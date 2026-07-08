मुजफ्फरपुर की बहू सोनी गुप्ता के सिर सजा 'मिसेज़ बिहार 2026' का ताज, शादी के 17 साल बाद हासिल की जीत
मुजफ्फरपुर की बहू, स्कूल डायरेक्टर और तीन बच्चों की मां सोनी गुप्ता ने अपनी प्रतिभा के दम पर जीता 'मिसेज़ बिहार 2026' का प्रतिष्ठित खिताब
Published : July 8, 2026 at 8:55 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की बहू सोनी गुप्ता ने जिले का नाम रोशन किया है. राजधानी पटना के पनाश कौटिल्य होटल में आयोजित विवाश्री ‘मिसेज़ बिहार 2026’ प्रतियोगिता में सोनी गुप्ता ने प्रतिष्ठित ‘मिसेज़ बिहार 2026’ का खिताब अपने नाम किया. बिहार के विभिन्न जिलों से आई करीब 100 प्रतिभागियों के बीच हुए कड़े मुकाबले में सोनी ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और शानदार मंचीय प्रस्तुति के दम पर यह उपलब्धि हासिल की.
50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि: विजेता बनने पर सोनी गुप्ता को पूर्व मिसेज़ वर्ल्ड सरगम कौशल ने क्राउन पहनाया. वहीं, आइसब्रेकर ओसियन विज़न प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा ने उन्हें 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की. प्रतियोगिता में नेहा डेन फर्स्ट रनर-अप और ज्योति पाठक सेकेंड रनर-अप रहीं.
तीन बच्चों की मां हैं सोनी: मुजफ्फरपुर की रहने वाली सोनी गुप्ता तीन बच्चों की मां हैं. शादी के 17 साल बाद उन्होंने पहली बार किसी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और पहली ही कोशिश में यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया. उनकी इस सफलता ने यह साबित किया कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती.
सोनी स्कूल की डायरेक्टर हैं: सोनी गुप्ता मुजफ्फरपुर के शांति निकेतन स्कूल की डायरेक्टर हैं, जबकि उनके पति पेशे से डॉक्टर हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें प्रतियोगिता की जानकारी इंस्टाग्राम के माध्यम से मिली थी. शुरुआत में पति ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने पति को अपनी इच्छा और इस मंच के महत्व के बारे में समझाया. इसके बाद परिवार का पूरा सहयोग मिला और उन्होंने तैयारी शुरू की.
मेहनत और समर्पण का परिणाम: सोनी ने बताया कि तीन बच्चों की देखभाल, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्कूल के संचालन के बीच उन्होंने 15 दिनों का ग्रूमिंग सेशन किया. इस दौरान व्यक्तित्व विकास, कॉन्फिडेंस और मंचीय प्रस्तुति पर विशेष प्रशिक्षण लिया. उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम रहा कि वह मिसेज़ बिहार 2026 का ताज जीतने में सफल रहीं.
निर्णायक मंडल में कई गणमान्य लोग: प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में पूर्व मिसेज़ वर्ल्ड सरगम कौशल, शादाब शमी, ऐश्वर्या राज और प्रकाश सिंह शामिल थे. प्रतिभागियों का मूल्यांकन व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, मंच संचालन और संप्रेषण कौशल के आधार पर किया गया.
नई शुरुआत: सोनी गुप्ता ने कहा कि यह उनकी नई शुरुआत है. वह आगे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहती हैं. इसके साथ ही उनकी इच्छा फिल्मों और विज्ञापनों में भी काम करने की है. उनका सपना राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है.
"तीन बच्चों की देखभाल, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्कूल के संचालन के बीच ये उपलब्धि पाकर वाकई बहुत खुशी हो रही है. आगे भी बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेन्ट करना चाहूंगी."- सोनी गुप्ता, मिसेज़ बिहार 2026’
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