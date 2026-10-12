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दुर्गा पूजा में पंडालों पर पुलिस की विशेष नजर, अश्लील गाना बजाने पर दर्ज होगा केस

दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा से बातचीत ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार में दुर्गा पूजा की धूम अभी से शुरू हो गयी है. फिलहाल अभी शहरों में भीड़ कम है, लेकिन सप्तमी से दशमी तक पूजा-पाठ और मेले में लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है. ऐसे में उत्तर बिहार की राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेले को लेकर क्या तैयारी है? पुलिस कितनी तैयार है? लोगों के लिए पुलिस की क्या अपील है? इन तमाम सवालों पर ईटीवी भारत संवाददाता ने मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा से खासबातचीत की. पेश हैं बातचीत के अंश-

सवाल: दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है?