के लिए ऐसी फसलों की जरूरत है, जिनसे कम जमीन में बेहतर आमदनी हासिल की जा सके." - अनिल कुमार, शोधकर्ता

इसी सोच के तहत उनका फोकस अंजीर की खेती पर है. उनके मुताबिक, एक एकड़ में अंजीर की खेती से किसान सालाना करीब 3 से 4 लाख रुपये तक कमाई कर सकता है. उन्होंने बताया कि वास्तविक आय उत्पादन, बाजार भाव, लागत और खेती की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी लेकिन इतना तय है कि किसान को सालाना लाखों में कमाई होगी.

अनिल कुमार का कहना है कि मुजफ्फरपुर की मिट्टी और जलवायु लीची के लिए बेहद अनुकूल है, लेकिन सिर्फ लीची पर निर्भर रहने से किसानों की आय हमेशा पर्याप्त नहीं हो पाती. मौसम और उत्पादन में उतार-चढ़ाव का असर भी पड़ता है. ऐसे में किसानों के लिए ऐसी फसलों की जरूरत है, जिनसे कम जमीन में बेहतर आमदनी हासिल की जा सके.

केमिस्ट्री में स्नातक होने के बाद उन्होंने पारंपरिक खेती से अलग हटकर नई तकनीक और अधिक आय देने वाली फसलों पर काम शुरू किया. इसी क्रम में उन्होंने टिश्यू कल्चर तकनीक को अपनाया और किसानों को नई किस्मों के पौधे उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू किया.

अनिल कुमार ने शुरुआती पढ़ाई गांव से ही की. उन्होंने जैतपुर हाई स्कूल से दसवीं तक की शिक्षा हासिल की. इसके बाद मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज से केमिस्ट्री में स्नातक किया. बीपीएससी की तैयारी के दौरान उनका वैकल्पिक विषय कृषि था. कृषि की पढ़ाई के दौरान आधुनिक और औषधीय खेती को लेकर उनकी समझ विकसित हुई.

उनकी कंपनी हिक्योर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड किसानों को पौधे उपलब्ध कराने के साथ उनकी उपज खरीदने की दिशा में भी काम करती है. इससे किसानों को पौधे तैयार कराने से लेकर उपज बेचने तक बाजार की चिंता कम करने का प्रयास किया जा रहा है.

अनिल कुमार इस नई और वैज्ञानिक तकनीक के जरिए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नई फसलों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं. उनके पास बिहार का पहला और एकमात्र टिश्यू कल्चर लैब होने का दावा है. यहां अंजीर, ड्रैगन फ्रूट, सेब, लोंगान, चीकू और स्ट्रॉबेरी समेत कई फलों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं.

मुजफ्फरपुर: बिहार में खेती अब सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रह गई है. मुजफ्फरपुर, जो अपनी शाही लीची के लिए देश-दुनिया में पहचान रखता है, वहां अब किसान अंजीर, सीडलेस नींबू, अनार, एवोकाडो और दूसरी नई फसलों की ओर भी बढ़ रहे हैं. इस बदलाव के पीछे आधुनिक तकनीक और टिश्यू कल्चर आधारित खेती को बढ़ावा देने वाले मुजफ्फरपुर जिले के शिरकोहिया गांव निवासी अनिल कुमार हैं.

अनिल के मुताबिक टिश्यू कल्चर के तहत अंजीर की खेती के लिए एक एकड़ जमीन में करीब 440 पौधे लगाए जा सकते हैं. एक पौधे से करीब 30 किलो तक उत्पादन की संभावना रहती है. पौधे लगाने के करीब छह महीने बाद उत्पादन शुरू हो सकता है, हालांकि पूरी क्षमता वाली फसल आने में लगभग दो वर्ष का समय लगता है.

अनिल बताते हैं कि इस फसल की एक खासियत इसकी लंबी उत्पादक आयु भी है. एक अंजीर का पौधा करीब 25 वर्षों तक जीवित रह सकता है और लगभग 20 वर्षों तक अच्छी मात्रा में फल देने की क्षमता रखता है. सरकार की ओर से भी छोटे-छोटे प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है. इससे किसानों के साथ छोटे उद्यमियों के लिए भी रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा हो सकते हैं.

दो लाख अंजीर के पौधे तैयार करने का दावा

अनिल कुमार के अनुसार, हर साल करीब 2 लाख अंजीर के पौधे तैयार किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि 2024-25 में करीब 50 हेक्टेयर में अंजीर की खेती हुई, जबकि इस साल करीब 100 हेक्टेयर तक खेती का लक्ष्य है. बिहार सरकार की ओर से भी किसानों को अंजीर की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

अंजीर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात जलजमाव से बचाव है. इसके साथ पौधों की सही समय पर प्रूनिंग भी जरूरी है. उचित प्रबंधन के बाद पौधे में कई शाखाएं विकसित होती हैं, जिससे फल उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है.

"अंजीर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात जलजमाव से बचाव और पौधों की सही समय पर प्रूनिंग करना है. उचित प्रबंधन के बाद पौधे में कई शाखाएं विकसित होती हैं, जिससे फल उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है." - अनिल कुमार, शोधकर्ता

सीडलेस नींबू और अनार भी किसानों के लिए विकल्प

अनिल कुमार ने बताया कि अंजीर के अलावा सीडलेस नींबू और सुपर भगवा अनार की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. उनके मुताबिक, एक सीडलेस नींबू के पेड़ से करीब 1,500 से 2,000 तक नींबू का उत्पादन हो सकता है. एक एकड़ में करीब 440 पौधे लगाए जा सकते हैं उनका दावा है कि सीडलेस नींबू की खेती से भी किसान को अच्छी आमदनी मिल सकती है.

वे बताते हैं कि अंजीर, नींबू के अलावा सुपर भगवा अनार भी बेहतर कमाई का जरिया बन सकता है. उन्होंने इससे करीब ढाई से तीन लाख रुपये तक की आमदनी की संभावना बताई है. अनिल कहते हैं कि एवोकाडो की खेती पर भी काम किया जा रहा है.

पहले खेत में ट्रायल, फिर किसानों को पौधे

अनिल कुमार के मुताबिक, टिश्यू कल्चर से तैयार किसी भी नई किस्म के पौधे को सीधे किसानों को बड़े स्तर पर नहीं दिया जाता. पहले उसका खेत में ट्रायल किया जाता है. सफलता मिलने के बाद ही किसानों को पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं.

"करीब 5 हजार किसान हमले जुड़े हैं. बिहार के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये पौधे भेजे जा रहे हैं. टिश्यू कल्चर आज के समय की मांग है."- अनिल कुमार, शोधकर्ता

जलजमाव वाले इलाकों के लिए बांस पर भी काम

अनिल कुमार के मुताबिक बिहार में जलजमाव की समस्या को देखते हुए बांस की खेती भी महत्वपूर्ण विकल्प है. उन्होंने बल्कुआ किस्म के टिश्यू कल्चर बांस को जलजमाव वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी बताया. उन्होंने बताया कि इसके अलावा बांस से फाइबर, बायोगैस, चारकोल और पेपर जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं और ये भी किसानों के लिए बेहतर कमाई का जरिया है.

मुजफ्फरपुर में खेती की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है. शाही लीची की पहचान के बीच अब अंजीर, सीडलेस नींबू, अनार, एवोकाडो और टिश्यू कल्चर आधारित पौधों ने खेती को नई दिशा देने की उम्मीद जगाई है. केमिस्ट्री की पढ़ाई से कृषि के प्रयोगों तक पहुंचे अनिल कुमार अब किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नए विकल्प आजमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

क्या है टिशू कल्चर तकनीक और इसकी परिभाषा

टिशू कल्चर या ऊतक संवर्धन आधुनिक कृषि, बागवानी और ऊतक संवर्धन की वह उन्नत तकनीक है, जिसमें पौधे के किसी छोटे से हिस्से या कोशिकाओं द्वारा प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण और कृत्रिम पोषक माध्यम से नए पौधे तैयार किए जाते हैं. यह आधुनिक विज्ञान का एक ऐसा वरदान है जिससे पारंपरिक खेती के तरीकों को बदला जा रहा है. इसके माध्यम से पौधों की नई और उन्नत किस्मों को बहुत ही कम समय में तैयार करना संभव हो सका है.

लैब में पौधे तैयार करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में सबसे पहले स्वस्थ पौधे के तने, पत्ती या कली का छोटा सा हिस्सा लिया जाता है. इसे प्रयोगशाला में पूरी तरह स्टरलाइज करके पोषक तत्वों और हार्मोन्स से युक्त जेल या तरल माध्यम में सुरक्षित रखा जाता है.इसके बाद कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर पहले कैलस यानी कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं. फिर इसी कैलस से वैज्ञानिक देखरेख में नए और बेहद मजबूत पौधे विकसित किए जाते हैं.

इस उन्नत तकनीक के मुख्य फायदे और महत्व

इस विशेष विधि से तैयार पौधे वायरस और अन्य रोगों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं. बहुत कम समय में एक ही पौधे से लाखों और करोड़ों समान गुण वाले पौधे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं. मौसम या तापमान की अनिश्चितता का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इन्हें सालभर उगाया जा सकता है. इसके साथ ही लुप्त हो रही दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों का संरक्षण भी संभव होता है.



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