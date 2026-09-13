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बिहार में स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग, चिपकाया 50 लाख की रंगदारी का पर्चा; CCTV में कैद वारदात

बिहार में स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग ( ETV Bharat )