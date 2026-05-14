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बाजारों में आ गई शाही लीची, खरीदने के लिए टूट पड़े लोग, जानिए कीमत

खरीदने के लिए टूट पड़े लोग: बाजारों में दूसरे शहरों से आए लोग भी शाही लीची की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. ग्राहकों का कहना है कि इस बार लीची का स्वाद पहले से बेहतर है. ग्राहक चंदू कुमार ने बताया, “बारिश के कारण लीची में प्राकृतिक मिठास बढ़ गई है. इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है. अगर आगे भी मौसम ऐसा ही रहा तो इस बार की लीची और बेहतरीन होगी.”

मुजफ्फरपुर के बाजार में पहुंची शाही लीची : मुजफ्फरपुर शहर के सरैयागंज, मोतीझील, कल्याणी चौक, स्टेशन रोड, क्लब रोड और टावर चौक समेत कई प्रमुख बाजारों में शाही लीची की बिक्री शुरू हो चुकी है. इस बार शाही लीची की बाजार में कीमत करीब 400 रुपये प्रति सैकड़ा है. हालांकि व्यापारियों का कहना है कि मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह तक आवक बढ़ने के साथ कीमतों में कुछ कमी आएगी और लीची में पूरी मिठास भी आ जाएगी.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की माटी से निकली विश्व प्रसिद्ध शाही लीची इस बार समय से पहले ही बाजारों में पहुंचने लगी है. इसका लाल रंग लोगों को खूब लुभा रहा है. बाजारों में लीची के गुच्छों को देखकर लोग इसका भाव (कीमत) पूछ रहे हैं. बीते दिनों हुई बारिश ने लीची के स्वाद और गुणवत्ता को और बेहतर बना दिया है. वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है.

22 मई से बड़े स्तर पर लीची की तुड़ाई: पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 22 मई के बाद बड़े स्तर पर लीची की तुड़ाई शुरू होगी, लेकिन मौसम के अनुकूल होने और बारिश के कारण कई बागानों में फल जल्दी तैयार हो गए हैं. किसानों ने अब चुनिंदा पेड़ों से लीची की तुड़ाई शुरू कर दी है.

बारिश से फल काफी मीठा और स्वादिष्ट: स्टेशन रोड पर लीची बेच रहे दुकानदार जगदीश कुमार ने बताया कि ''बोचहां प्रखंड के बागानों से लाई गई लीची अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है. कुछ दिन पहले भी लीची बाजार में आ रही थी, लेकिन उसमें मिठास कम थी. अब बारिश के बाद जो लीची आई है, उससे फल काफी मीठा और स्वादिष्ट हो गया है.”

कांटी से आए व्यापारी विशाल साह ने बताया कि ''इलाके के बागानों में भी लीची की तुड़ाई शुरू हो चुकी है. अभी शुरुआती दौर है. एक सप्ताह बाद बाजार में बड़ी मात्रा में लीची पहुंचेगी. इस समय नया फल होने के कारण मांग काफी ज्यादा है.”

खरीदने के लिए टूट पड़े लोग (ETV Bharat)

रोहुआ के व्यवसायी वीरू साह ने कहा कि ''अभी कुछ चुनिंदा पेड़ों से ही लीची तोड़ी जा रही है. “मार्केट में फिलहाल डिमांड काफी अधिक है. इसी वजह से 400 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से बिक्री हो रही है.”

मुजफ्फरपुर में 48 स्थानों पर लीची के अस्थायी बाजार: व्यापारियों के अनुसार पिछले तीन-चार दिनों से लीची की बिक्री शुरू हो चुकी थी, लेकिन बारिश के बाद इसकी मांग में तेजी आई है. जिले में बैरिया बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोड, क्लब रोड, जीरोमाइल चौक, अखाड़ाघाट, मिथनपुरा चौक, हाथी चौक और बनारस बैंक चौक समेत करीब 48 स्थानों पर लीची के अस्थायी बाजार सज चुके हैं. ग्रामीण इलाकों के छोटे बाजारों में भी किसान और व्यापारी सक्रिय हो गए हैं.

15 मई से 20 जून तक लीची सीजन: मुजफ्फरपुर की शाही लीची केवल स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. हर साल 15 मई से 20 जून तक चलने वाले लीची सीजन में राज्य में करीब दो लाख मजदूरों को रोजगार मिलता है.

लीची से हजारों परिवारों की आमदनी: वहीं, बागानों में तुड़ाई, पैकिंग, परिवहन और बाजारों में बिक्री के जरिए हजारों परिवारों की आमदनी जुड़ी रहती है. शहर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी किसानों को उन्नत खेती और प्रोसेसिंग तकनीकों का प्रशिक्षण दे रहा है. यह संस्थान लीची उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.