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करोड़ों खर्च..लेकिन बायो-टॉयलेट पर लटके ताले, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की खुली पोल

अतिक्रमण की वजह से रास्ता बंद: टॉयलेट के ठीक सामने ठेले पर दुकान लग जाने से वहां आने-जाने में भी परेशानी हो रही है. इसी तरह कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब के सामने बने बायो टॉयलेट की हालत भी खराब है. उसके मुख्य द्वार पर जंग लगा ताला लटका हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि लंबे समय से उसे खोला ही नहीं गया है.

जनसुविधाओं की अनदेखी: इसका उद्देश्य शहरवासियों के साथ-साथ इलाज, खरीदारी, व्यापार और अन्य कार्यों से आने वाले लोगों को सार्वजनिक शौचालय और स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह रेखा देवी से पता चल रहा. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में प्रधान डाक घर के समीप बनाए गए बायो टॉयलेट पर ताला लटका मिला.

स्मार्ट सिटी की जमीनी हकीकत: मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी कही जाती है. शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले वर्षों बीत चुके हैं. शहर को स्वच्छ, आधुनिक और नागरिक सुविधाओं से लैस बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये काम कराये गए थे. ग्रीन (बायो) टॉयलेट और वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई थीं.

बंद पड़े बायो टॉयलेट: शहर के बैरिया रोड, मिठनपुरा रोड, इमलीचट्टी, बस स्टैंड रोड और कंपनीबाग रोड समेत कई प्रमुख इलाकों में नगर निगम की ओर से 25 ग्रीन (बायो) टॉयलेट लगाये गए थे. लेकिन, इन सभी 25 टॉयलेट में 75 प्रतिशत बंद पड़ा हुआ है. किसी में ताला लगा है, किसी में साफ-सफाई नहीं है तो कोई खराब पड़ा हुआ है.

"महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है. कई बार जरूरत होने पर भी मजबूरी में घर लौटना पड़ता है. अगर सरकार ने सुविधा बनाई है तो उसे चालू भी रखना चाहिए." -खरीदारी करने पहुंची महिला

मजबूरी में घर वापस: बताती हैं कि कई बार शहर में जरूरी काम से आई हैं. उन्हें मजबूरी में बिना काम किए वापस घर जाना पड़ा. यह समस्या सिर्फ रेखा देवी की नहीं बल्कि शहर आने वाले हजारों लोग, दुकानदार और फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों की है. कहने के लिए मुजफ्फरपुर 'स्मार्ट सिटी' है, लेकिन यह कितना स्मार्ट है, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं.

मुजफ्फरपुर: क्या होगा, अगर आप गांव से शहर किसी काम से गए, लेकिन शहर पहुंचते ही शौच की आवश्यकता पड़ी. सबसे पहले आप इधर-उधर नजर दौड़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा तो अंत में क्या फैसला लेंगे? इसका उदाहरण मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग पहुंची रेखा देवी देती हैं.

शहर के कंपनी बाग में सड़क किनारे शौचालय के पास लगी दुकान (ETV Bharat)

क्षतिग्रस्त टंकी और फैला कबाड़: टॉयलेट के ऊपर लगी पानी की टंकी खाली और क्षतिग्रस्त दिखी. वहीं बाहर सब्जी और चाकू में धार देने वालों की दुकानें लगने से टॉयलेट का उपयोग लगभग असंभव हो गया है. अखाड़ाघाट रोड स्थित बायो टॉयलेट की स्थिति भी अलग नहीं है. वहां भी मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है और आसपास कचरे का ढेर जमा है.

महिलाओं और बुजुर्गों पर अधिक असर: सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. शहर के अन्य कई स्थानों पर भी ग्रीन टॉयलेट बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को मजबूरी में वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी पड़ती है. शहर में रोजाना हजारों लोग इलाज, न्यायालय, बैंक, बाजार और अन्य कामों से आते हैं. विवाह के मौसम में यह संख्या 50 से 70 हजार प्रतिदिन तक पहुंच जाती है.

सार्वजनिक शौचालय बंद रहने का संकट: ऐसे में सार्वजनिक शौचालय बंद रहने का सबसे अधिक असर महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों के साथ आने वाले परिवारों पर पड़ रहा है. कई लोगों ने बताया कि शहर में घंटों रहने के बावजूद शौचालय की सुविधा नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है. सूतापट्टी के व्यवसायी राजेश कुमार ने अपनी चिंता व्यक्त की.

शौचालय में लगा ताला (ETV Bharat)

"शहर में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मंडी, कल्कट्रेट, कोर्ट, स्टेशन, के साथ-साथ करीब 32 से ज्यादा बैंकों के ब्रांच हैं. हर दिन हजारों ग्राहक यहां आते हैं, लेकिन सार्वजनिक शौचालय बंद रहने से सबसे ज्यादा परेशानी बाहर से आने वाले लोगों को होती है. स्मार्ट सिटी की इतनी बड़ी योजना का इस तरह बेकार हो जाना बहुत दुखद है." -राजेश कुमार, व्यवसायी

जनता के करोड़ों रुपये की बर्बादी पर सवालछ अखाड़ाघाट निवासी मोहम्मद इरफान ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'बायो टॉयलेट के बाहर कचरा पड़ा रहता है और अंदर ताला लगा रहता है. जब जनता इस्तेमाल ही नहीं कर सकती तो करोड़ों रुपये खर्च करने का क्या फायदा?' कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना ने कहा कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता है. सूतापट्टी देश के प्रमुख कपड़ा बाजारों में शामिल है और यहां करीब 32 बैंक शाखाएं संचालित हैं.

"शहर में एक भी सार्वजनिक शौचालय सुचारु रूप से संचालित नहीं है. बायो टॉयलेट परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, बिजली कनेक्शन और समरसेबल पंप लगाए गए. ये टॉयलेट कभी व्यवस्थित ढंग से चालू नहीं हो सके. यदि किसी स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए." - मयंक कुमार मुन्ना, कांग्रेस नेता

शौचालय के सामने लगी दुकान (ETV Bharat)

उप मेयर ने स्वीकारी टॉयलेट की बदहाली: मुजफ्फरपुर नगर निगम की उप मेयर डॉ. मोनालिसा ने भी ग्रीन टॉयलेट और वाटर वेंडिंग मशीनों की खराब स्थिति स्वीकार की. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए गए अधिकांश बायो टॉयलेट और वाटर वेंडिंग मशीनों की हालत खराब है. निरीक्षण के दौरान कई मशीनों के नल टूटे मिले.

क्षतिग्रस्त संपत्तियां और जंग लगा पानी: कई जगह पानी की टंकियां क्षतिग्रस्त थीं और मशीनों के अंदर जंग लग चुकी थी. कुछ स्थानों पर जंग मिला पानी निकल रहा था. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने 8 जून 2026 को नगर निगम को पत्र लिखा था. इससे पहले वर्ष 2024 में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया था.

"इन संपत्तियों का हैंडओवर अभी तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड से नगर निगम को नहीं किया गया है. जल्द से जल्द इसका हैंडओवर नगर निगम को कराना है. इसके बाद ही आगे की सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. इसके लिए अधिकारियों को पत्र लिखा गया है." -डॉ. मोनालिसा, डिप्टी मेयर

मरम्मत कराकर जल्द चालू कराने का आश्वासन: डिप्टी मेयर ने बताया कि टॉयलेट की नियमित सफाई, मरम्मत, टूटे नलों और क्षतिग्रस्त टंकियों को बदलकर सभी बायो टॉयलेट और वाटर वेंडिंग मशीनों को चालू कराया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में नगर आयुक्त से बातचीत की जाएगी और नगर विकास मंत्री को भी पत्र भेजा गया है, ताकि सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हो सके.

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