दुर्गा पूजा में पंडालों पर पुलिस की विशेष नजर, अश्लील गाना बजाने पर दर्ज होगा केस
मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि दुर्गा पूजा पर डीजे और अश्लील गानों पर रोक है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं.
Published : October 12, 2026 at 3:54 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार में दुर्गा पूजा की धूम अभी से शुरू हो गयी है. फिलहाल अभी शहरों में भीड़ कम है, लेकिन सप्तमी से दशमी तक पूजा-पाठ और मेले में लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है. ऐसे में उत्तर बिहार की राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेले को लेकर क्या तैयारी है? पुलिस कितनी तैयार है? लोगों के लिए पुलिस की क्या अपील है? इन तमाम सवालों पर ईटीवी भारत संवाददाता ने मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा से खासबातचीत की. पेश हैं बातचीत के अंश-
सवाल: दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है?
जवाब: मुजफ्फरपुर पुलिस अलर्ट है और पूजा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पूजा के प्रथम दिन जिले में 61 जगहों पर कलश स्थापना हुई है. पूजा के दौरान सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी इन चार दिनों में शहर में अत्यधिक भीड़ जुटने की संभावना है. इसको देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया है जो सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी.
सवाल: पूजा पंडालों में भीड़ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
जवाब: महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी को सक्रिय किया गया है. शहरी क्षेत्र में तीन जगहों को चिह्नित किया गया है, जहां अत्यधिक भीड़ होती है. इन जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों की सिविल ड्रेस में तैनाती होगी. हमारी सभी टीमें फील्ड में सक्रिय भूमिका में रहेंगी. हम लोग पूजा समिति से लगातार संपर्क में हैं. सभी थानों में पदाधिकारी, पूजा समिति के सदस्यों और समाजसेवियों के साथ शांति समिति की बैठक की गई है.
सवाल: कई पूजा पंडालों में अत्यधिक भीड़ होती है. कहीं भगदड़ की स्थिति ना हो, इसको लेकर क्या तैयारी है?
जवाब: भीड़भाड़ और भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया है. अग्निशमन, बिजली आदि के संबंधों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया है. जुलूस की तैयारी को लेकर रूट का सत्यापन करने के लिए कहा गया है. किसी भी तरह के अश्लील गाना बजाने की मनाही है. डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. एसडीओ की ओर से जिस तरह का परमिशन मिला है, सभी को उसी का इस्तेमाल करना है.
सवाल: मेले में जेबकतरों की संख्या बढ़ जाती है. महिलाओं के चेन चोरी होने जैसी खबरें आती हैं. इसे रोकने के लिए क्या तैयारी है?
जवाब: इस समस्या से निपटने के लिए सभी पूजा पंडालों में महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती रहेगी. भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिविल ड्रेस में भी पदाधिकारी तैनात रहेंगे. पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत एक्शन लेगी. हमारी विशेष टीमें और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने वाली विंग पूरी तरह से सक्रिय मोड में काम कर रही हैं.
सवाल: शहर में लोगों की अत्यधिक भीड़ के साथ गाड़ियों की भी संख्या बढ़ेगी. इसे नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक प्लान क्या है?
जवाब: यातायात के जो भी पूर्व के नियम हैं, उनको यथावत रखा गया है. इसके साथ ही यातायात को सुगम बनाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसे जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा. सभी लोगों से हमारी अपील है कि यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन करें. शहर में जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए लोग अपनी गाड़ी केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें.
सवाल: ईटीवी भारत के माध्यम से आप आम जनता, वाहन चालकों और पूजा समितियों से क्या विशेष अपील हैं?
जवाब: "ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि, किसी भी तरह की आपत्तिजनक और भ्रामक सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है, तो इसकी जानकारी पुलिस को दें." उसका तुरंत सत्यापन किया जाएगा. लोगों से हमारी अपील है कि कोई भी अश्लील गाना ना बजाएं. अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें. वाहनों से आने वाले लोगों से विशेष अपील है कि वे पैदल यात्रियों और महिलाओं को पहले महत्व दें.
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