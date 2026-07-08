'क्राइम का अनोखा सिंडिकेट': दादा, पिता और पोता मिलकर बेच रहे थे जहर
मुजफ्फरपुर में तीन पीढ़ियों के स्मैक सिंडिकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 1000 पुड़िया के साथ पोते को गिरफ्तार किया जबकि दादा और पिता फरार है.
Published : July 8, 2026 at 1:51 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मिठनपुरा थाना पुलिस ने शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक ऐसे पारिवारिक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. कालीबाड़ी रोड स्थित एक झोपड़ी में चल रहे इस अवैध कारोबार में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां दादा, पिता और पोता मिलकर स्मैक की खरीद, पैकेजिंग और सप्लाई का नेटवर्क चला रहे थे.
पोता गिरफ्तार: पुलिस ने छापेमारी के दौरान 19 वर्षीय राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से कुल 1000 पुड़िया यानि लगभग 367.5 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक स्मार्टफोन बरामद किया गया. हालांकि, इस गिरोह का कथित मास्टरमाइंड 64 वर्षीय शिवशंकर शर्मा मौके से फरार हो गया. पुलिस के अनुसार राहुल का पिता ओमप्रकाश शर्मा भी इस धंधे में शामिल है और उसकी भी तलाश जारी है.
अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार...— Muzaffarpur Police (@MuzaffarpurPol3) July 7, 2026
कुल 1000 पुड़िया स्मैक बरामद।#BiharPolice#MuzaffarpurPolice#JanPolice#CrimePrevention#CrimeControl#LawAndOrder#बिहार_पुलिस#मुजफ्फरपुर_पुलिस#बरामद pic.twitter.com/mOoxITGCGp
पूछताछ में खुलासा: पूछताछ में गिरफ्तार राहुल कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके दादा, पिता और वह खुद तीनों मिलकर स्मैक की बड़ी खेप थोक में खरीदते थे. इसके बाद कालीबाड़ी रोड स्थित मैदान के पास बनी झोपड़ी में नशे की खेप को छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक किया जाता था. यही झोपड़ी उनके लिए गोदाम और पैकिंग सेंटर का काम करती थी.
स्मैक की बरामदगी: पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में राहुल की तलाशी ली, जिसमें उसकी पैंट की दोनों जेबों से 50-50 पुड़िया, यानी कुल 100 पुड़िया स्मैक बरामद हुई. इसके बाद झोपड़ी की तलाशी में चौकी पर बिछे बिस्तर के नीचे छिपाकर रखी गई 900 पुड़िया स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया.
तीनों की जिम्मेदारी अलग: जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में तीनों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय थी. दादा शिवशंकर शर्मा और पिता ओमप्रकाश शर्मा स्मैक की खरीद और पैकेजिंग का काम देखते थे. वहीं 19 वर्षीय राहुल तैयार पुड़ियों को शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और गलियों में ग्राहकों तक पहुंचाता था. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के समय भी राहुल 100 पुड़िया लेकर सप्लाई के लिए निकला था.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज: मिठनपुरा थाना में इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में सिटी एसपी मोहीबुल्ला अंसारी ने बताया कि फरार शिवशंकर शर्मा और ओमप्रकाश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
"एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. फरार शिवशंकर शर्मा और ओमप्रकाश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.गिरफ्तार राहुल कुमार के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है."- मोहीबुल्ला अंसारी, सिटी एसपी
परिवार की तीन पीढ़ियां शामिल: पुलिस के मुताबिक यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां संगठित तरीके से नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल थीं. पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलूओं पर बारीकी से जांच की जा रही है उसके बाद ही विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें-
सूखे नशे की जद में जा रहा बिहार? 9,370 यूनिट नशीले इंजेक्शन और सांप वाली दवाइयां बरामद
पूर्णिया में 1 करोड़ का कोडिनयुक्त कफ सिरप जब्त, पद संभालते ही SP स्वीटी सहरावत का बड़ा एक्शन