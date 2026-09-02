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मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी NH-22 पर दो बसों की सीधी टक्कर, चालक की मौत और 50 यात्री घायल

ये टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक बस के अंदर बुरी तरह फंस गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कटर मशीन के जरिए बस का हिस्सा काटकर चालक को बाहर निकाला गया. हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है.

मृतक चालक की पहचान सीतामढ़ी निवासी सुजीत कुमार के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में दोनों बसों में सवार 50 यात्री घायल हुए हैं. कई यात्रियों को स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है. घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

कटर मशीन से काटकर निकाला चालक का शव (ETV Bharat)

क्या बोले थाना प्रभारी?

इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि एनएच 22 पर दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई है. हादसे में एक चालक की मौत हुई है. दोनों बसों के कई यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बसों को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

"बुधवार दोपहर करीब 3 बजे गिरजा बस और सनोवर बस के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में गिरजा बस के चालक की बस में फंसकर मौत हो गई. इस घटना में कई यात्रियों को चोटें आईं हैं."- सुशील कुमार, प्रभारी, औराई थाना

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