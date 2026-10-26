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उम्र 35 साल.. 5 हजार सांपों का रेस्क्यू.. जीवन का लक्ष्य बनाया 'जान बचाना'

स्नेक कैचर रमेश कुमार राज ( ETV Bharat )

जहरीले सांपों के बीच जाने वाले इस शख्स का नाम है रमेश कुमार राज. जिले के कन्हौली मठ निवासी 35 वर्षीय रमेश की पहचान अब 'सांप मित्र' के रूप में बन चुकी है. अनुमान के मुताबिक, वह अब तक पांच हजार से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं. खास बात यह है कि इस काम के बदले वह किसी से पैसे की मांग नहीं करते. बल्कि सांपों को ले जाकर जंगल में छोड़ आते हैं.