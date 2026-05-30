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खास वैन से राष्ट्रपति भवन जा रही है मुजफ्फरपुर की शाही लीची, PM मोदी और अमित शाह भी चखेंगे स्वाद

राष्ट्रपति, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बिहार सरकार मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेज रही है. 1 जून तक लीची दिल्ली पहुंच जाएगी.

Muzaffarpur Shahi Litchi
मुजफ्फरपुर की शाही लीची की विशेष पैकेजिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 5:52 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची एक बार फिर देश के सर्वोच्च नेताओं तक पहुंचने जा रही है. अपनी मिठास, स्वाद और खास गुणवत्ता के लिए मशहूर शाही लीची 30 मई यानी शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए दिल्ली रवाना कर दी गई है.

विशेष रेफ्रिजरेटेड वैन से शाही लीची रवाना: जानकारी के अनुसार, 1 जून को शाही लीची दिल्ली पहुंच जाएगी. विशेष वैज्ञानिक निगरानी में तैयार की गई लीची को इस बार करीब 2000 कार्टन में पैक कर विशेष रेफ्रिजरेटेड वैन से भेजा जा रहा है, ताकि उसकी ताजगी और स्वाद बरकरार रहे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

राष्ट्रपति, पीएम और गृह मंत्री चखेंगे स्वाद: मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी अलग पहचान बना चुकी है. पतले छिलके, कम बीज, अधिक गूदे और बेहतरीन मिठास के कारण यह लीची खास मानी जाती है. यही वजह है कि हर साल राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और केंद्रीय मंत्रियों तक इसे विशेष तौर पर भेजा जाता है. इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी लीची भेजी गई है.

वैज्ञानिकों की निगरानी में तैयार होती है खास लीची: दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग तक भेजी जाने वाली लीची की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सालभर विशेष देखभाल की जाती है. जिन बागानों से यह लीची भेजी जाती है, वहां लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार निगरानी करते हैं। खेत की जुताई, कोराई, सिंचाई, दवा का छिड़काव, खाद और उर्वरक की मात्रा तक वैज्ञानिक सलाह के अनुसार तय की जाती है.

DM के नेतृत्व में टीम करती है निगरानी: सीजन शुरू होने के बाद जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है, जो चयनित बागानों की निगरानी करती है. यह टीम सुनिश्चित करती है कि लीची पूरी तरह पक चुकी हो और उसमें शुगर अनुपात सही हो. इसके बाद ही फल की तुड़ाई कर उसे पैकिंग के लिए भेजा जाता है.

Muzaffarpur Shahi Litchi
खास वैन में लोड की गई शाही लीची (ETV Bharat)

10 सालों से आलोक केडिया के बागानों से जा रही लीची: मुजफ्फरपुर के उद्यमी और बागान मालिक आलोक केडिया के बागों की लीची पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक भेजी जा रही है. स्वाद और गुणवत्ता के कारण उनके बागानों की लीची को विशेष रूप से चुना जाता है.

आलोक केडिया ने बताया कि मुसहरी, सरैया, मंगरा और ढोली इलाके में उनके लीची के बागान हैं. पिछले दस वर्षों से इन्हीं बागानों से चयनित शाही लीची दिल्ली भेजी जाती रही है. उन्होंने कहा कि पिछले साल करीब 2 हजार लीची कार्टन में भरकर भेजी गई थी और इस बार भी विशेष गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है.

Muzaffarpur Shahi Litchi
पैकेजिंग करतीं महिलाएं (ETV Bharat)

"लीची को तभी तोड़ा जाता है जब फल पूरी तरह पक जाए और उसका शुगर अनुपात सही स्तर पर पहुंच जाए. इसके बाद लीची को सावधानी से कैरेट में भरकर पैक हाउस लाया जाता है, जहां छंटाई, सफाई और विशेष पैकेजिंग की जाती है."- आलोक केडिया,उद्यमी और बागान मालिक

1 जून को दिल्ली पहुंचेगी लीची: आलोक केडिया ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भेजी जाने वाली लीची को विशेष तरीके से पैक किया गया है. इसे रेफ्रिजरेटेड (कोल्ड चेन) वैन से दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि फल की गुणवत्ता और ताजगी बनी रहे. उन्होंने बताया कि 30 मई की रात तक वैन रवाना हो जाएगी और 1 जून तक लीची दिल्ली पहुंचने की संभावना है.

Muzaffarpur Shahi Litchi
बिहार सरकार ने दिया ऑर्डर (ETV Bharat)

50 से अधिक कारीगर कर रहे विशेष पैकिंग: उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए भेजी जाने वाली लीची का सालभर विशेष ख्याल रखा जाता है. लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक समय-समय पर बागानों का निरीक्षण करते हैं और उचित सलाह देते हैं. पैकिंग कार्य से जुड़े अरुण कुमार ने बताया कि इस बार 50 से अधिक कारीगरों को लगाया गया है, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. लीची को बेहद सावधानी से पैक किया जा रहा है ताकि एक भी फल खराब न हो.

"करीब 200 कार्टन तैयार किए जा रहे हैं. कार्टन को उपहार की तरह डिजाइन किया गया है और उस पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का 'सहप्रेम भेंट' लिखा गया है. हर बॉक्स को इस तरह पैक किया गया है कि देखने में आकर्षक लगे और फल सुरक्षित भी रहे."- अरुण कुमार,पैकिंग कार्य से जुड़े शख्स

GI टैग से बढ़ी पहचान: मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है, जिससे इसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई है. हर साल देश के कई हिस्सों के अलावा विदेशों तक इसकी मांग रहती है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इस लीची का पहुंचना मुजफ्फरपुर के किसानों और लोगों के लिए गर्व का विषय माना जाता है.

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