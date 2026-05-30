ETV Bharat / state

खास वैन से राष्ट्रपति भवन जा रही है मुजफ्फरपुर की शाही लीची, PM मोदी और अमित शाह भी चखेंगे स्वाद

मुजफ्फरपुर की शाही लीची की विशेष पैकेजिंग ( ETV Bharat )