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मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, स्कूल की छत पर करंट लगने से कई छात्राएं झुलसी

इसी स्कूल की छत पर हुआ हादसा ( ETV Bharat )

एसकेएमसीएच में दो छात्राओं का इलाज जारी है. घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है. उन्होंने स्कूल के शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.