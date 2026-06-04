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मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 5 की मौत, दिल्ली दौरे पर गए स्वास्थ्य मंत्री निशांत, JDU बोला- जिम्मेदारी कौन लेगा?

चार-चार लाख मुआवजे का ऐलान: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख मुआवजे देने का निर्देश जारी किया है. वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कही है और आगे से इस तरह की घटना ना हो, इसकी व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट: हालांकि निशांत ने दिल्ली निकलने से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर जरूर मुजफ्फरपुर की घटना पर दुख जताया था. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है. इस हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. इस दुखद घटना की जांच होगी. जिम्मेवारी तय होगी.

मुजफ्फरपुर में घटना, निशांत गए दिल्ली: पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब निशांत कुमार से मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बारे में बात करना चाहा तो उन्होंने चुप्पी साध ली और हाथ जोड़ते हुए आगे निकल गए. स्वास्थ्य मंत्री के साथ मौजूद राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया.

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में आगजनी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर हैं. इसको लेकर एक तरफ जहां बदइंतजामी और लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली दौरे पर हैं. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ जब वह पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछा लेकिन वह 'नमस्ते' कहकर आगे बढ़ गए.

"आगजनी के कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी. राहत और बचाव कार्य जारी है."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

जिम्मेदारी कौन लेगा?: जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने की घटना पर कहा, 'मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल के आईसीयू जहां जीवन और मौत के बीच लोग भर्ती होते हैं, वहां आग लग जाना, कुप्रबंधन का पर्याय है. आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन लोगों ने लाइसेंस दिया या जिन्हें इसका पर्यवेक्षण करना था? सरकार उनकी जिम्मेदारी भी तय करेगी. नियमों का यदि अनुपालन नहीं हुआ है तो कठोरतम कार्रवाई भी आवश्यक है.'

कुशवाहा ने बताया चूक: राज्यसभा सांसद और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना पर कहा कि किस कारण से आग लगी, वहां स्थानीय स्तर पर लोग देखेंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो और कहीं आग न लगे. यह घटना दुखद है और इस घटना पर हम भी दुख व्यक्त करते हैं.

"लोग कहीं न कहीं मानकों का पालन करने में चूक करते हैं, जिसके चलते ऐसा होता है. सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से हम विशेष आग्रह करते हैं कि अपने अधिकारियों को विशेष तौर पर इस बात के लिए निर्देशित करें ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

विपक्ष ने उठाए सवाल: आरजेडी प्रवक्ता अरूण कुमार यादव ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने की दर्दनाक घटना ने बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की पोल खोल कर रख दी है. इस घटना के लिए पूरी तरह बिहार की एनडीए सरकार दोषी है. राज्य सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

''सरकार की गलत स्वास्थ्य नीति के कारण सरकार के संरक्षण में पूरे बिहार में कुकरमुत्ते की तरह बगैर किसी नियम कानून के नर्सिंग होम और निजी अस्पताल चल रहे है. इन अस्पतालों में बिहार के गरीब लोगों को लूटा जा रहा है.'' - अरूण कुमार यादव, प्रवक्ता, आरजेडी

कांग्रेस का निशांत पर हमला: वहीं, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, 'कहीं आग लग रहा है, कहीं चोरी डकैती हो रहा है, इस सब पर तो सरकार को ही ध्यान देना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री कहां बोलने वाले हैं.'

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