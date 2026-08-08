मुजफ्फरपुर में बेकाबू स्कार्पियो ने पुलिस समेत तीन को रौंदा, BMP जवान की मौत, दो जख्मी
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में अनियंत्रित गाड़ी स्कार्पियो ने तीन लोगों को कुचल दिया. विवेक की रिपोर्ट
Published : August 8, 2026 at 10:22 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार कि देर शाम को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मोतीपुर थाना के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ड्यूटी से निकले पुलिसकर्मियों समेत तीन लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में एक BMP जवान की मौत हो गई, जबकि सब-इंस्पेक्टर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
BMP जवान की मौत, SI और दुकानदार गंभीर : मृतक BMP जवान की पहचान भार्गव भूषण के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पूर्णिया जिले के रहने वाले थे और पिछले करीब एक महीने से मोतीपुर थाने में पदस्थापित थे. हादसे में मोतीपुर थाना में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार और पुरानी बाजार निवासी दुकानदार विनोद कुमार साह भी घायल हुए हैं.
सब्जी लेने निकले थे जवान और SI : बताया जा रहा है कि BMP जवान भार्गव भूषण और सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार थाना से निकलकर सब्जी खरीदने जा रहे थे. इसी दौरान मोतीपुर थाना के पास तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे मौजूद तीन लोगों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
इलाज के लिए SKMCH रेफर : घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने BMP जवान भार्गव भूषण को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार और दुकानदार विनोद कुमार साह को बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया है.
वाहन चालत गिरफ्तार : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही, समस्तीपुर निवासी वाहन चालक सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
क्या बोली डीएसपी? : डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि ''मोतीपुर थाना के पास एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने दो से तीन लोगों को टक्कर मारी है. हादसे में एक BMP जवान की मौत हुई है, जबकि एक सब-इंस्पेक्टर और एक दुकानदार घायल हैं. मृतक जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा जा रहा है. घायलों को भी बेहतर इलाज के लिए SKMCH भेजा गया है.''
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