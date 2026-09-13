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बिहार में स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग, चिपकाया 50 लाख की रंगदारी का पर्चा; CCTV में कैद वारदात

मुजफ्फरपुर में स्कूल के गेट पर 17-18 राउंड फायरिंग हुई. गेट पर ही 50 लाख की रंगदारी पर्चा चिपकाकर मांगा गया है. रिपोर्ट- विवेक

बिहार में स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग
बिहार में स्कूल के गेट पर 18 राउंड फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2026 at 7:22 PM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने एक बार फिर बेखौफ अंदाज में फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है. कांटी थाना क्षेत्र स्थित चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल के मुख्य गेट पर रविवार तड़के करीब 4 बजे अपराधियों ने करीब 17 से 18 राउंड फायरिंग की. ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद अपराधियों ने स्कूल के गेट पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाला धमकी भरा पर्चा चिपका दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना

पूरी वारदात स्कूल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है. फुटेज में दो अपराधी नजर आ रहे हैं. दोनों ने हेलमेट और चेहरे पर नकाब लगा रखा था. CCTV के मुताबिक, दोनों पहले स्कूल के गेट के पास पहुंचे और वहां धमकी वाला पर्चा चिपकाया. इसके करीब दो मिनट बाद दोनों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के बाद दोनों मौके से फरार हो गए.

50 लाख की रंगदारी, पर्चे में दी गंभीर धमकी

अपराधियों ने स्कूल के गेट पर जो पर्चा चिपकाया, उसके ऊपर 'चेतावनी संदेश' लिखा है. पर्चे में स्कूल प्रबंधन से 50 लाख रुपये तैयार रखने की धमकी दी गई है. साथ ही अपराधियों ने स्कूल प्रबंधन की गतिविधियों पर नजर रखने और रकम नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है.

चिपकाया 50 लाख की रंगदारी का पर्चा
चिपकाया 50 लाख की रंगदारी का पर्चा (ETV Bharat)

'25 साल में पहली बार हुई ऐसी घटना'

चंद्रशील विद्यापीठ के प्रिंसिपल देवा प्रसाद शर्मा ने बताया कि स्कूल के बाहर लगे CCTV में सुबह करीब 4 बजे दो लोग हेलमेट पहने दिखाई दिए. दोनों ने पहले गेट पर धमकी वाला पर्चा चिपकाया और करीब दो मिनट बाद फायरिंग शुरू कर दी.

''स्कूल के 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई. स्कूल में ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है, जिससे किसी के बदला लेने की आशंका हो. स्कूल के मालिक राजीव रंजन मोतिहारी के रहने वाले हैं. सुबह करीब 6 बजे गार्ड ने फोन कर घटना की जानकारी दी. गार्ड ने बताया कि फायरिंग के दौरान वह वॉशरूम में था.''- देवा प्रसाद शर्मा, प्रिंसिपल, चंद्रशील विद्यापीठ

जमीन विवाद के एंगल से भी जांच

प्रिंसिपल ने आशंका जताई कि स्कूल प्रबंधन से जुड़े किसी जमीन विवाद के कारण भी घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है, उन्होंने बताया कि स्कूल से कुछ दूरी पर एक जमीन को लेकर प्रबंधन का किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा है. हालांकि, इस विवाद का फायरिंग की घटना से सीधा संबंध है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है.

''मैं सुबह करीब 4 बजे बाथरूम गया था. इसी दौरान गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी. पहले इसे सड़क पर किसी वाहन में आई खराबी से होने वाली आवाज समझा, लेकिन बाद में जब वह बाहर आया तो स्कूल के गेट पर गोली चलने के निशान दिखाई दिए. इसके बाद अपने साथी गार्ड को जानकारी दी और स्कूल प्रबंधन को घटना की सूचना दी.''- नूनू सिंह, स्कूल का गार्ड

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

पुलिस ने घटनास्थल पर FSL की टीम को बुलाया है. तकनीकी साक्ष्यों के साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है. CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.

''चंद्रशील विद्यापीठ के गेट पर करीब 17 से 18 राउंड फायरिंग की गई है. स्कूल एक रेसिडेंशियल स्कूल भी है. घटनास्थल से चार से पांच खोखे बरामद किए गए हैं. इसके अलावा गेट पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाला धमकी भरा पर्चा मिला है.''- सुचित्रा कुमारी, एसडीपीओ, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर

1990 के दशक की तरह बेखौफ फायरिंग से दहशत

अपराधियों के इस बेखौफ अंदाज ने पुराने दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जब अपराधी खुलेआम फायरिंग कर अपना खौफ कायम करने की कोशिश करते थे. अब पुलिस के सामने चुनौती है कि CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक जल्द पहुंचा जाए और रंगदारी की इस धमकी के पीछे की असली वजह सामने लाई जाए.

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