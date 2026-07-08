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मुजफ्फरपुर की बहू सोनी गुप्ता के सिर सजा 'मिसेज़ बिहार 2026' का ताज, शादी के 17 साल बाद हासिल की जीत

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की बहू सोनी गुप्ता ने जिले का नाम रोशन किया है. राजधानी पटना के पनाश कौटिल्य होटल में आयोजित विवाश्री ‘मिसेज़ बिहार 2026’ प्रतियोगिता में सोनी गुप्ता ने प्रतिष्ठित ‘मिसेज़ बिहार 2026’ का खिताब अपने नाम किया. बिहार के विभिन्न जिलों से आई करीब 100 प्रतिभागियों के बीच हुए कड़े मुकाबले में सोनी ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और शानदार मंचीय प्रस्तुति के दम पर यह उपलब्धि हासिल की.

50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि: विजेता बनने पर सोनी गुप्ता को पूर्व मिसेज़ वर्ल्ड सरगम कौशल ने क्राउन पहनाया. वहीं, आइसब्रेकर ओसियन विज़न प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा ने उन्हें 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की. प्रतियोगिता में नेहा डेन फर्स्ट रनर-अप और ज्योति पाठक सेकेंड रनर-अप रहीं.

पुरस्कार राशि के साथ सोनी गुप्ता (ETV Bharat)

तीन बच्चों की मां हैं सोनी: मुजफ्फरपुर की रहने वाली सोनी गुप्ता तीन बच्चों की मां हैं. शादी के 17 साल बाद उन्होंने पहली बार किसी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और पहली ही कोशिश में यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया. उनकी इस सफलता ने यह साबित किया कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती.

सोनी स्कूल की डायरेक्टर हैं: सोनी गुप्ता मुजफ्फरपुर के शांति निकेतन स्कूल की डायरेक्टर हैं, जबकि उनके पति पेशे से डॉक्टर हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें प्रतियोगिता की जानकारी इंस्टाग्राम के माध्यम से मिली थी. शुरुआत में पति ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने पति को अपनी इच्छा और इस मंच के महत्व के बारे में समझाया. इसके बाद परिवार का पूरा सहयोग मिला और उन्होंने तैयारी शुरू की.