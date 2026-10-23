Tirhut MLC Election : 4 जिले.. 203 बूथों पर वोटिंग, 27 को आएंगे नतीजे.. जानिए कौन किस पर भारी
बिहार के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव जंग में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा. रिपोर्ट विवेक कुमार
Published : October 23, 2026 at 6:53 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार विधान परिषद चुनाव के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. मुजफ्फरपुर समेत सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले में कुल 203 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 145 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 58 बूथ शामिल हैं. चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्र और मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा.
कौन-कौन है उम्मीदवार?
- तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- अभिषेक झा (जेडीयू)
- तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. रश्मि विनायक गौतम (आरजेडी)
- तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- डॉ. विमोहन कुमार (जन सुराज)
- तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- नरेंद्र प्रसाद सिंह (बीजेपी)
- तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- भूषण झा (जन सुराज)
चार जिलों में मतदान की तैयारी पूरी
तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि ''मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतदानकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. अंतिम ब्रीफिंग के बाद पोलिंग पार्टियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है. प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी की है.''
एमआईटी में होगी मतगणना
निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि, मतदान समाप्त होने के बाद चारों जिलों की मतपेटियां मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी के प्रशासनिक भवन में बनाए गए संग्रहण केंद्र सह वज्रगृह में जमा की जाएंगी. इसी केंद्र पर 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.
जिले की सीमाओं पर 26 चेकपोस्ट
चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर जिले की सीमाओं पर 26 चेकपोस्ट बनाए गए हैं. यहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाएगी. अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बीडीओ और थानाध्यक्षों को संयुक्त निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, अनुमंडल स्तर के दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को चेकपोस्ट का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है.
प्राथमिकता के आधार पर डालेंगे वोट
स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत मतदान होगा. मतदाता मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम के सामने प्राथमिकता क्रम में अंक दर्ज करेंगे. इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा और मतपत्र पर नोटा का विकल्प भी उपलब्ध नहीं रहेगा.
निष्पक्ष चुनाव के लिए दो प्रेक्षक नियुक्त
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने दो प्रेक्षक नियुक्त किए हैं. रॉबर्ट एल. चोंग्थू स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और कौशल किशोर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक हैं. मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान अधिकारियों और माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है.
नियंत्रण कक्ष से होगी निगरानी
प्रमंडल स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक तीन पालियों में काम करेगा. यहां से पोलिंग पार्टियों की रवानगी, मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं, वीडियोग्राफरों की तैनाती और प्रत्येक घंटे के मतदान प्रतिशत की निगरानी की जाएगी. शिकायतों के निपटारे के साथ मतपेटियों को सुरक्षित वज्रगृह तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर भी नजर रखी जाएगी.
नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर नोट कर लीजिए
प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 0621-2213962 और ई-मेल divcom.tirhut-bih@nic.in जारी किया है. सभी संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदान संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है.
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