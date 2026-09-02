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मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी NH-22 पर दो बसों की सीधी टक्कर, चालक की मौत और 50 यात्री घायल

मुजफ्फरपुर में दो बसों की आमने-सामने की टक्कर में चालक की मौत हो गई. इस हादसे में 50 यात्री घायल हुए हैं. रिपोर्ट- विवेक कुमार

Muzaffarpur Road Accident
मुजफ्फरपुर में भीषण हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसा हुआ है. मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी एनएच-22 पर औराई थाना क्षेत्र के बेदौल के पास दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में एक बस चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 50 यात्री घायल हुए हैं.

दो बसों में जोरदार टक्कर

ये टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक बस के अंदर बुरी तरह फंस गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कटर मशीन के जरिए बस का हिस्सा काटकर चालक को बाहर निकाला गया. हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है.

मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी एनएच-22 पर हादसा (ETV Bharat)

सीतामढ़ी का रहने वाला था चालक

मृतक चालक की पहचान सीतामढ़ी निवासी सुजीत कुमार के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में दोनों बसों में सवार 50 यात्री घायल हुए हैं. कई यात्रियों को स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है. घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

Muzaffarpur Road Accident
कटर मशीन से काटकर निकाला चालक का शव (ETV Bharat)

क्या बोले थाना प्रभारी?

इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि एनएच 22 पर दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई है. हादसे में एक चालक की मौत हुई है. दोनों बसों के कई यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बसों को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

"बुधवार दोपहर करीब 3 बजे गिरजा बस और सनोवर बस के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में गिरजा बस के चालक की बस में फंसकर मौत हो गई. इस घटना में कई यात्रियों को चोटें आईं हैं."- सुशील कुमार, प्रभारी, औराई थाना

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