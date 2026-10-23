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Tirhut MLC Election : 4 जिले.. 203 बूथों पर वोटिंग, 27 को आएंगे नतीजे.. जानिए कौन किस पर भारी

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मुजफ्फरपुर: बिहार विधान परिषद चुनाव के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. मुजफ्फरपुर समेत सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले में कुल 203 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 145 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 58 बूथ शामिल हैं. चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्र और मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा.

कौन-कौन है उम्मीदवार?