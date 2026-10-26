उम्र 35 साल.. 5 हजार सांपों का रेस्क्यू.. जीवन का लक्ष्य बनाया 'जान बचाना'
एक फोन पर जहरीले सांपों के बीच पहुंच जाते हैं रमेश, अब तक 5 हजार से अधिक का किया रेस्क्यू. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : October 26, 2026 at 5:36 PM IST
मुजफ्फरपुर : घर में सांप निकलते ही किसी के हाथ-पांव फूल जाते हैं, तो कोई अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मारने की कोशिश करता है. हालांकि मुजफ्फरपुर में एक शख्स ऐसा भी है, जिसके लिए सांप को मारना नहीं, उसकी जान बचाना सबसे जरूरी है. फोन पर सूचना मिलते ही वह सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाता है.
जहरीले सांपों के बीच जाने वाले इस शख्स का नाम है रमेश कुमार राज. जिले के कन्हौली मठ निवासी 35 वर्षीय रमेश की पहचान अब 'सांप मित्र' के रूप में बन चुकी है. अनुमान के मुताबिक, वह अब तक पांच हजार से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं. खास बात यह है कि इस काम के बदले वह किसी से पैसे की मांग नहीं करते. बल्कि सांपों को ले जाकर जंगल में छोड़ आते हैं.
कोबरा, कॉमन क्रेट और रसेल वाइपर का कर चुके हैं रेस्क्यू
रमेश के मुताबिक, उन्होंने कोबरा, कॉमन क्रेट और रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया है. मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, बेगूसराय और आसपास के कई जिलों में भी वह सांपों को बचाने के लिए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे देवरिया इलाके में भी रसेल वाइपर मिलने की बात वह बताते हैं. उनके अनुसार, इन सांपों की पहचान और इनके जहर का असर अलग-अलग होता है.
कॉमन क्रेट: काले शरीर पर सफेद धारियां
रमेश कहते हैं कि कॉमन क्रेट का रंग आमतौर पर चमकदार काला या नीला-काला होता है. इसके शरीर पर सफेद रंग की पतली धारियां दिखाई देती हैं. यह मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है. इसके जहर का असर तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, पलकों का झुकना और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. कई बार इसके काटने पर शुरुआत में दर्द या सूजन बहुत कम होती है, जिससे व्यक्ति खतरे को गंभीरता से नहीं समझ पाता.
इंडियन कोबरा: फन है प्रमुख पहचान
कोबरा की सबसे प्रमुख पहचान उसका फन है, जिसे खतरा महसूस होने पर यह फैला लेता है. भारतीय कोबरा के फन के पीछे चश्मे जैसी आकृति दिखाई दे सकती है, हालांकि यह निशान हर कोबरा में एक जैसा नहीं होता. इसका रंग भूरा, काला या पीताभ हो सकता है. इसके जहर से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है. गंभीर स्थिति में मांसपेशियों में लकवा और सांस लेने में परेशानी हो सकती है.
रसेल वाइपर: शरीर पर तीन कतारों में गहरे धब्बे
रमेश कुमार के अनुसार, रसेल वाइपर का शरीर अपेक्षाकृत मोटा होता है. इसके भूरे रंग के शरीर पर गहरे भूरे या चॉकलेटी रंग के गोल अथवा अंडाकार धब्बों की तीन कतारें होती हैं. इसका सिर गर्दन से स्पष्ट रूप से चौड़ा दिखाई देता है. इसके जहर से खून के थक्के बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इससे रक्तस्राव, किडनी को नुकसान और गंभीर मामलों में शॉक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.
'सांपों के व्यवहार को समझना जरूरी'
सांपों के व्यवहार और उनकी प्रजातियों के बारे में रमेश लगातार अध्ययन करते रहते हैं. उनका कहना है कि केवल किताबी जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि सांपों के व्यवहार को समझना और परिस्थितियों के अनुसार सावधानी बरतना भी जरूरी है. रेस्क्यू के दौरान वह जूते, मोजे और दस्ताने पहनने के साथ विशेष उपकरणों और स्टिक की मदद लेते हैं. वह सांप से दूरी बनाए रखने और अपनी टीम की सुरक्षा का ध्यान रखने की बात कहते हैं.
''सांप को पकड़ने का प्रयास आम लोगों को नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रशिक्षित रेस्क्यू कर्मियों की मदद लेनी चाहिए. मैं कोई बहादुरी दिखाने नहीं जाता हूं. मैं भी अपने साथ हमेशा एंटी वनम रखता हूं ताकि जान की सुरक्षा हो सके.''- रमेश कुमार, स्नेक कैचर
लोगों को देखकर मिलती है खुशी
रमेश बताते हैं कि उनके दो भाई सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन उन्होंने जीव-जंतुओं के संरक्षण से जुड़ा रास्ता चुना. उनके लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है, जब किसी के घर से सांप को सुरक्षित निकालने के बाद परिवार के लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई देती है.
तीन बार सांप ने डसा, फिर भी नहीं टूटा हौसला
सांपों को बचाने की इस राह में रमेश को कई बार जोखिम का सामना करना पड़ा है. उनके मुताबिक, रेस्क्यू के दौरान तीन बार सांप उन्हें डस चुका है. इसके बावजूद जीव-जंतुओं के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ. हालांकि, वह इसे बहादुरी दिखाने का काम नहीं मानते. उनका कहना है कि सांपों के रेस्क्यू में सावधानी, अनुभव और सुरक्षा सबसे जरूरी हैं.
रमेश के पास सोशल मीडिया के जरिए लोग पहुंचते हैं. घर में सांप निकलने पर लोग गूगल, फेसबुक और यूट्यूब पर 'स्नेक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर' सर्च करते हैं और उनसे संपर्क करते हैं. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचकर परिस्थिति के अनुसार सांप को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं. इसके बाद उसे आबादी से दूर उपयुक्त प्राकृतिक आवास में छोड़ने का प्रयास किया जाता है.
'सांप हमारा मित्र नहीं, पर्यावरण मित्र है'
रमेश लोगों को सांपों के प्रति डर के साथ-साथ उनके महत्व को समझने की भी सलाह देते हैं. उनका कहना है कि सांप इंसानों के घरों में रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक आवास (जंगल) में रहने के लिए हैं. सांप पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
''चूहों की आबादी को नियंत्रित करने में सांपों की अहम भूमिका है. सांपों की संख्या घटने से खेती और अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों की संख्या बढ़ सकती है. सांप दिखने पर उसे मारने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू कर्मी को बुलाना चाहिए. आम लोगों को खुद सांप पकड़ने या उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.''- रमेश कुमार, स्नेक कैचर
'लोगों की मदद ही सबसे बड़ा इनाम'
रमेश के इस काम की सबसे खास बात यह है कि वह सांपों को रेस्क्यू करने के बदले किसी से पैसे की मांग नहीं करते. जिनके घर से सांप निकालते हैं, वे अपनी इच्छा से आने-जाने का खर्च दे दें तो उसे स्वीकार कर लेते हैं. इसी तरह मिलने वाली राशि से वह अपने दो बच्चों और परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करते हैं.
''हमारे लिए यह सिर्फ जीविका का साधन नहीं, बल्कि जीव-जंतुओं के प्रति जिम्मेदारी निभाने का तरीका है. मैं मानता हूं कि प्रकृति के हर जीव की अपनी भूमिका है और इंसान को अपने डर के कारण किसी जीव की जान नहीं लेनी चाहिए.''- रमेश कुमार, स्नेक कैचर
डिस्कवरी चैनल से शुरू हुआ सफर
रमेश कुमार राज का वन्यजीवों के प्रति लगाव बचपन से ही रहा है. जब दूसरे बच्चे टेलीविजन पर फिल्में देखना पसंद करते थे, तब रमेश डिस्कवरी चैनल पर वन्यजीवों और एडवेंचर से जुड़े कार्यक्रम देखा करते थे. सांपों की दुनिया, उनके व्यवहार और प्रकृति में उनकी भूमिका जानने की उत्सुकता धीरे-धीरे जुनून में बदल गई. हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी की राह चुनने के बजाय अपने इसी जुनून को जीवन का उद्देश्य बना लिया.
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