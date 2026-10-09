मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, स्कूल की छत पर करंट लगने से कई छात्राएं झुलसी
मुजफ्फरपुर के एक सरकारी स्कूल में लंच के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कई बच्चे करंट से झुलस गए. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 9, 2026 at 2:06 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, अहियापुर में शुक्रवार को हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से कई छात्राएं झुलस गयीं. घटना के बाद स्कूल परिसर में अचानक अफरा-तफरी मच गई. घायल बच्चों को तुरंत इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) लाया गया.
एसकेएमसीएच में दो छात्राओं का इलाज जारी है. घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है. उन्होंने स्कूल के शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
लंच के समय घटी दुर्घटना
घटना के बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि, शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे लंच के समय कुछ बच्चे खाना खाने के लिए स्कूल की छत पर चले गए थे. इसी दौरान हाईटेंशन बिजली तार के संपर्क में आने से बच्चे करंट की चपेट में आ गए.
"घटना में तीन बच्चे प्रभावित हुए थे. इनमें दो छात्राओं को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है. एक छात्रा सातवीं और दूसरी आठवीं कक्षा में पढ़ती है. दोनों की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है." - अरविंद सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी
छात्राओं की स्थिति अब सामान्य
SKMCH में इलाज कर रहे डॉक्टर सत्यपाल पाल ने बताया कि अस्पताल में दो छात्राएं भर्ती हैं. दोनों को बर्न इंजरी हुई है. उनकी जांच की जा रही है और ECG भी कराया जा रहा है. फिलहाल दोनों की स्थिति ठीक है. एहतियात के तौर पर एक छात्रा को सर्जिकल ICU में रखा गया है, जहां 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी की जाएगी.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
शिक्षा विभाग की ओर से घटना में शिक्षकों की लापरवाही की भी जांच की जा रही है. घायल संध्या की मां ने स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की लापरवाही के कारण उनकी बेटी के साथ यह घटना हुई है. उन्होंने शिक्षकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के बेहतर इलाज की मांग की.
स्थानीय लोगों ने किया हंगामा
घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग स्कूल परिसर में जुट गए और हंगामा किया. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट गई. पुलिस की टीम भी स्कूल पहुंचकर घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है.
अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल छात्राओं का हालचाल लिया और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की भूमिका की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही घटना में लापरवाही की जिम्मेदारी तय हो सकेगी.
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